Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Serg-ik Будете ждать как и я возле Гулливера модный МОП и видовую и "па500"?
Гулливер и центр мне не нужны. Видовая мне тоже не нужна. Мне 5-10 этаж. можно и по 600. не в муравейнике
Это на 100% совпадает с описанием "Міста Квітів".
Но я никак не понимаю функционал комнаты в 11 метров при условии, что там живет семья с двумя детьми. Это трёшка для семьи с одним ребёнком. И там кухня 11 метров- в панелях ничего нельзя перепланировать ( объединять). Есть еще 4 к. квартира, но только первый этаж... Кстати, эта особенность планировок в трёхе-комнаты в 11 метров-есть и в Лемонаде, и в Эврике...стандартного панельное строительство
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik написав:Гулливер и центр мне не нужны. Видовая мне тоже не нужна. Мне 5-10 этаж. можно и по 600. не в муравейнике
Это на 100% совпадает с описанием "Міста Квітів".
Но я никак не понимаю функционал комнаты в 11 метров при условии, что там живет семья с двумя детьми. Это трёшка для семьи с одним ребёнком. И там кухня 11 метров- в панелях ничего нельзя перепланировать ( объединять). Есть еще 4 к. квартира, но только первый этаж... Кстати, эта особенность планировок в трёхе-комнаты в 11 метров-есть и в Лемонаде, и в Эврике...стандартного панельное строительство
Подумайте как использовать пространство квартиры в целом, а не комнаты
Serg-ik написав:Гулливер и центр мне не нужны. Видовая мне тоже не нужна. Мне 5-10 этаж. можно и по 600. не в муравейнике
Это на 100% совпадает с описанием "Міста Квітів".
Но я никак не понимаю функционал комнаты в 11 метров при условии, что там живет семья с двумя детьми. Это трёшка для семьи с одним ребёнком. И там кухня 11 метров- в панелях ничего нельзя перепланировать ( объединять). Есть еще 4 к. квартира, но только первый этаж... Кстати, эта особенность планировок в трёхе-комнаты в 11 метров-есть и в Лемонаде, и в Эврике...стандартного панельное строительство
В новом автографе люди негодуют . Если коротко те покупатели которые пришли в первые два дня стали возмущаться что им подняли цены на 10-13% . Похоже что Автограф уже обзавелся собственным оборотным капиталом и не желает упускать прибыль. Заметив что пришло много покупанов на старте решили быстро перерисовать ценники забрав возможность заработка у перекупщиков.
Самое интересное что на форуме еще никто не признался что " Я - перекупщик" , все рассказывают что для родителей, папы,мамы хотел купить