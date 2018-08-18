RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2345234623472348>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 11:23

  Рыба-сом написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Это на 100% совпадает с описанием "Міста Квітів".

Но я никак не понимаю функционал комнаты в 11 метров при условии, что там живет семья с двумя детьми. Это трёшка для семьи с одним ребёнком. И там кухня 11 метров- в панелях ничего нельзя перепланировать ( объединять).
Есть еще 4 к. квартира, но только первый этаж...
Кстати, эта особенность планировок в трёхе-комнаты в 11 метров-есть и в Лемонаде, и в Эврике...стандартного панельное строительство

Начиная со второй очереди, там все секции теперь монолитно-каркасные ;)

Я там был на днях. Ничего так, симпатично. И парк рядом. Тихо. Не муравейник. Не центр. Хорошая цена. Все как Серж любит.
airmax78
 
Повідомлень: 26383
З нами з: 25.10.12
Подякував: 687 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 11:36

  kingkongovets написав:
zzzzzz написав:Надо в скором будущем на Коновальца открывать прокат лодок и каяков для спуска по реке )) С такими ливнестоками Дворец Украины будет плавать как Гуливер во время ливня.


«дворец украинЫ»?
киевлянин, говорите?)

КК-вец, да чЁ вы так болезненно реагируете на некоторые мелочи ))) ?
То на позДняки, то на гаванЬский мост (на котором машины не едут, а в основном стоят как корабли на входе в гавань) то теперь на "Дворец..." Тут ведь кто к чему привык. Не зажимайте народное творчество.
Вот вы, например, привыкли к истинно лермонтовкому "шо"... ))) И ниШо, мы читаем )))
Мой дядька вырос в центре - сразу за Бессарабкой, но до самой смерти в 2010-м называл метро и площадь "Калин`Ина", так как люто ненавидел коммунистов. И я его никогда не поправлял :D
J_P
 
Повідомлень: 561
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 11:52

Тут про ипотеку был разговор, вот обзор ипотечных условий по области.

Ставки 17-25% от 3 до 20 лет , первый взнос 20-30%

http://domik.ua/novosti/ipoteka-v-novos ... 57347.html
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28315
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2751 раз.
Подякували: 4522 раз.
 
Профіль
6
1
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 11:54

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  барабашов написав:Serg-ik Будете ждать как и я возле Гулливера модный МОП и видовую и "па500"?

Гулливер и центр мне не нужны. Видовая мне тоже не нужна. Мне 5-10 этаж. можно и по 600. не в муравейнике

Это на 100% совпадает с описанием "Міста Квітів".

В МК планировки слегка невменяемые, а в угловых Г-образных домах освещение, как в погребе
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7439
З нами з: 30.11.11
Подякував: 735 раз.
Подякували: 1780 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 11:58

  J_P написав:КК-вец, да чЁ вы так болезненно реагируете на некоторые мелочи ))) ?
То на позДняки, то на гаванЬский мост (на котором машины не едут, а в основном стоят как корабли на входе в гавань) то теперь на "Дворец..." Тут ведь кто к чему привык. Не зажимайте народное творчество.
Вот вы, например, привыкли к истинно лермонтовкому "шо"... ))) И ниШо, мы читаем )))
Мой дядька вырос в центре - сразу за Бессарабкой, но до самой смерти в 2010-м называл метро и площадь "Калин`Ина", так как люто ненавидел коммунистов. И я его никогда не поправлял :D


болезненно реагируете как раз вы, причем уже не в первый раз, я лишь констатирую некоторые бросающиеся мне в глаза несоответствия)
киевляне не говорят "щЕрса", "на оболонЕ", "позДняки", "в ирпенИ" и тд
тока и всего)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4787
З нами з: 05.06.16
Подякував: 243 раз.
Подякували: 586 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:02

  antey1969 написав:В МК планировки слегка невменяемые, а в угловых Г-образных домах освещение, как в погребе

Чем не понравились планировки?
Kostia
 
Повідомлень: 756
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:08

чому якби не так больно просра бабки на бетон

завалялося на диску, думаю буде цікаво
Зображення
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14508
З нами з: 09.03.14
Подякував: 843 раз.
Подякували: 818 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:То на позДняки

Я всегда думал что это намеренное коверканье, как типа олбанский
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22270
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 4974 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:20

  kingkongovets написав:болезненно реагируете как раз вы, причем уже не в первый раз, я лишь констатирую некоторые бросающиеся мне в глаза несоответствия)
киевляне не говорят "щЕрса", "на оболонЕ", "позДняки", "в ирпенИ" и тд
тока и всего)

Поверьте, никакой болезненности. Все медицинские показатели в норме. Реакция (в виде вопроса) на реакцию, а не на буквы в названиях )))
По поводу "как говорят киевляне": никто из моих дворовых друзей и других коренных киевлян НИ разу не отреагировал на "позДняки" и наверно не отреагировали бы и на "ирпенИ": для них и то и то - однозначно за краем Ойкумены )))
Один товарищ, выросший на Свердлова и живущий теперь на Пушкинской так отзывался о "позДняках": "когда ты уже в Киев жить вернешься?
J_P
 
Повідомлень: 561
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:27

  zzzzzz написав:Тут про ипотеку был разговор, вот обзор ипотечных условий по области.

Ставки 17-25% от 3 до 20 лет , первый взнос 20-30%

http://domik.ua/novosti/ipoteka-v-novos ... 57347.html

Не, это ни о чем. Под 17-25% пусть кэш кредиты выдают. Даже для потребов это дорогова-то.
airmax78
 
Повідомлень: 26383
З нами з: 25.10.12
Подякував: 687 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2345234623472348>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kostia і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1159, 1160, 1161
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11600 2079111
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 жов, 2018 17:06
Elensk
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167080
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
1 960
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 18:35
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.