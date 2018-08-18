Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Это на 100% совпадает с описанием "Міста Квітів".
Но я никак не понимаю функционал комнаты в 11 метров при условии, что там живет семья с двумя детьми. Это трёшка для семьи с одним ребёнком. И там кухня 11 метров- в панелях ничего нельзя перепланировать ( объединять). Есть еще 4 к. квартира, но только первый этаж... Кстати, эта особенность планировок в трёхе-комнаты в 11 метров-есть и в Лемонаде, и в Эврике...стандартного панельное строительство
Начиная со второй очереди, там все секции теперь монолитно-каркасные
Я там был на днях. Ничего так, симпатично. И парк рядом. Тихо. Не муравейник. Не центр. Хорошая цена. Все как Серж любит.
zzzzzz написав:Надо в скором будущем на Коновальца открывать прокат лодок и каяков для спуска по реке )) С такими ливнестоками Дворец Украины будет плавать как Гуливер во время ливня.
«дворец украинЫ»? киевлянин, говорите?)
КК-вец, да чЁ вы так болезненно реагируете на некоторые мелочи ))) ? То на позДняки, то на гаванЬский мост (на котором машины не едут, а в основном стоят как корабли на входе в гавань) то теперь на "Дворец..." Тут ведь кто к чему привык. Не зажимайте народное творчество. Вот вы, например, привыкли к истинно лермонтовкому "шо"... ))) И ниШо, мы читаем ))) Мой дядька вырос в центре - сразу за Бессарабкой, но до самой смерти в 2010-м называл метро и площадь "Калин`Ина", так как люто ненавидел коммунистов. И я его никогда не поправлял
J_P написав:КК-вец, да чЁ вы так болезненно реагируете на некоторые мелочи ))) ? То на позДняки, то на гаванЬский мост (на котором машины не едут, а в основном стоят как корабли на входе в гавань) то теперь на "Дворец..." Тут ведь кто к чему привык. Не зажимайте народное творчество. Вот вы, например, привыкли к истинно лермонтовкому "шо"... ))) И ниШо, мы читаем ))) Мой дядька вырос в центре - сразу за Бессарабкой, но до самой смерти в 2010-м называл метро и площадь "Калин`Ина", так как люто ненавидел коммунистов. И я его никогда не поправлял
болезненно реагируете как раз вы, причем уже не в первый раз, я лишь констатирую некоторые бросающиеся мне в глаза несоответствия) киевляне не говорят "щЕрса", "на оболонЕ", "позДняки", "в ирпенИ" и тд тока и всего)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав:болезненно реагируете как раз вы, причем уже не в первый раз, я лишь констатирую некоторые бросающиеся мне в глаза несоответствия) киевляне не говорят "щЕрса", "на оболонЕ", "позДняки", "в ирпенИ" и тд тока и всего)
Поверьте, никакой болезненности. Все медицинские показатели в норме. Реакция (в виде вопроса) на реакцию, а не на буквы в названиях ))) По поводу "как говорят киевляне": никто из моих дворовых друзей и других коренных киевлян НИ разу не отреагировал на "позДняки" и наверно не отреагировали бы и на "ирпенИ": для них и то и то - однозначно за краем Ойкумены ))) Один товарищ, выросший на Свердлова и живущий теперь на Пушкинской так отзывался о "позДняках": "когда ты уже в Киев жить вернешься?