Додано: Чет 18 жов, 2018 11:36

kingkongovets написав: zzzzzz написав: Надо в скором будущем на Коновальца открывать прокат лодок и каяков для спуска по реке )) С такими ливнестоками Дворец Украины будет плавать как Гуливер во время ливня.



«дворец украинЫ»?

киевлянин, говорите?) «дворец украинЫ»?киевлянин, говорите?)

КК-вец, да чЁ вы так болезненно реагируете на некоторые мелочи ))) ?То на позДняки, то на гаванЬский мост (на котором машины не едут, а в основном стоят как корабли на входе в гавань) то теперь на "Дворец..." Тут ведь кто к чему привык. Не зажимайте народное творчество.Вот вы, например, привыкли к истинно лермонтовкому "шо"... ))) И ниШо, мы читаем )))Мой дядька вырос в центре - сразу за Бессарабкой, но до самой смерти в 2010-м называл метро и площадь "Калин`Ина", так как люто ненавидел коммунистов. И я его никогда не поправлял