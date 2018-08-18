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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2345234623472348

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:27

J_P
не подгорает, говорите?)
еще раз - я писал не об орфографии, а о некоторых несоответствиях
не рефлексируйте - забудьте)

зы: привет "дворовым друзьям" - соли земли киевской)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:31

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Тут про ипотеку был разговор, вот обзор ипотечных условий по области.

Ставки 17-25% от 3 до 20 лет , первый взнос 20-30%

http://domik.ua/novosti/ipoteka-v-novos ... 57347.html

Не, это ни о чем. Под 17-25% пусть кэш кредиты выдают. Даже для потребов это дорогова-то.


Кэш кредиты дешевле , всего 0,1-0,2%......в день :mrgreen: :mrgreen:
Для тех кто не любит считать)
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 18 жов, 2018 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:31

  flyman написав:завалялося на диску, думаю буде цікаво
Зображення

Это для людей которым трудно проследить причинно следственные связи. Я например, совершенно четко знаю, кому достался мой полтос. И ни в каком воздухе он не растворился.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:32

  zzzzzz написав:Тут про ипотеку был разговор, вот обзор ипотечных условий по области.

Ставки 17-25% от 3 до 20 лет , первый взнос 20-30%

http://domik.ua/novosti/ipoteka-v-novos ... 57347.html

Такі % хіба що на етапі котлована стандартна сім'я може тягнути.
Готове, далеко не всі потягнуть.
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:33

  Kostia написав:
  antey1969 написав:В МК планировки слегка невменяемые, а в угловых Г-образных домах освещение, как в погребе

Чем не понравились планировки?

Если внимательно присмотритесь к однокомнатным, то увидите, что большинство планировок с комнатой в 10-11 м2. И все бы ничего, у нас же есть кухня-студия, но в эту самую кухню ведет узкий Г-образный коридор, куда кроме зеркала и стула ничего не встанет, то есть любые шкафы придется винтить на.... кухне))).
Однокомнатная на 46 м2 имеет два санузла и расширенный коридор при все таких же мизерных полезных площадях. У того же самого Геоса Вы на 46 м2 получили бы комнату в 16 м2 и кухню-студию на 14 м2. Да бл... даже в пригороде не ваяют на 46 м2 такое убожество, как в МК.
Об овно-планировках в угловых домах скромно умалчиваю... там сортир может быть почти размером с кухню, но зато с окном)))
Трехкомнатным торцевым квартирам щедро допилили метров по 8 от коридора общего пользования - пипл с деньгами, схавает.
Одна из планировок двушек имеет комнату около 18 м2, но если внимательно посмотреть план, то пара-тройка квадратов в ней набежит за счет доточенного к ней узкого коридора(поставили дверь чутка раньше - и вуаля!)
К моему удивлению, нашел всего две-три вменяемых планировки.(примерно 10-15% квартир из всего комплекса)
Например: однушка на 40-41 м2 с комнатой в 15м2 и кухней около 10 м2 + нормальный коридор с просторной гардеробной.
Но вдумайтесь! в 90-х годах на Троещине и Харьковском такие планировки уже были в ходу. Правда на 41 м2 там шла комната в 18 м2 как минимум. То есть, их просто креативно так повторили, перенеся 3 м2 в коридор
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 18 жов, 2018 12:43, всього редагувалось 2 разів.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:34

  Tekken написав:
  zzzzzz написав:Тут про ипотеку был разговор, вот обзор ипотечных условий по области.

Ставки 17-25% от 3 до 20 лет , первый взнос 20-30%

http://domik.ua/novosti/ipoteka-v-novos ... 57347.html

Такі % хіба що на етапі котлована стандартна сім'я може тягнути.
Готове, далеко не всі потягнуть.


Банки тоже не глупые,котлованы никто не кредитует, там тоже есть указание определенной степени готовности. Белый забор и будка ОП - под такие залоги кредиты никто не даст)
Живите своим умом!
zzzzzz
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