Додано: Чет 18 жов, 2018 12:33

Kostia написав: antey1969 написав: В МК планировки слегка невменяемые, а в угловых Г-образных домах освещение, как в погребе В МК планировки слегка невменяемые, а в угловых Г-образных домах освещение, как в погребе

Чем не понравились планировки? Чем не понравились планировки?

Если внимательно присмотритесь к однокомнатным, то увидите, что большинство планировок с комнатой в 10-11 м2. И все бы ничего, у нас же есть кухня-студия, но в эту самую кухню ведет узкий Г-образный коридор, куда кроме зеркала и стула ничего не встанет, то есть любые шкафы придется винтить на.... кухне))).Однокомнатная на 46 м2 имеет два санузла и расширенный коридор при все таких же мизерных полезных площадях. У того же самого Геоса Вы на 46 м2 получили бы комнату в 16 м2 и кухню-студию на 14 м2. Да бл... даже в пригороде не ваяют на 46 м2 такое убожество, как в МК.Об овно-планировках в угловых домах скромно умалчиваю... там сортир может быть почти размером с кухню, но зато с окном)))Трехкомнатным торцевым квартирам щедро допилили метров по 8 от коридора общего пользования - пипл с деньгами, схавает.Одна из планировок двушек имеет комнату около 18 м2, но если внимательно посмотреть план, то пара-тройка квадратов в ней набежит за счет доточенного к ней узкого коридора(поставили дверь чутка раньше - и вуаля!)К моему удивлению, нашел всего две-три вменяемых планировки.(примерно 10-15% квартир из всего комплекса)Например: однушка на 40-41 м2 с комнатой в 15м2 и кухней около 10 м2 + нормальный коридор с просторной гардеробной.Но вдумайтесь! в 90-х годах на Троещине и Харьковском такие планировки уже были в ходу. Правда на 41 м2 там шла комната в 18 м2 как минимум. То есть, их просто креативно так повторили, перенеся 3 м2 в коридор