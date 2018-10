Додано: Чет 18 жов, 2018 12:27

J_P

не подгорает, говорите?)

еще раз - я писал не об орфографии, а о некоторых несоответствиях

не рефлексируйте - забудьте)



зы: привет "дворовым друзьям" - соли земли киевской)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.