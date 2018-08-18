J_P
не подгорает, говорите?)
еще раз - я писал не об орфографии, а о некоторых несоответствиях
не рефлексируйте - забудьте)
зы: привет "дворовым друзьям" - соли земли киевской)
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Додано: Чет 18 жов, 2018 12:27
J_P
не подгорает, говорите?)
еще раз - я писал не об орфографии, а о некоторых несоответствиях
не рефлексируйте - забудьте)
зы: привет "дворовым друзьям" - соли земли киевской)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 18 жов, 2018 12:31
Кэш кредиты дешевле , всего 0,1-0,2%......в день
Для тех кто не любит считать)
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 18 жов, 2018 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Чет 18 жов, 2018 12:31
Додано: Чет 18 жов, 2018 12:32
Такі % хіба що на етапі котлована стандартна сім'я може тягнути.
Готове, далеко не всі потягнуть.
Додано: Чет 18 жов, 2018 12:33
Если внимательно присмотритесь к однокомнатным, то увидите, что большинство планировок с комнатой в 10-11 м2. И все бы ничего, у нас же есть кухня-студия, но в эту самую кухню ведет узкий Г-образный коридор, куда кроме зеркала и стула ничего не встанет, то есть любые шкафы придется винтить на.... кухне))).
Однокомнатная на 46 м2 имеет два санузла и расширенный коридор при все таких же мизерных полезных площадях. У того же самого Геоса Вы на 46 м2 получили бы комнату в 16 м2 и кухню-студию на 14 м2. Да бл... даже в пригороде не ваяют на 46 м2 такое убожество, как в МК.
Об овно-планировках в угловых домах скромно умалчиваю... там сортир может быть почти размером с кухню, но зато с окном)))
Трехкомнатным торцевым квартирам щедро допилили метров по 8 от коридора общего пользования - пипл с деньгами, схавает.
Одна из планировок двушек имеет комнату около 18 м2, но если внимательно посмотреть план, то пара-тройка квадратов в ней набежит за счет доточенного к ней узкого коридора(поставили дверь чутка раньше - и вуаля!)
К моему удивлению, нашел всего две-три вменяемых планировки.(примерно 10-15% квартир из всего комплекса)
Например: однушка на 40-41 м2 с комнатой в 15м2 и кухней около 10 м2 + нормальный коридор с просторной гардеробной.
Но вдумайтесь! в 90-х годах на Троещине и Харьковском такие планировки уже были в ходу. Правда на 41 м2 там шла комната в 18 м2 как минимум. То есть, их просто креативно так повторили, перенеся 3 м2 в коридор
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 18 жов, 2018 12:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 18 жов, 2018 12:34
Банки тоже не глупые,котлованы никто не кредитует, там тоже есть указание определенной степени готовности. Белый забор и будка ОП - под такие залоги кредиты никто не даст)
Живите своим умом!
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