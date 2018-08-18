RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2348234923502351>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tekken написав:Тоді виходить, що іпотека ще не на часі.
От порахуйте, скільки потрібно в місяць сплачувати стандартній сім'ї, якщо взяти готову двох-кімнатну під середні 20% ?

Если вы взяли ипотеку и считаете в гривнах, вы должны бумагу, а имеете бетон, цена которого в гривнах растет. Таким образом из этих 20% нужно вычесть уровень инфляции. Реальная ставка получается около 8%, что тоже очень не мало.
Vlad442
 
Повідомлень: 4866
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 700 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так я и писал ранее что об ипотеке еще много лет можно не вспоминать. 2 млрд грн и 3000 договоров за год это слезы.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28327
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2752 раз.
Подякували: 4522 раз.
 
Профіль
6
1
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Влад, инфляция 8,9% в сентябре была.
И далеко не всем зп по 10-12% ежегодно повышают.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28327
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2752 раз.
Подякували: 4522 раз.
 
Профіль
6
1
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Буиттокадаражать ))

https://finclub.net/news/deputaty-otmen ... oteki.html


Сегодня депутаты отменили мораторий на взыскание валютной ипотеки
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28327
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2752 раз.
Подякували: 4522 раз.
 
Профіль
6
1
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Tekken написав:От порахуйте, скільки потрібно в місяць сплачувати стандартній сім'ї, якщо взяти готову двох-кімнатну під середні 20% ?

работать надо больше!!!! :mrgreen: в городе баристы на 15 000 грн не хотят идти, а Вы....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8370
З нами з: 10.06.11
Подякував: 155 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:27

  striped написав:Долгожители ветки, как-то зашел разговор за долговечную фурнитуру на мебель. Вроде Блюм называли, но она вроде дорогая очень и есть есть адекватная альтернатива. Не подскажете? А то родные петли на кухне больно уж устали - хочу поменять.

Hafele петли,
Versalite plus-направляющие

ЗЫ. В блюмовских петлях раздражает уж слишком плавное закрывание.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 18 жов, 2018 14:35, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
Повідомлень: 3144
З нами з: 09.02.09
Подякував: 484 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:31

  zzzzzz написав:Буиттокадаражать ))

https://finclub.net/news/deputaty-otmen ... oteki.html


Сегодня депутаты отменили мораторий на взыскание валютной ипотеки

Ну, наконец-то.
airmax78
 
Повідомлень: 26389
З нами з: 25.10.12
Подякував: 687 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:36

airmax78
Всего-то через пять лет пойдут выселения за долги по ипотеке. :lol:
_Mykola_
 
Повідомлень: 3144
З нами з: 09.02.09
Подякував: 484 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:46

  _Mykola_ написав:airmax78
Всего-то через пять лет пойдут выселения за долги по ипотеке. :lol:


Частные исполнители сильно не церемонятся.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28327
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2752 раз.
Подякували: 4522 раз.
 
Профіль
6
1
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:49

  _Mykola_ написав:airmax78
Всего-то через пять лет пойдут выселения за долги по ипотеке. :lol:

Уже завтра. Описанные условия реструктуризации мало кто потянет. Мораторий снят. Обращение взыскания и продажа на аукционе. Кто успел закрыть свои кредиты в Фонде с 80% дисконтом - те в шоколаде. Остальным - напрячься.
airmax78
 
Повідомлень: 26389
З нами з: 25.10.12
Подякував: 687 раз.
Подякували: 2941 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2348234923502351>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1159, 1160, 1161
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11600 2079222
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 жов, 2018 17:06
Elensk
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167084
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
1 960
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 18:35
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13887)
18.10.2018 16:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.