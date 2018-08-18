Если вы взяли ипотеку и считаете в гривнах, вы должны бумагу, а имеете бетон, цена которого в гривнах растет. Таким образом из этих 20% нужно вычесть уровень инфляции. Реальная ставка получается около 8%, что тоже очень не мало.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 14:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если вы взяли ипотеку и считаете в гривнах, вы должны бумагу, а имеете бетон, цена которого в гривнах растет. Таким образом из этих 20% нужно вычесть уровень инфляции. Реальная ставка получается около 8%, что тоже очень не мало.
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так я и писал ранее что об ипотеке еще много лет можно не вспоминать. 2 млрд грн и 3000 договоров за год это слезы.
Живите своим умом!
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Влад, инфляция 8,9% в сентябре была.
И далеко не всем зп по 10-12% ежегодно повышают.
Живите своим умом!
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Буиттокадаражать ))
Сегодня депутаты отменили мораторий на взыскание валютной ипотеки
Живите своим умом!
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
работать надо больше!!!! в городе баристы на 15 000 грн не хотят идти, а Вы....
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:27
Hafele петли,
Versalite plus-направляющие
ЗЫ. В блюмовских петлях раздражает уж слишком плавное закрывание.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 18 жов, 2018 14:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:31
Ну, наконец-то.
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:36
airmax78
Всего-то через пять лет пойдут выселения за долги по ипотеке.
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:46
Частные исполнители сильно не церемонятся.
Живите своим умом!
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:49
Уже завтра. Описанные условия реструктуризации мало кто потянет. Мораторий снят. Обращение взыскания и продажа на аукционе. Кто успел закрыть свои кредиты в Фонде с 80% дисконтом - те в шоколаде. Остальным - напрячься.
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