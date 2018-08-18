Первый
Это первая очередь.
Во второй они поумнели и стеклят все сами и однородно, считая застекленные лоджии по коефф 1.0
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Додано: Чет 18 жов, 2018 15:38
Первый
Это первая очередь.
Во второй они поумнели и стеклят все сами и однородно, считая застекленные лоджии по коефф 1.0
Додано: Чет 18 жов, 2018 15:39
Массовое возвращение заробитчан в Украину - новый тренд на отечественном строительном рынке
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 18 жов, 2018 15:40
Постите новости с 5-го канала?
Додано: Чет 18 жов, 2018 15:43
а что не так? я покупал квартиру в городе цветов для родственничка--описывал тут эту ситуацию. Так вот при получении ключей они дали схему по которой можно стеклить балкон и лоджии. и насколько я вижу на фото--то все приерживаются этой схемы (немного калично конечно смотрится, тем более белый профиль, но все по схеме ----одинаково у всех, пока все нормуль) . и кондеры в корзинах.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Чет 18 жов, 2018 15:44
Понятное дело если уровень з/п сравняется с Польшей то начнется поток назад , хотя часть поедет дальше , в Германию. Ключевой вопрос, а сравнялся ли этот уровень зарплат ? Ответ дает статистика НБУ по объему переводов - ответ, нифига никто не возвращается.
Живите своим умом!
Додано: Чет 18 жов, 2018 15:45
Они сделали выводы, поэтому во второй очереди все балконы/лоджии принудительно остеклены
Делай что должен, и будь что будет.
Додано: Чет 18 жов, 2018 15:55
честно говоря не вникал и не погружался в это. Родственничек на которого оформлялась квартира подписал да и все.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Чет 18 жов, 2018 15:58
Жека79
У Вас відповідь написана в питанні.
Не так те що виглядає це калічно.
Всім процвітання!
Додано: Чет 18 жов, 2018 16:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Все залежить від того, яка частина вартості взята в іпотеку.
Мінімальний внесок - третина, тоді при платежі в 10 000 на місяць і можна розрахувати на бюджетну 2к
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