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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2350235123522353>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:38

Первый
Это первая очередь.
Во второй они поумнели и стеклят все сами и однородно, считая застекленные лоджии по коефф 1.0
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:39

Массовое возвращение заробитчан в Украину - новый тренд на отечественном строительном рынке
https://censor.net.ua/news/3092045/massovoe_vozvraschenie_zarobitchan_v_ukrainu_novyyi_trend_na_otechestvennom_stroitelnom_rynke_ekspert
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:40

  Serg-ik написав:Массовое возвращение заробитчан в Украину - новый тренд на отечественном строительном рынке
https://censor.net.ua/news/3092045/massovoe_vozvraschenie_zarobitchan_v_ukrainu_novyyi_trend_na_otechestvennom_stroitelnom_rynke_ekspert

Постите новости с 5-го канала? :shock: :lol:
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:43

  Первый написав:Відкрив сайт міста квітів.
Ну шо сказать, тільки кастрація довбойобів спасе цю країну. Так вгасить новий будинок...
Зображення


а что не так? я покупал квартиру в городе цветов для родственничка--описывал тут эту ситуацию. Так вот при получении ключей они дали схему по которой можно стеклить балкон и лоджии. и насколько я вижу на фото--то все приерживаются этой схемы (немного калично конечно смотрится, тем более белый профиль, но все по схеме ----одинаково у всех, пока все нормуль) . и кондеры в корзинах.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:44

  Serg-ik написав:Массовое возвращение заробитчан в Украину - новый тренд на отечественном строительном рынке
https://censor.net.ua/news/3092045/massovoe_vozvraschenie_zarobitchan_v_ukrainu_novyyi_trend_na_otechestvennom_stroitelnom_rynke_ekspert


Понятное дело если уровень з/п сравняется с Польшей то начнется поток назад , хотя часть поедет дальше , в Германию. Ключевой вопрос, а сравнялся ли этот уровень зарплат ? Ответ дает статистика НБУ по объему переводов - ответ, нифига никто не возвращается.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:45

Жека79
А какие санкции будут к нарушителям ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:45

  Первый написав:Відкрив сайт міста квітів.
Ну шо сказать, тільки кастрація довбойобів спасе цю країну. Так вгасить новий будинок...
Зображення

Они сделали выводы, поэтому во второй очереди все балконы/лоджии принудительно остеклены :mrgreen:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:55

  zzzzzz написав:Жека79
А какие санкции будут к нарушителям ?



честно говоря не вникал и не погружался в это. Родственничек на которого оформлялась квартира подписал да и все.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:58

Жека79
У Вас відповідь написана в питанні.

Не так те що виглядає це калічно.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Tekken написав:
  zzzzzz написав:
  Tekken написав:Такі % хіба що на етапі котлована стандартна сім'я може тягнути.
Готове, далеко не всі потягнуть.


Банки тоже не глупые,котлованы никто не кредитует, там тоже есть указание определенной степени готовности. Белый забор и будка ОП - под такие залоги кредиты никто не даст)

Тоді виходить, що іпотека ще не на часі.
От порахуйте, скільки потрібно в місяць сплачувати стандартній сім'ї, якщо взяти готову двох-кімнатну під середні 20% ?

Все залежить від того, яка частина вартості взята в іпотеку.
Мінімальний внесок - третина, тоді при платежі в 10 000 на місяць і можна розрахувати на бюджетну 2к
Faceless
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