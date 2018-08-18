Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Где наибольшая концентрация этих кредитов , в банках иностранных груп ( Аваль, Укрсиб,Укрсоц ) или в банках-банкротах которые находятся по ФГВФЛ ?
У банкротов. УкрСиб вообще с 2010 разгребал портфели и продавал проблемку, наибольший портфель валютной ипотеки в 2013-2014 был сконцентрирован у Надры, Дельты (допокупалась), Привата, ФиКа. Может и у УкрСоца много, не помню. В итоге сейчас основной "держатель" - ФГВФЛ.
Первый написав:Відкрив сайт міста квітів. Ну шо сказать, тільки кастрація довбойобів спасе цю країну. Так вгасить новий будинок...
а что не так? я покупал квартиру в городе цветов для родственничка--описывал тут эту ситуацию. Так вот при получении ключей они дали схему по которой можно стеклить балкон и лоджии. и насколько я вижу на фото--то все приерживаются этой схемы (немного калично конечно смотрится, тем более белый профиль, но все по схеме ----одинаково у всех, пока все нормуль) . и кондеры в корзинах.
Ну вот, таки вписалась (или вляпалась ) в новую недвигу. Оплата шла через Альфа банк. Деньги без подтверждения происхождения не берут. Складируйте депозитные договоры, чеки о снятии со счетов и т.д. Похоже, гайки закручивают все сильнее. Ладно, когда я зелень со сделки на счет кидала, там хоть сумма какая никакая была. А тут за 200 кило грн. душу вытряхивают.
Elensk написав:Ну вот, таки вписалась (или вляпалась ) в новую недвигу. Оплата шла через Альфа банк. Деньги без подтверждения происхождения не берут. Складируйте депозитные договоры, чеки о снятии со счетов и т.д. Похоже, гайки закручивают все сильнее. Ладно, когда я зелень со сделки на счет кидала, там хоть сумма какая никакая была. А тут за 200 кило грн. душу вытряхивают.
Elensk написав:Ну вот, таки вписалась (или вляпалась ) в новую недвигу. Оплата шла через Альфа банк. Деньги без подтверждения происхождения не берут. Складируйте депозитные договоры, чеки о снятии со счетов и т.д. Похоже, гайки закручивают все сильнее. Ладно, когда я зелень со сделки на счет кидала, там хоть сумма какая никакая была. А тут за 200 кило грн. душу вытряхивают.