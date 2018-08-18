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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2350235123522353

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:09

  Yuri_T написав:
  Первый написав:...тільки кастрація довбойобів спасе цю країну. Так вгасить новий будинок...

а фото своего балкончика слабо выложить на форум?

Зображення

[url=https://hostingkartinok.com/show-image.php?
id=d1e535db05c2467f8e9baa1e643c8b13]Зображення[/url]

Шоб два рази не ходити викладу і моп і ремонт
ЗображенняЗображення

І дружину

Зображення

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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Где наибольшая концентрация этих кредитов , в банках иностранных груп ( Аваль, Укрсиб,Укрсоц ) или в банках-банкротах которые находятся по ФГВФЛ ?

У банкротов. УкрСиб вообще с 2010 разгребал портфели и продавал проблемку, наибольший портфель валютной ипотеки в 2013-2014 был сконцентрирован у Надры, Дельты (допокупалась), Привата, ФиКа. Может и у УкрСоца много, не помню.
В итоге сейчас основной "держатель" - ФГВФЛ.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:16

  Serg-ik написав:Массовое возвращение заробитчан в Украину - новый тренд на отечественном строительном рынке
https://censor.net.ua/news/3092045/massovoe_vozvraschenie_zarobitchan_v_ukrainu_novyyi_trend_na_otechestvennom_stroitelnom_rynke_ekspert

Вернутся заробитчане >>> уменьшится приток валюты >>> вырастет курс >>> снова станет привлекательным ездить в Польшу >>> заробитчане уедут обратно.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:21

  Gastarbaiter написав:
  Serg-ik написав:Массовое возвращение заробитчан в Украину - новый тренд на отечественном строительном рынке
https://censor.net.ua/news/3092045/massovoe_vozvraschenie_zarobitchan_v_ukrainu_novyyi_trend_na_otechestvennom_stroitelnom_rynke_ekspert

Вернутся заробитчане >>> уменьшится приток валюты >>> вырастет курс >>> снова станет привлекательным ездить в Польшу >>> заробитчане уедут обратно.

Круговорот заробитчан в природе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:24

  Жека79 написав:
  Первый написав:Відкрив сайт міста квітів.
Ну шо сказать, тільки кастрація довбойобів спасе цю країну. Так вгасить новий будинок...


а что не так? я покупал квартиру в городе цветов для родственничка--описывал тут эту ситуацию. Так вот при получении ключей они дали схему по которой можно стеклить балкон и лоджии. и насколько я вижу на фото--то все приерживаются этой схемы (немного калично конечно смотрится, тем более белый профиль, но все по схеме ----одинаково у всех, пока все нормуль) . и кондеры в корзинах.

Без полных далпайопав все-таки не обошлось:
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airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:47

Ну вот, таки вписалась (или вляпалась :)) в новую недвигу.
Оплата шла через Альфа банк. Деньги без подтверждения происхождения не берут. Складируйте депозитные договоры, чеки о снятии со счетов и т.д. Похоже, гайки закручивают все сильнее.
Ладно, когда я зелень со сделки на счет кидала, там хоть сумма какая никакая была. А тут за 200 кило грн. душу вытряхивают.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:50

  Elensk написав:Ну вот, таки вписалась (или вляпалась :)) в новую недвигу.
Оплата шла через Альфа банк. Деньги без подтверждения происхождения не берут. Складируйте депозитные договоры, чеки о снятии со счетов и т.д. Похоже, гайки закручивают все сильнее.
Ладно, когда я зелень со сделки на счет кидала, там хоть сумма какая никакая была. А тут за 200 кило грн. душу вытряхивают.

А что за недвига за 200 кгрн? :shock:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:58

  Faceless написав:
  Elensk написав:Ну вот, таки вписалась (или вляпалась :)) в новую недвигу.
Оплата шла через Альфа банк. Деньги без подтверждения происхождения не берут. Складируйте депозитные договоры, чеки о снятии со счетов и т.д. Похоже, гайки закручивают все сильнее.
Ладно, когда я зелень со сделки на счет кидала, там хоть сумма какая никакая была. А тут за 200 кило грн. душу вытряхивают.

А что за недвига за 200 кгрн? :shock:


Первый взнос за котлован.
Elensk
 
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