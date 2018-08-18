Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Tekken написав:[quote="4476627:zz Такі % хіба що на етапі котлована стандартна сім'я може тягнути. Готове, далеко не всі потягнуть.
Банки тоже не глупые,котлованы никто не кредитует, там тоже есть указание определенной степени готовности. Белый забор и будка ОП - под такие залоги кредиты никто не даст)
Тоді виходить, що іпотека ще не на часі. От порахуйте, скільки потрібно в місяць сплачувати стандартній сім'ї, якщо взяти готову двох-кімнатну під середні 20% ?[/quote] ====== Все залежить від того, яка частина вартості взята в іпотеку. Мінімальний внесок - третина, тоді при платежі в 10 000 на місяць і можна розрахувати на бюджетну 2к[/quote] ==========
Комрады, в качестве четвергового оффтопа: 2.5 км до метро вдоль оживленной трассы, но без сильных перепадов рельефа - это норм или далеко? По меркам ПОХа, насколько я знаю, все что в пределах 3 км до метро - это в пределах пешей доступности. Но это не ПОХ - поэтому сомневаюсь.
нет смысла. моралисты ПДД легко ездят на красный, по встречке и через сплошные, мотивируя "мне нужно очень". моралисты КРЖН легко стеклят балконы и вешают кондиционеры на фасады, мотивируя тем же самым. моралисты они такие моралисты.
airmax78 написав:Комрады, в качестве четвергового оффтопа: 2.5 км до метро вдоль оживленной трассы, но без сильных перепадов рельефа - это норм или далеко? По меркам ПОХа, насколько я знаю, все что в пределах 3 км до метро - это в пределах пешей доступности. Но это не ПОХ - поэтому сомневаюсь.
Это аккурат как от м.Минская до Леруа Мерлена на Полярной. Т.е. "в пешей доступности"
нет смысла. моралисты ПДД легко ездят на красный, по встречке и через сплошные, мотивируя "мне нужно очень". моралисты КРЖН легко стеклят балконы и вешают кондиционеры на фасады, мотивируя тем же самым. моралисты они такие моралисты.
Я моралист. Защищал фасад Голосухи чуть ли не с оружием в руках. Не смог мириться с беспределом - продал. Сейчас защищаю другой фасад. Если потерплю неудачу - продам.
Флай, обрати внимание, как клеенка на столе освежает интерьер.
дякую, обійдуся, в мене зараз нормальна доска (не ДСП) лакована із фактурою дерева...
пргошу обратіть вніманіє на настінну ризєтку і настінний кабель, _Микола_ негодує.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 18 жов, 2018 17:49, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Комрады, в качестве четвергового оффтопа: 2.5 км до метро вдоль оживленной трассы, но без сильных перепадов рельефа - это норм или далеко? По меркам ПОХа, насколько я знаю, все что в пределах 3 км до метро - это в пределах пешей доступности. Но это не ПОХ - поэтому сомневаюсь.
Это аккурат как от м.Минская до Леруа Мерлена на Полярной. Т.е. "в пешей доступности"
Шикарно. Это отличный ориентир. От Минской до Леруа Мерлен - рукой подать.
airmax78 написав:Комрады, в качестве четвергового оффтопа: 2.5 км до метро вдоль оживленной трассы, но без сильных перепадов рельефа - это норм или далеко? По меркам ПОХа, насколько я знаю, все что в пределах 3 км до метро - это в пределах пешей доступности. Но это не ПОХ - поэтому сомневаюсь.