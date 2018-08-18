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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:32

  Faceless написав:
Tekken написав:[quote="4476627:zz
Такі % хіба що на етапі котлована стандартна сім'я може тягнути.
Готове, далеко не всі потягнуть.


Банки тоже не глупые,котлованы никто не кредитует, там тоже есть указание определенной степени готовности. Белый забор и будка ОП - под такие залоги кредиты никто не даст)

Тоді виходить, що іпотека ще не на часі.
От порахуйте, скільки потрібно в місяць сплачувати стандартній сім'ї, якщо взяти готову двох-кімнатну під середні 20% ?[/quote]
======
Все залежить від того, яка частина вартості взята в іпотеку.
Мінімальний внесок - третина, тоді при платежі в 10 000 на місяць і можна розрахувати на бюджетну 2к[/quote]
==========

..... а на скільки років Ви це розрахували, що вийшло 10К/міс?
- якщо на 20, то..... "сумно... " ©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Комрады, в качестве четвергового оффтопа: 2.5 км до метро вдоль оживленной трассы, но без сильных перепадов рельефа - это норм или далеко?
По меркам ПОХа, насколько я знаю, все что в пределах 3 км до метро - это в пределах пешей доступности. Но это не ПОХ - поэтому сомневаюсь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:41

  Первый написав:Однокласниць викладувать?

нет смысла.
моралисты ПДД легко ездят на красный, по встречке и через сплошные, мотивируя "мне нужно очень".
моралисты КРЖН легко стеклят балконы и вешают кондиционеры на фасады, мотивируя тем же самым.
моралисты они такие моралисты.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:43

  airmax78 написав:Комрады, в качестве четвергового оффтопа: 2.5 км до метро вдоль оживленной трассы, но без сильных перепадов рельефа - это норм или далеко?
По меркам ПОХа, насколько я знаю, все что в пределах 3 км до метро - это в пределах пешей доступности. Но это не ПОХ - поэтому сомневаюсь.

Это аккурат как от м.Минская до Леруа Мерлена на Полярной. Т.е. "в пешей доступности" :mrgreen:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:46

  Yuri_T написав:
  Первый написав:Однокласниць викладувать?

нет смысла.
моралисты ПДД легко ездят на красный, по встречке и через сплошные, мотивируя "мне нужно очень".
моралисты КРЖН легко стеклят балконы и вешают кондиционеры на фасады, мотивируя тем же самым.
моралисты они такие моралисты.

Я моралист. Защищал фасад Голосухи чуть ли не с оружием в руках. Не смог мириться с беспределом - продал. Сейчас защищаю другой фасад. Если потерплю неудачу - продам.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:47

  airmax78 написав:
  Первый написав:Зображення[/url]

Флай, обрати внимание, как клеенка на столе освежает интерьер.

дякую, обійдуся,
в мене зараз нормальна доска (не ДСП) лакована із фактурою дерева...


пргошу обратіть вніманіє на настінну ризєтку і настінний кабель,
_Микола_ негодує.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 18 жов, 2018 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:48

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Комрады, в качестве четвергового оффтопа: 2.5 км до метро вдоль оживленной трассы, но без сильных перепадов рельефа - это норм или далеко?
По меркам ПОХа, насколько я знаю, все что в пределах 3 км до метро - это в пределах пешей доступности. Но это не ПОХ - поэтому сомневаюсь.

Это аккурат как от м.Минская до Леруа Мерлена на Полярной. Т.е. "в пешей доступности" :mrgreen:

Шикарно. Это отличный ориентир. От Минской до Леруа Мерлен - рукой подать.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:..... а на скільки років Ви це розрахували, що вийшло 10К/міс?
- якщо на 20, то..... "сумно... " ©

На 15. І що тут сумного, кредит виплатять набагато раніше, вже за половину цього строку він знеціниться
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:49

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:

Флай, обрати внимание, как клеенка на столе освежает интерьер.

дякую, обійдуся,
в мене зараз нормальна доска (не ДСП) лакована із фактурою дерева...

Слэб - это по-багатому. Но я это к тому, что простые и недорогие решения тоже имеют право на жизнь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:51

  airmax78 написав:Комрады, в качестве четвергового оффтопа: 2.5 км до метро вдоль оживленной трассы, но без сильных перепадов рельефа - это норм или далеко?
По меркам ПОХа, насколько я знаю, все что в пределах 3 км до метро - это в пределах пешей доступности. Но это не ПОХ - поэтому сомневаюсь.

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