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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2353235423552356>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:54

  Kostia написав:
  airmax78 написав:Комрады, в качестве четвергового оффтопа: 2.5 км до метро вдоль оживленной трассы, но без сильных перепадов рельефа - это норм или далеко?
По меркам ПОХа, насколько я знаю, все что в пределах 3 км до метро - это в пределах пешей доступности. Но это не ПОХ - поэтому сомневаюсь.

Оранж

:oops: Он самый. Я долго сопротивлялся, но железобетонные аргументы Унуноктия не перебьешь ни чем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я долго сопротивлялся, но железобетонные аргументы Унуноктия не перебьешь ни чем.

Ему наверно местный табор цыган доплачивает
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:06

  Долярчик написав:
  flyman написав:[quote=". який варіант кращий/практичнішший для здачі в оренду, якщо в новобуді взяти:
1) "однуху" 55-57м2 і переробити її на "двуху"?
2) "двуху" 75-77м2 і переробити її на дві: кухню-студію і повноцінну однуху?

....другий варіант, наче, "солодший"?
- от для прикладу таке планування("зелена" двушка зліва 77м2)
Зображення


:?:

, =======
1й кращий, так як менша площа - менше витрат на ремонт

щодо " кухню-студію" - хто ЦА?[/quote]
=====
1)...але ж в другому варіанті можна кухню-студію і повноцінну однуху здати сумарно за більші бабосики, ніж у першому варіанті двуху(перероблену)
2).. студенти, або сім'я без дітей...[/quote]
===============
.... шкода, що так мало форумчан відгукнулись на це :roll:

- цікаво було б прочитати думку Elensk :idea:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:18

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:[quote=". який варіант кращий/практичнішший для здачі в оренду, якщо в новобуді взяти:
1) "однуху" 55-57м2 і переробити її на "двуху"?
2) "двуху" 75-77м2 і переробити її на дві: кухню-студію і повноцінну однуху?

....другий варіант, наче, "солодший"?
- от для прикладу таке планування("зелена" двушка зліва 77м2)
Зображення


:?:

, =======
1й кращий, так як менша площа - менше витрат на ремонт

щодо " кухню-студію" - хто ЦА?

=====
1)...але ж в другому варіанті можна кухню-студію і повноцінну однуху здати сумарно за більші бабосики, ніж у першому варіанті двуху(перероблену)
2).. студенти, або сім'я без дітей...[/quote]
===============
.... шкода, що так мало форумчан відгукнулись на це :roll:

- цікаво було б прочитати думку Elensk :idea:[/quote]
Мне кажется лучше не колхозить дом, делая из него общаге, но вряд-ли вы прислушаетесь)
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:.... шкода, що так мало форумчан відгукнулись на це


Так обсуждать же нечего. Ни один вариант не имеет смысла. Если речь идет об аренде в одном ценовом сегменте - среднем или ниже среднего.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:22

  Yuri_T написав:
  Первый написав:Однокласниць викладувать?

нет смысла.
моралисты ПДД легко ездят на красный, по встречке и через сплошные, мотивируя "мне нужно очень".
моралисты КРЖН легко стеклят балконы и вешают кондиционеры на фасады, мотивируя тем же самым.
моралисты они такие моралисты.

Я в том хрущика ничего не втекли и кондиціонер не вешал. Так шо мимо.
И Я мораль не читал. Мне нравится когда красиво, и когда новое, люди за свои же деньги превращают за пол года в какой то писец, то сори, д... и никак иначе.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:36

  Первый написав:
  Yuri_T написав:Я в том хрущика ничего не втекли и кондиціонер не вешал. Так шо мимо.
И Я мораль не читал. Мне нравится когда красиво, и когда новое, люди за свои же деньги превращают за пол года в какой то писец, то сори, д... и никак иначе.

Юрий считает, что коллективный разум народа - всегда прав. И раз большинство стеклит балконы и вешает кондеры - значит это правильно. Значит так и надо. А всякие эстеты пусть лесом идут. И то, как выглядят украинские города - это хорошо. А то как выглядят европейские города - это результат насилия над личностью.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:41

  airmax78 написав:И раз большинство стеклит балконы и вешает кондеры - значит это правильно. Значит так и надо. А всякие эстеты пусть лесом идут. И то, как выглядят украинские города - это хорошо. А то как выглядят европейские города - это результат насилия над личностью.

Мне жена четко сказала: будем брать квартиру в таком доме, где можно стеклить балкон. Благо хоть кондер не нужен.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:43

  Faceless написав:
  Долярчик написав:..... а на скільки років Ви це розрахували, що вийшло 10К/міс?
- якщо на 20, то..... "сумно... " ©

На 15. І що тут сумного, кредит виплатять набагато раніше, вже за половину цього строку він знеціниться

.... невже до курсу доляра не підв'яжуть? :shock:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:45

  Долярчик написав:
  Faceless написав:
  Долярчик написав:..... а на скільки років Ви це розрахували, що вийшло 10К/міс?
- якщо на 20, то..... "сумно... " ©

На 15. І що тут сумного, кредит виплатять набагато раніше, вже за половину цього строку він знеціниться

.... невже до курсу доляра не підв'яжуть? :shock:

Де ви понахопили цієї дурні? Це ж не про розстрочку від забудовника мова, де що завгодно можуть прописати, ви берете кредит у гривні, яка в біса прив'язка до курсу?
Faceless
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