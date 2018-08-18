Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Комрады, в качестве четвергового оффтопа: 2.5 км до метро вдоль оживленной трассы, но без сильных перепадов рельефа - это норм или далеко? По меркам ПОХа, насколько я знаю, все что в пределах 3 км до метро - это в пределах пешей доступности. Но это не ПОХ - поэтому сомневаюсь.
Оранж
Он самый. Я долго сопротивлялся, но железобетонные аргументы Унуноктия не перебьешь ни чем.
flyman написав:[quote=". який варіант кращий/практичнішший для здачі в оренду, якщо в новобуді взяти: 1) "однуху" 55-57м2 і переробити її на "двуху"? 2) "двуху" 75-77м2 і переробити її на дві: кухню-студію і повноцінну однуху?
....другий варіант, наче, "солодший"? - от для прикладу таке планування("зелена" двушка зліва 77м2)
, ======= 1й кращий, так як менша площа - менше витрат на ремонт
щодо " кухню-студію" - хто ЦА?[/quote] ===== 1)...але ж в другому варіанті можна кухню-студію і повноцінну однуху здати сумарно за більші бабосики, ніж у першому варіанті двуху(перероблену) 2).. студенти, або сім'я без дітей...[/quote] =============== .... шкода, що так мало форумчан відгукнулись на це
- цікаво було б прочитати думку Elensk
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
flyman написав:[quote=". який варіант кращий/практичнішший для здачі в оренду, якщо в новобуді взяти: 1) "однуху" 55-57м2 і переробити її на "двуху"? 2) "двуху" 75-77м2 і переробити її на дві: кухню-студію і повноцінну однуху?
....другий варіант, наче, "солодший"? - от для прикладу таке планування("зелена" двушка зліва 77м2)
, ======= 1й кращий, так як менша площа - менше витрат на ремонт
щодо " кухню-студію" - хто ЦА?
===== 1)...але ж в другому варіанті можна кухню-студію і повноцінну однуху здати сумарно за більші бабосики, ніж у першому варіанті двуху(перероблену) 2).. студенти, або сім'я без дітей...[/quote] =============== .... шкода, що так мало форумчан відгукнулись на це
- цікаво було б прочитати думку Elensk [/quote] Мне кажется лучше не колхозить дом, делая из него общаге, но вряд-ли вы прислушаетесь)
нет смысла. моралисты ПДД легко ездят на красный, по встречке и через сплошные, мотивируя "мне нужно очень". моралисты КРЖН легко стеклят балконы и вешают кондиционеры на фасады, мотивируя тем же самым. моралисты они такие моралисты.
Я в том хрущика ничего не втекли и кондиціонер не вешал. Так шо мимо. И Я мораль не читал. Мне нравится когда красиво, и когда новое, люди за свои же деньги превращают за пол года в какой то писец, то сори, д... и никак иначе.
Yuri_T написав:Я в том хрущика ничего не втекли и кондиціонер не вешал. Так шо мимо. И Я мораль не читал. Мне нравится когда красиво, и когда новое, люди за свои же деньги превращают за пол года в какой то писец, то сори, д... и никак иначе.
Юрий считает, что коллективный разум народа - всегда прав. И раз большинство стеклит балконы и вешает кондеры - значит это правильно. Значит так и надо. А всякие эстеты пусть лесом идут. И то, как выглядят украинские города - это хорошо. А то как выглядят европейские города - это результат насилия над личностью.
airmax78 написав:И раз большинство стеклит балконы и вешает кондеры - значит это правильно. Значит так и надо. А всякие эстеты пусть лесом идут. И то, как выглядят украинские города - это хорошо. А то как выглядят европейские города - это результат насилия над личностью.
Мне жена четко сказала: будем брать квартиру в таком доме, где можно стеклить балкон. Благо хоть кондер не нужен.