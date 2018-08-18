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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 235423552356235723582359>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:47

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:И раз большинство стеклит балконы и вешает кондеры - значит это правильно. Значит так и надо. А всякие эстеты пусть лесом идут. И то, как выглядят украинские города - это хорошо. А то как выглядят европейские города - это результат насилия над личностью.

Мне жена четко сказала: будем брать квартиру в таком доме, где можно стеклить балкон. Благо хоть кондер не нужен.

А я жену не спрашивал. Но когда, спустя несколько месяцев после покупки, показал ей планировку квартиры, сказал - это неостекленный балкон. Его стеклить нельзя. На полу будет стоять кондиционер. Она сказала - отлично.
Потом мне прислали проект договора на обслуживание (сам попросил задолго до того, как их начали подписывать). Вижу: "Штраф за нарушение фасада,... 50 тыс. грн." Позвонил в УК и потребовал поднять хотя бы до 500 тыс. грн. В результате теперь во всех договорах 500 тыс. грн. и это, пока, хоть как-то сдерживает стремление жильцов к "улучшениям ради уюта". Вроде как и ни с кого пока не брали такой штраф, но кто его знает, как в твоем случае все повернется. А 500К - довольно ощутимо.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 18 жов, 2018 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:49

  Elensk написав:
  Долярчик написав:.... шкода, що так мало форумчан відгукнулись на це


Так обсуждать же нечего. Ни один вариант не имеет смысла. Если речь идет об аренде в одном ценовом сегменте - среднем или ниже среднего.

:shock: :?:
... перероблена однуха + кухня-студія дадуть навару більше(бо дешевше в купівлі обійдеться) , ніж купити(два окремих об'єкти) повноцінну однуху і кухню-студію!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:50

  Первый написав:Я в том хрущика ничего не втекли и кондиціонер не вешал. Так шо мимо.
И Я мораль не читал. Мне нравится когда красиво, и когда новое, люди за свои же деньги превращают за пол года в какой то писец, то сори, д... и никак иначе.

Балконы, кондиционеры, это еще что.
Приведу пару более веселых примеров
1) Прошлой зимой на мать одного моего знакомого накатали жалобу в ЖЭК.
Дескать, гадина-пенсионерка(живет на 9м этаже 96ой серии) не спускает воздух в батареях и из-за нее весь подъезд сидит с чуть теплыми радиаторами.
Пришла целая комиссия разбираться, куда старушка девает кипяток. Воздух оказался спущенным... Пошли по стояку смотреть. Оказалось, семья с 8-го этажа, наваявшая вонючку, сама же и пустила поток воды из отопления на теплый пол в квартире и на два балкона в придачу.
2) В одном из панельных новостроев через два года после заселения народ в одно прекрасное утро офигел, увидев возле мусорки куски вырезанной бетонной стены с торчащей арматурой. Когда дятла нашли, он с семейкой всех обложил по матери, дескать перепланировка - мое личное дело.
Идиотизм нашего народа непобедим :(
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:53

  Faceless написав:
  Долярчик написав:[quote="4476956.... а на скільки років Ви це розрахували, що вийшло 10К/міс?
- якщо на 20, то..... "сумно... " ©

На 15. І що тут сумного, кредит виплатять набагато раніше, вже за половину цього строку він знеціниться

.... невже до курсу доляра не підв'яжуть? :shock:[/quote]
Де ви понахопили цієї дурні? Це ж не про розстрочку від забудовника мова, де що завгодно можуть прописати, ви берете кредит у гривні, яка в біса прив'язка до курсу?[/quote]
===

... ну добре, а до інфляції? - невже вони себе не страхують?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:56

  antey1969 написав:
  Первый написав:Я в том хрущика ничего не втекли и кондиціонер не вешал. Так шо мимо.
И Я мораль не читал. Мне нравится когда красиво, и когда новое, люди за свои же деньги превращают за пол года в какой то писец, то сори, д... и никак иначе.

Балконы, кондиционеры, это еще что.
Приведу пару более веселых примеров
1) Прошлой зимой на мать одного моего знакомого накатали жалобу в ЖЭК.
Дескать, гадина-пенсионерка(живет на 9м этаже 96ой серии) не спускает воздух в батареях и из-за нее весь подъезд сидит с чуть теплыми радиаторами.
Пришла целая комиссия разбираться, куда старушка девает кипяток. Воздух оказался спущенным... Пошли по стояку смотреть. Оказалось, семья с 8-го этажа, наваявшая вонючку, сама же и пустила поток воды из отопления на теплый пол в квартире и на два балкона в придачу.
2) В одном из панельных новостроев через два года после заселения народ в одно прекрасное утро офигел, увидев возле мусорки куски вырезанной бетонной стены с торчащей арматурой. Когда дятла нашли, он с семейкой всех обложил по матери, дескать перепланировка - мое личное дело.
Идиотизм нашего народа непобедим :(

Я бы таких лишал права собственности немедленно. Квартиры - с аукциона. Вырученные средства - на ликвидацию последствий. Ипанатов - на улицу. Наш народ, если чувствует безнаказанность - становится невменяемым. Яркий пример - еробляхеры. Почувствовали свою силу и слабость власти и с каждым днем становятся все более и более борзыми. Скоро начнут политические требования выдвигать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:01

  Faceless написав:
  zzzzzz написав:Где наибольшая концентрация этих кредитов , в банках иностранных груп ( Аваль, Укрсиб,Укрсоц ) или в банках-банкротах которые находятся по ФГВФЛ ?

У банкротов. УкрСиб вообще с 2010 разгребал портфели и продавал проблемку, наибольший портфель валютной ипотеки в 2013-2014 был сконцентрирован у Надры, Дельты (допокупалась), Привата, ФиКа. Может и у УкрСоца много, не помню.
В итоге сейчас основной "держатель" - ФГВФЛ.



Оцените какой вал недвиги свалится на рынок. Эй дорожайки , чего притихли :mrgreen: :mrgreen:
Сложная ситуация и с портфелем валютной ипотеки в банках-банкротах. ФГВФЛ подсчитал, что в девяти десятках неплатежеспособных банков накопилось 40 тыс. ипотечных кредитов суммарной задолженностью в 68 млрд грн (две трети долга приходилось на банки «Надра» и «Дельта») – 90% из них валютные. Лишь 2-3% ипотечных кредитов обслуживалось. Чтобы побудить заемщиков платить, Фонд объявил масштабную программу реструктуризации под 0,01%. С марта по июнь всего 87 заемщиков заинтересовались процедурой, и лишь двое из них провели реструктуризацию.
https://finclub.net/analytics/postkrizi ... chemu.html


Но и это еще не всё :D
Согласно данным баланса банков на 2 квартал 2018 года. Банки сформировали резервов под кредиты физ.лиц всего на сумму 80 млрд.грн. ( из них резервы в гривне - 28 млрд.грн ) Путем вычитания получаем что резервы по валютным кредитам населения составляют 52 млрд.грн

Что такое резервы и почему они сформированы думаю все понимают. Резервы формируются по "плохим" кредитам.
А теперь уважаемые "дорожайки" калькулируйте 68+52 = 120 млрд.грн. Это примерно квартир тысяч 70 :oops:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:01

  Долярчик написав:
  Faceless написав:
  Долярчик написав:[quote="4476956.... а на скільки років Ви це розрахували, що вийшло 10К/міс?
- якщо на 20, то..... "сумно... " ©

На 15. І що тут сумного, кредит виплатять набагато раніше, вже за половину цього строку він знеціниться

.... невже до курсу доляра не підв'яжуть? :shock:

Де ви понахопили цієї дурні? Це ж не про розстрочку від забудовника мова, де що завгодно можуть прописати, ви берете кредит у гривні, яка в біса прив'язка до курсу?[/quote]
===

... ну добре, а до інфляції? - невже вони себе не страхують?[/quote]
Різні варіанти є: перегляд % ставки у визначені терміни і т.п.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Я бы таких лишал права собственности немедленно. Квартиры - с аукциона. Вырученные средства - на ликвидацию последствий. Ипанатов - на улицу.

.... нетак легко! :mrgreen:
- в іпаната буде четверо дітей і він ще настругає :lol: :mrgreen:
....... на мороз ніхто не вижене...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:05

  zzzzzz написав:
  Faceless написав:
  zzzzzz написав:Где наибольшая концентрация этих кредитов , в банках иностранных груп ( Аваль, Укрсиб,Укрсоц ) или в банках-банкротах которые находятся по ФГВФЛ ?

У банкротов. УкрСиб вообще с 2010 разгребал портфели и продавал проблемку, наибольший портфель валютной ипотеки в 2013-2014 был сконцентрирован у Надры, Дельты (допокупалась), Привата, ФиКа. Может и у УкрСоца много, не помню.
В итоге сейчас основной "держатель" - ФГВФЛ.



Оцените какой вал недвиги свалится на рынок. Эй дорожайки , чего притихли :mrgreen: :mrgreen:
Сложная ситуация и с портфелем валютной ипотеки в банках-банкротах. ФГВФЛ подсчитал, что в девяти десятках неплатежеспособных банков накопилось 40 тыс. ипотечных кредитов суммарной задолженностью в 68 млрд грн (две трети долга приходилось на банки «Надра» и «Дельта») – 90% из них валютные. Лишь 2-3% ипотечных кредитов обслуживалось. Чтобы побудить заемщиков платить, Фонд объявил масштабную программу реструктуризации под 0,01%. С марта по июнь всего 87 заемщиков заинтересовались процедурой, и лишь двое из них провели реструктуризацию.
https://finclub.net/analytics/postkrizi ... chemu.html


Но и это еще не всё :D
Согласно данным баланса банков на 2 квартал 2018 года. Банки сформировали резервов под кредиты физ.лиц всего на сумму 80 млрд.грн. ( из них резервы в гривне - 28 млрд.грн ) Путем вычитания получаем что резервы по валютным кредитам населения составляют 52 млрд.грн

Что такое резервы и почему они сформированы думаю все понимают. Резервы формируются по "плохим" кредитам.
А теперь уважаемые "дорожайки" калькулируйте 68+52 = 120 млрд.грн. Это примерно квартир тысяч 70 :oops:

Там, в основной массе, такое шлачище... Я как-то смотрел дела - слезы на глаза наворачивались, когда видишь цифру оценочной стоимости объекта при выдаче кредита, а потом смотришь на фотки объекта... Так что да, предложение шлака вырастет. Но шлака стремного - покупая который ты будешь понимать, что тебе еще придется выселять из него предыдущего собственника. Насколько это может быть веселая история можно было почитать в этой же ветке.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:07

airmax78
Понятное дело что там есть и шлак, не знаю правда есть ли там недвига в Крыму и зоне АТО или она уже списана,но все равно, размер впечатляющий.
Живите своим умом!
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