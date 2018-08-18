Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:И раз большинство стеклит балконы и вешает кондеры - значит это правильно. Значит так и надо. А всякие эстеты пусть лесом идут. И то, как выглядят украинские города - это хорошо. А то как выглядят европейские города - это результат насилия над личностью.
Мне жена четко сказала: будем брать квартиру в таком доме, где можно стеклить балкон. Благо хоть кондер не нужен.
А я жену не спрашивал. Но когда, спустя несколько месяцев после покупки, показал ей планировку квартиры, сказал - это неостекленный балкон. Его стеклить нельзя. На полу будет стоять кондиционер. Она сказала - отлично. Потом мне прислали проект договора на обслуживание (сам попросил задолго до того, как их начали подписывать). Вижу: "Штраф за нарушение фасада,... 50 тыс. грн." Позвонил в УК и потребовал поднять хотя бы до 500 тыс. грн. В результате теперь во всех договорах 500 тыс. грн. и это, пока, хоть как-то сдерживает стремление жильцов к "улучшениям ради уюта". Вроде как и ни с кого пока не брали такой штраф, но кто его знает, как в твоем случае все повернется. А 500К - довольно ощутимо.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 18 жов, 2018 18:54, всього редагувалось 1 раз.
Первый написав:Я в том хрущика ничего не втекли и кондиціонер не вешал. Так шо мимо. И Я мораль не читал. Мне нравится когда красиво, и когда новое, люди за свои же деньги превращают за пол года в какой то писец, то сори, д... и никак иначе.
Балконы, кондиционеры, это еще что. Приведу пару более веселых примеров 1) Прошлой зимой на мать одного моего знакомого накатали жалобу в ЖЭК. Дескать, гадина-пенсионерка(живет на 9м этаже 96ой серии) не спускает воздух в батареях и из-за нее весь подъезд сидит с чуть теплыми радиаторами. Пришла целая комиссия разбираться, куда старушка девает кипяток. Воздух оказался спущенным... Пошли по стояку смотреть. Оказалось, семья с 8-го этажа, наваявшая вонючку, сама же и пустила поток воды из отопления на теплый пол в квартире и на два балкона в придачу. 2) В одном из панельных новостроев через два года после заселения народ в одно прекрасное утро офигел, увидев возле мусорки куски вырезанной бетонной стены с торчащей арматурой. Когда дятла нашли, он с семейкой всех обложил по матери, дескать перепланировка - мое личное дело. Идиотизм нашего народа непобедим
На 15. І що тут сумного, кредит виплатять набагато раніше, вже за половину цього строку він знеціниться
.... невже до курсу доляра не підв'яжуть? [/quote] Де ви понахопили цієї дурні? Це ж не про розстрочку від забудовника мова, де що завгодно можуть прописати, ви берете кредит у гривні, яка в біса прив'язка до курсу?[/quote] ===
... ну добре, а до інфляції? - невже вони себе не страхують?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Первый написав:Я в том хрущика ничего не втекли и кондиціонер не вешал. Так шо мимо. И Я мораль не читал. Мне нравится когда красиво, и когда новое, люди за свои же деньги превращают за пол года в какой то писец, то сори, д... и никак иначе.
Балконы, кондиционеры, это еще что. Приведу пару более веселых примеров 1) Прошлой зимой на мать одного моего знакомого накатали жалобу в ЖЭК. Дескать, гадина-пенсионерка(живет на 9м этаже 96ой серии) не спускает воздух в батареях и из-за нее весь подъезд сидит с чуть теплыми радиаторами. Пришла целая комиссия разбираться, куда старушка девает кипяток. Воздух оказался спущенным... Пошли по стояку смотреть. Оказалось, семья с 8-го этажа, наваявшая вонючку, сама же и пустила поток воды из отопления на теплый пол в квартире и на два балкона в придачу. 2) В одном из панельных новостроев через два года после заселения народ в одно прекрасное утро офигел, увидев возле мусорки куски вырезанной бетонной стены с торчащей арматурой. Когда дятла нашли, он с семейкой всех обложил по матери, дескать перепланировка - мое личное дело. Идиотизм нашего народа непобедим
Я бы таких лишал права собственности немедленно. Квартиры - с аукциона. Вырученные средства - на ликвидацию последствий. Ипанатов - на улицу. Наш народ, если чувствует безнаказанность - становится невменяемым. Яркий пример - еробляхеры. Почувствовали свою силу и слабость власти и с каждым днем становятся все более и более борзыми. Скоро начнут политические требования выдвигать.
zzzzzz написав:Где наибольшая концентрация этих кредитов , в банках иностранных груп ( Аваль, Укрсиб,Укрсоц ) или в банках-банкротах которые находятся по ФГВФЛ ?
У банкротов. УкрСиб вообще с 2010 разгребал портфели и продавал проблемку, наибольший портфель валютной ипотеки в 2013-2014 был сконцентрирован у Надры, Дельты (допокупалась), Привата, ФиКа. Может и у УкрСоца много, не помню. В итоге сейчас основной "держатель" - ФГВФЛ.
Оцените какой вал недвиги свалится на рынок. Эй дорожайки , чего притихли
Сложная ситуация и с портфелем валютной ипотеки в банках-банкротах. ФГВФЛ подсчитал, что в девяти десятках неплатежеспособных банков накопилось 40 тыс. ипотечных кредитов суммарной задолженностью в 68 млрд грн (две трети долга приходилось на банки «Надра» и «Дельта») – 90% из них валютные. Лишь 2-3% ипотечных кредитов обслуживалось. Чтобы побудить заемщиков платить, Фонд объявил масштабную программу реструктуризации под 0,01%. С марта по июнь всего 87 заемщиков заинтересовались процедурой, и лишь двое из них провели реструктуризацию. https://finclub.net/analytics/postkrizi ... chemu.html
Но и это еще не всё Согласно данным баланса банков на 2 квартал 2018 года. Банки сформировали резервов под кредиты физ.лиц всего на сумму 80 млрд.грн. ( из них резервы в гривне - 28 млрд.грн ) Путем вычитания получаем что резервы по валютным кредитам населения составляют 52 млрд.грн
Что такое резервы и почему они сформированы думаю все понимают. Резервы формируются по "плохим" кредитам. А теперь уважаемые "дорожайки" калькулируйте 68+52 = 120 млрд.грн. Это примерно квартир тысяч 70
zzzzzz написав:Где наибольшая концентрация этих кредитов , в банках иностранных груп ( Аваль, Укрсиб,Укрсоц ) или в банках-банкротах которые находятся по ФГВФЛ ?
У банкротов. УкрСиб вообще с 2010 разгребал портфели и продавал проблемку, наибольший портфель валютной ипотеки в 2013-2014 был сконцентрирован у Надры, Дельты (допокупалась), Привата, ФиКа. Может и у УкрСоца много, не помню. В итоге сейчас основной "держатель" - ФГВФЛ.
Оцените какой вал недвиги свалится на рынок. Эй дорожайки , чего притихли
Сложная ситуация и с портфелем валютной ипотеки в банках-банкротах. ФГВФЛ подсчитал, что в девяти десятках неплатежеспособных банков накопилось 40 тыс. ипотечных кредитов суммарной задолженностью в 68 млрд грн (две трети долга приходилось на банки «Надра» и «Дельта») – 90% из них валютные. Лишь 2-3% ипотечных кредитов обслуживалось. Чтобы побудить заемщиков платить, Фонд объявил масштабную программу реструктуризации под 0,01%. С марта по июнь всего 87 заемщиков заинтересовались процедурой, и лишь двое из них провели реструктуризацию. https://finclub.net/analytics/postkrizi ... chemu.html
Но и это еще не всё Согласно данным баланса банков на 2 квартал 2018 года. Банки сформировали резервов под кредиты физ.лиц всего на сумму 80 млрд.грн. ( из них резервы в гривне - 28 млрд.грн ) Путем вычитания получаем что резервы по валютным кредитам населения составляют 52 млрд.грн
Что такое резервы и почему они сформированы думаю все понимают. Резервы формируются по "плохим" кредитам. А теперь уважаемые "дорожайки" калькулируйте 68+52 = 120 млрд.грн. Это примерно квартир тысяч 70
Там, в основной массе, такое шлачище... Я как-то смотрел дела - слезы на глаза наворачивались, когда видишь цифру оценочной стоимости объекта при выдаче кредита, а потом смотришь на фотки объекта... Так что да, предложение шлака вырастет. Но шлака стремного - покупая который ты будешь понимать, что тебе еще придется выселять из него предыдущего собственника. Насколько это может быть веселая история можно было почитать в этой же ветке.