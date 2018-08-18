Додано: Чет 18 жов, 2018 18:47

Gastarbaiter написав: airmax78 написав: И раз большинство стеклит балконы и вешает кондеры - значит это правильно. Значит так и надо. А всякие эстеты пусть лесом идут. И то, как выглядят украинские города - это хорошо. А то как выглядят европейские города - это результат насилия над личностью. И раз большинство стеклит балконы и вешает кондеры - значит это правильно. Значит так и надо. А всякие эстеты пусть лесом идут. И то, как выглядят украинские города - это хорошо. А то как выглядят европейские города - это результат насилия над личностью.

Мне жена четко сказала: будем брать квартиру в таком доме, где можно стеклить балкон. Благо хоть кондер не нужен. Мне жена четко сказала: будем брать квартиру в таком доме, где можно стеклить балкон. Благо хоть кондер не нужен.

А я жену не спрашивал. Но когда, спустя несколько месяцев после покупки, показал ей планировку квартиры, сказал - это неостекленный балкон. Его стеклить нельзя. На полу будет стоять кондиционер. Она сказала - отлично.Потом мне прислали проект договора на обслуживание (сам попросил задолго до того, как их начали подписывать). Вижу: "Штраф за нарушение фасада,... 50 тыс. грн." Позвонил в УК и потребовал поднять хотя бы до 500 тыс. грн. В результате теперь во всех договорах 500 тыс. грн. и это, пока, хоть как-то сдерживает стремление жильцов к "улучшениям ради уюта". Вроде как и ни с кого пока не брали такой штраф, но кто его знает, как в твоем случае все повернется. А 500К - довольно ощутимо.