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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23552356235723582359>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:08

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Я бы таких лишал права собственности немедленно. Квартиры - с аукциона. Вырученные средства - на ликвидацию последствий. Ипанатов - на улицу.

.... нетак легко! :mrgreen:
- в іпаната буде четверо дітей і він ще настругає :lol: :mrgreen:
....... на мороз ніхто не вижене...

Всех на мороз. В этом случае дети, находясь в аварийной квартире, подвергают свою жизнь опасности. Государство не может безразлично смотреть, как жизнь детей (в т.ч. чужих) подвергается опасности из-за идиотизма родителей. Всех на мороз - квартиру под капитальный ремонт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:11

  zzzzzz написав:
  Faceless написав:[quote="4476795:zzzzzz"Где наибольшая концентрация этих кредитов , в банках иностранных груп ( Аваль, Укрсиб,Укрсоц ) или в банках-банкротах которые находятся по ФГВФЛ ?[/quote
У банкротов. УкрСиб вообще с 2010 разгребал портфели и продавал проблемку, наибольший портфель валютной ипотеки в 2013-2014 был сконцентрирован у Надры, Дельты (допокупалась), Привата, ФиКа. Может и у УкрСоца много, не помню.
В итоге сейчас основной "держатель" - ФГВФЛ.



Оцените какой вал недвиги свалится на рынок. Эй дорожайки , чего притихли :mrgreen: :mrgreen
Сложная ситуация и с портфелем валютной ипотеки в банках-банкротах. ФГВФЛ подсчитал, что в девяти десятках неплатежеспособных банков накопилось 40 тыс. ипотечных кредитов суммарной задолженностью в 68 млрд грн (две трети долга приходилось на банки «Надра» и «Дельта») – 90% из них валютные. Лишь 2-3% ипотечных кредитов обслуживалось. Чтобы побудить заемщиков платить, Фонд объявил масштабную программу реструктуризации под 0,01%. С марта по июнь всего 87 заемщиков заинтересовались процедурой, и лишь двое из них провели реструктуризацию.
https://finclub.net/analytics/postkrizi ... chemu.html


Но и это еще не всё :D
Согласно данным баланса банков на 2 квартал 2018 года. Банки сформировали резервов под кредиты физ.лиц всего на сумму 80 млрд.грн. ( из них резервы в гривне - 28 млрд.грн ) Путем вычитания получаем что резервы по валютным кредитам населения составляют 52 млрд.грн

Что такое резервы и почему они сформированы думаю все понимают. Резервы формируются по "плохим" кредитам.
А теперь уважаемые "дорожайки" калькулируйте 68+52 = 120 млрд.грн. Это примерно квартир тысяч 70 :oops:

Компетентно Вам заявляю, что 68 млрд включают в себя и хорошие, и плохие кредиты: кредиты в активе, резервы в пассиве, т.е. прибавлять ничего не нужно ;)
Но это ещё не всё. Кредиты на балансе находятся по балансовой стоимости (для инвалютных - сумма в номинале * текущий курс). Поскольку эти все кредиты в инвалюте брались до крызы-2008 под "однухи в совкошлаке за 100 килоденег" и т.п., а сейчас те цены надо делить минимум на три, то... :roll:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:12

  Долярчик написав:
  Faceless написав:
  Долярчик написав:[quote="4476956.... а на скільки років Ви це розрахували, що вийшло 10К/міс?
- якщо на 20, то..... "сумно... " ©

На 15. І що тут сумного, кредит виплатять набагато раніше, вже за половину цього строку він знеціниться

.... невже до курсу доляра не підв'яжуть? :shock:

Де ви понахопили цієї дурні? Це ж не про розстрочку від забудовника мова, де що завгодно можуть прописати, ви берете кредит у гривні, яка в біса прив'язка до курсу?[/quote]
===

... ну добре, а до інфляції? - невже вони себе не страхують?[/quote]
високий, до того ж плаваючий %%
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:13

  zzzzzz написав:airmax78
Понятное дело что там есть и шлак, не знаю правда есть ли там недвига в Крыму и зоне АТО или она уже списана,но все равно, размер впечатляющий.

Полно там недвижки и в зоне АТО и в Крыму.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:13

Рыба-сом
Я прибавил кредиты банков которые находятся под ФГВФЛ и кредиты в чистых работоспособных банках ( на конец 2 квартала ) так что я все верно сделал.

Денежный эвивалент меня не интересует, тут главное если под ФГВФЛ 40 тыс.ипотек на 68 млрд
А в платежеспособных 52 млрд резервов ( это наверно еще 30 тыс.ипотек ) Следовательно оценочный объем ипотек 70 тыс.квартир.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:17

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78
Понятное дело что там есть и шлак, не знаю правда есть ли там недвига в Крыму и зоне АТО или она уже списана,но все равно, размер впечатляющий.

Полно там недвижки и в зоне АТО и в Крыму.

Просрочка свыше 3 лет списывается с баланса. Так что в платежеспособных банках её нет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:... перероблена однуха + кухня-студія дадуть навару більше(бо дешевше в купівлі обійдеться) , ніж купити(два окремих об'єкти) повноцінну однуху і кухню-студію!


Вот не надо из г.. лепить пулю. Этой недвигой еще надо управлять, искать арендаторов в, по-сути, выделенную коммуну или впоследствии продавать. Не создавайте себе проблем. Возьмите две студии или небольшие 35-40 м однушки и живите спокойно.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик написав:
  Faceless написав:Де ви понахопили цієї дурні? Це ж не про розстрочку від забудовника мова, де що завгодно можуть прописати, ви берете кредит у гривні, яка в біса прив'язка до курсу?

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... ну добре, а до інфляції? - невже вони себе не страхують?
Ставка 20% - ось їхня страховка
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:48

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78
Понятное дело что там есть и шлак, не знаю правда есть ли там недвига в Крыму и зоне АТО или она уже списана,но все равно, размер впечатляющий.

Полно там недвижки и в зоне АТО и в Крыму.

Просрочка свыше 3 лет списывается с баланса. Так что в платежеспособных банках её нет.

Списывать можно, вроде, только если завершены все мероприятия по судебному взысканию. У госов это все добро точно на балансе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Faceless написав:
  zzzzzz написав:Где наибольшая концентрация этих кредитов , в банках иностранных груп ( Аваль, Укрсиб,Укрсоц ) или в банках-банкротах которые находятся по ФГВФЛ ?

У банкротов. УкрСиб вообще с 2010 разгребал портфели и продавал проблемку, наибольший портфель валютной ипотеки в 2013-2014 был сконцентрирован у Надры, Дельты (допокупалась), Привата, ФиКа. Может и у УкрСоца много, не помню.
В итоге сейчас основной "держатель" - ФГВФЛ.



Оцените какой вал недвиги свалится на рынок. Эй дорожайки , чего притихли :mrgreen: :mrgreen:
Сложная ситуация и с портфелем валютной ипотеки в банках-банкротах. ФГВФЛ подсчитал, что в девяти десятках неплатежеспособных банков накопилось 40 тыс. ипотечных кредитов суммарной задолженностью в 68 млрд грн (две трети долга приходилось на банки «Надра» и «Дельта») – 90% из них валютные. Лишь 2-3% ипотечных кредитов обслуживалось. Чтобы побудить заемщиков платить, Фонд объявил масштабную программу реструктуризации под 0,01%. С марта по июнь всего 87 заемщиков заинтересовались процедурой, и лишь двое из них провели реструктуризацию.
https://finclub.net/analytics/postkrizi ... chemu.html


Но и это еще не всё :D
Согласно данным баланса банков на 2 квартал 2018 года. Банки сформировали резервов под кредиты физ.лиц всего на сумму 80 млрд.грн. ( из них резервы в гривне - 28 млрд.грн ) Путем вычитания получаем что резервы по валютным кредитам населения составляют 52 млрд.грн

Что такое резервы и почему они сформированы думаю все понимают. Резервы формируются по "плохим" кредитам.
А теперь уважаемые "дорожайки" калькулируйте 68+52 = 120 млрд.грн. Это примерно квартир тысяч 70 :oops:
Во-первых, это по всей Украине
Во-вторых, это не какие-то там ждущие своей очереди пустые квартиры, в подавляющем большинстве живут заёмщики с семьями
В-третьих, пока не придало, они и не чешутся, смысл?
В-четвёртых, чисто физически невозможно вот так враз массово все выбросить на рынок
В-пятых, резервы формируются на остаток задолженности, тела и %%, в гривневвм эквиваленте, валютные кредиты брались ещё по жирным ценам 2006-2008, за десять лет на них набежало просроченных процентов больше суммы основного долга, потому с числом квартир вы явно ошиблись в несколько раз.
В-шестых, там ещё явно есть и безнадега в виде кредитов под залог имущественных прав на воздух, которому так и не суждено стать недвижимостью, и продавать нечего.

Этой пугалкой про "вот-вот выбросят десятки-сотни тысяч залоговых квартир" тут периодически воздух сотрясают ещё с 2010
Faceless
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