Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я бы таких лишал права собственности немедленно. Квартиры - с аукциона. Вырученные средства - на ликвидацию последствий. Ипанатов - на улицу.
.... нетак легко! - в іпаната буде четверо дітей і він ще настругає ....... на мороз ніхто не вижене...
Всех на мороз. В этом случае дети, находясь в аварийной квартире, подвергают свою жизнь опасности. Государство не может безразлично смотреть, как жизнь детей (в т.ч. чужих) подвергается опасности из-за идиотизма родителей. Всех на мороз - квартиру под капитальный ремонт.
Faceless написав:[quote="4476795:zzzzzz"Где наибольшая концентрация этих кредитов , в банках иностранных груп ( Аваль, Укрсиб,Укрсоц ) или в банках-банкротах которые находятся по ФГВФЛ ?[/quote У банкротов. УкрСиб вообще с 2010 разгребал портфели и продавал проблемку, наибольший портфель валютной ипотеки в 2013-2014 был сконцентрирован у Надры, Дельты (допокупалась), Привата, ФиКа. Может и у УкрСоца много, не помню. В итоге сейчас основной "держатель" - ФГВФЛ.
Оцените какой вал недвиги свалится на рынок. Эй дорожайки , чего притихли :mrgreen
Сложная ситуация и с портфелем валютной ипотеки в банках-банкротах. ФГВФЛ подсчитал, что в девяти десятках неплатежеспособных банков накопилось 40 тыс. ипотечных кредитов суммарной задолженностью в 68 млрд грн (две трети долга приходилось на банки «Надра» и «Дельта») – 90% из них валютные. Лишь 2-3% ипотечных кредитов обслуживалось. Чтобы побудить заемщиков платить, Фонд объявил масштабную программу реструктуризации под 0,01%. С марта по июнь всего 87 заемщиков заинтересовались процедурой, и лишь двое из них провели реструктуризацию. https://finclub.net/analytics/postkrizi ... chemu.html
Но и это еще не всё Согласно данным баланса банков на 2 квартал 2018 года. Банки сформировали резервов под кредиты физ.лиц всего на сумму 80 млрд.грн. ( из них резервы в гривне - 28 млрд.грн ) Путем вычитания получаем что резервы по валютным кредитам населения составляют 52 млрд.грн
Что такое резервы и почему они сформированы думаю все понимают. Резервы формируются по "плохим" кредитам. А теперь уважаемые "дорожайки" калькулируйте 68+52 = 120 млрд.грн. Это примерно квартир тысяч 70
Компетентно Вам заявляю, что 68 млрд включают в себя и хорошие, и плохие кредиты: кредиты в активе, резервы в пассиве, т.е. прибавлять ничего не нужно Но это ещё не всё. Кредиты на балансе находятся по балансовой стоимости (для инвалютных - сумма в номинале * текущий курс). Поскольку эти все кредиты в инвалюте брались до крызы-2008 под "однухи в совкошлаке за 100 килоденег" и т.п., а сейчас те цены надо делить минимум на три, то...
На 15. І що тут сумного, кредит виплатять набагато раніше, вже за половину цього строку він знеціниться
.... невже до курсу доляра не підв'яжуть?
Де ви понахопили цієї дурні? Це ж не про розстрочку від забудовника мова, де що завгодно можуть прописати, ви берете кредит у гривні, яка в біса прив'язка до курсу?[/quote] ===
... ну добре, а до інфляції? - невже вони себе не страхують?[/quote] високий, до того ж плаваючий %%
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Рыба-сом Я прибавил кредиты банков которые находятся под ФГВФЛ и кредиты в чистых работоспособных банках ( на конец 2 квартала ) так что я все верно сделал.
Денежный эвивалент меня не интересует, тут главное если под ФГВФЛ 40 тыс.ипотек на 68 млрд А в платежеспособных 52 млрд резервов ( это наверно еще 30 тыс.ипотек ) Следовательно оценочный объем ипотек 70 тыс.квартир.
Долярчик написав:... перероблена однуха + кухня-студія дадуть навару більше(бо дешевше в купівлі обійдеться) , ніж купити(два окремих об'єкти) повноцінну однуху і кухню-студію!
Вот не надо из г.. лепить пулю. Этой недвигой еще надо управлять, искать арендаторов в, по-сути, выделенную коммуну или впоследствии продавать. Не создавайте себе проблем. Возьмите две студии или небольшие 35-40 м однушки и живите спокойно.
zzzzzz написав:Где наибольшая концентрация этих кредитов , в банках иностранных груп ( Аваль, Укрсиб,Укрсоц ) или в банках-банкротах которые находятся по ФГВФЛ ?
У банкротов. УкрСиб вообще с 2010 разгребал портфели и продавал проблемку, наибольший портфель валютной ипотеки в 2013-2014 был сконцентрирован у Надры, Дельты (допокупалась), Привата, ФиКа. Может и у УкрСоца много, не помню. В итоге сейчас основной "держатель" - ФГВФЛ.
Оцените какой вал недвиги свалится на рынок. Эй дорожайки , чего притихли
Сложная ситуация и с портфелем валютной ипотеки в банках-банкротах. ФГВФЛ подсчитал, что в девяти десятках неплатежеспособных банков накопилось 40 тыс. ипотечных кредитов суммарной задолженностью в 68 млрд грн (две трети долга приходилось на банки «Надра» и «Дельта») – 90% из них валютные. Лишь 2-3% ипотечных кредитов обслуживалось. Чтобы побудить заемщиков платить, Фонд объявил масштабную программу реструктуризации под 0,01%. С марта по июнь всего 87 заемщиков заинтересовались процедурой, и лишь двое из них провели реструктуризацию. https://finclub.net/analytics/postkrizi ... chemu.html
Но и это еще не всё Согласно данным баланса банков на 2 квартал 2018 года. Банки сформировали резервов под кредиты физ.лиц всего на сумму 80 млрд.грн. ( из них резервы в гривне - 28 млрд.грн ) Путем вычитания получаем что резервы по валютным кредитам населения составляют 52 млрд.грн
Что такое резервы и почему они сформированы думаю все понимают. Резервы формируются по "плохим" кредитам. А теперь уважаемые "дорожайки" калькулируйте 68+52 = 120 млрд.грн. Это примерно квартир тысяч 70
Во-первых, это по всей Украине Во-вторых, это не какие-то там ждущие своей очереди пустые квартиры, в подавляющем большинстве живут заёмщики с семьями В-третьих, пока не придало, они и не чешутся, смысл? В-четвёртых, чисто физически невозможно вот так враз массово все выбросить на рынок В-пятых, резервы формируются на остаток задолженности, тела и %%, в гривневвм эквиваленте, валютные кредиты брались ещё по жирным ценам 2006-2008, за десять лет на них набежало просроченных процентов больше суммы основного долга, потому с числом квартир вы явно ошиблись в несколько раз. В-шестых, там ещё явно есть и безнадега в виде кредитов под залог имущественных прав на воздух, которому так и не суждено стать недвижимостью, и продавать нечего.
Этой пугалкой про "вот-вот выбросят десятки-сотни тысяч залоговых квартир" тут периодически воздух сотрясают ещё с 2010