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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2356235723582359>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:53

  Faceless написав:
Этой пугалкой про "вот-вот выбросят десятки-сотни тысяч залоговых квартир" тут периодически воздух сотрясают ещё с 2010

рано чи пізно все рухне, і навєс, і залог, і нєдострой ...
тільки учотки з ОП мають методички про буітокадаражать
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78
Понятное дело что там есть и шлак, не знаю правда есть ли там недвига в Крыму и зоне АТО или она уже списана,но все равно, размер впечатляющий.

Полно там недвижки и в зоне АТО и в Крыму.

Просрочка свыше 3 лет списывается с баланса. Так что в платежеспособных банках её нет.
Не совсем так. 3 года после окончания срока действия договора, а для ипотеки это 15, 20, 30 лет и до списания ещё далеко. Договора все ещё действующие.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:05

  Faceless написав:Во-первых, это по всей Украине

Спасибо , но я и не утверждал обратного.

Во-вторых, это не какие-то там ждущие своей очереди пустые квартиры, в подавляющем большинстве живут заёмщики с семьями
Пусть живут если платят , если не платят пусть на Сетаме ищут свою квартиру.

В-третьих, пока не придало, они и не чешутся, смысл?

Ни о чем.

В-четвёртых, чисто физически невозможно вот так враз массово все выбросить на рынок

Это понятно, даже Сетам завалиться от такой волны, да и покупатели будут носом крутить.

В-пятых, резервы формируются на остаток задолженности, тела и %%, в гривневвм эквиваленте, валютные кредиты брались ещё по жирным ценам 2006-2008, за десять лет на них набежало просроченных процентов больше суммы основного долга, потому с числом квартир вы явно ошиблись в несколько раз.

Размер резерва сформирован в зависимости от класса кредита , от 5% до 100% .Что касается методики подсчета я выше написал. В ФГВФЛ 40 тыс.ипотек на 68 млрд, если это принять за точку отсчета то в платежеспособных банках на 52 млрд.резервов может быть еще 30 тысяч квартир. суммарно 70 тыс.ипотечных кредитов.

В-шестых, там ещё явно есть и безнадега в виде кредитов под залог имущественных прав на воздух, которому так и не суждено стать недвижимостью, и продавать нечего.
Не думаю что там будет большая доля ( оценочно не более 5-10% )

Этой пугалкой про "вот-вот выбросят десятки-сотни тысяч залоговых квартир" тут периодически воздух сотрясают ещё с 2010

Насчет десятков и сотен тысяч это спорный вопрос. Я сделал оценку в 70 тыс ипотечных кредитов.
С удовольствием почитаю вашу оценку и методику расчета.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 18 жов, 2018 20:07, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Комрады, в качестве четвергового оффтопа: 2.5 км до метро вдоль оживленной трассы, но без сильных перепадов рельефа - это норм или далеко?
По меркам ПОХа, насколько я знаю, все что в пределах 3 км до метро - это в пределах пешей доступности. Но это не ПОХ - поэтому сомневаюсь.


максимум километр по плоскачу
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Kostia написав:
  airmax78 написав:Комрады, в качестве четвергового оффтопа: 2.5 км до метро вдоль оживленной трассы, но без сильных перепадов рельефа - это норм или далеко?
По меркам ПОХа, насколько я знаю, все что в пределах 3 км до метро - это в пределах пешей доступности. Но это не ПОХ - поэтому сомневаюсь.

Оранж


там очень сильные перепады рельефа)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:16

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Комрады, в качестве четвергового оффтопа: 2.5 км до метро вдоль оживленной трассы, но без сильных перепадов рельефа - это норм или далеко?
По меркам ПОХа, насколько я знаю, все что в пределах 3 км до метро - это в пределах пешей доступности. Но это не ПОХ - поэтому сомневаюсь.


максимум километр по плоскачу

На моноколесе 2.5 км я пролечу - даже не замечу (вне зависимости от рельефа). Минут 10-12 максимум. Под дождем или по снегу - это, конечно, совсем другое дело. И права на моноколесо в семье только у меня. Но жена (незаконная) с дочкой, точно знаю, любят гулять пешком. Ладно, буду думать дальше.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 18 жов, 2018 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:И раз большинство стеклит балконы и вешает кондеры - значит это правильно. Значит так и надо. А всякие эстеты пусть лесом идут. И то, как выглядят украинские города - это хорошо. А то как выглядят европейские города - это результат насилия над личностью.

Мне жена четко сказала: будем брать квартиру в таком доме, где можно стеклить балкон. Благо хоть кондер не нужен.

А я жену не спрашивал. Но когда, спустя несколько месяцев после покупки, показал ей планировку квартиры, сказал - это неостекленный балкон. Его стеклить нельзя. На полу будет стоять кондиционер. Она сказала - отлично.
Потом мне прислали проект договора на обслуживание (сам попросил задолго до того, как их начали подписывать). Вижу: "Штраф за нарушение фасада,... 50 тыс. грн." Позвонил в УК и потребовал поднять хотя бы до 500 тыс. грн. В результате теперь во всех договорах 500 тыс. грн. и это, пока, хоть как-то сдерживает стремление жильцов к "улучшениям ради уюта". Вроде как и ни с кого пока не брали такой штраф, но кто его знает, как в твоем случае все повернется. А 500К - довольно ощутимо.

+
зачет, реально
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:20

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:На моноколесе 2.5 км я пролечу - даже не замечу (вне зависимости от рельефа). Минут 10-12 максимум. Под дождем или по снегу - это, конечно, совсем другое дело. И права на моноколесо в семье только у меня. Но жена (незаконная) с дочкой, точно знаю, любят гулять пешком. Ладно, буду думать дальше.


я уже приводил пример - километр по московской условно от ровд до арсенальной - предел, в плохую погоду так ваще
идеально 300-500 метров
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:26

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:На моноколесе 2.5 км я пролечу - даже не замечу (вне зависимости от рельефа). Минут 10-12 максимум. Под дождем или по снегу - это, конечно, совсем другое дело. И права на моноколесо в семье только у меня. Но жена (незаконная) с дочкой, точно знаю, любят гулять пешком. Ладно, буду думать дальше.


я уже приводил пример - километр по московской условно от ровд до арсенальной - предел, в плохую погоду так ваще
идеально 300-500 метров

Ну ок, а если с такой точки зрения посмотреть: в день человек должен проходить хотя бы 3 км пешком. Чем больше - тем лучше. Здесь же гарантированно будет 5 км + что-то там от метро до работы. Это же чистое здоровье. Ну, если учесть, что все остальное нравится (отличный вид из окна, свежий воздух, тишина, близость Днепра, ну и вентфасады и модные МОПы само собой).
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:27

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:На моноколесе 2.5 км я пролечу - даже не замечу (вне зависимости от рельефа). Минут 10-12 максимум. Под дождем или по снегу - это, конечно, совсем другое дело. И права на моноколесо в семье только у меня. Но жена (незаконная) с дочкой, точно знаю, любят гулять пешком. Ладно, буду думать дальше.


я уже приводил пример - километр по московской условно от ровд до арсенальной - предел, в плохую погоду так ваще
идеально 300-500 метров

Ну ок, а если с такой точки зрения посмотреть: в день человек должен проходить хотя бы 3 км пешком. Чем больше - тем лучше. Здесь же гарантированно будет 5 км + что-то там от метро до работы. Это же чистое здоровье. Ну, если учесть, что все остальное нравится (отличный вид из окна, свежий воздух, тишина, близость Днепра, ну и вентфасады и модные МОПы само собой).


рыбальский, бл)
хотя «тишина»?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 18 жов, 2018 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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