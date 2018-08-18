Додано: Чет 18 жов, 2018 20:05

Faceless написав: Во-первых, это по всей Украине Во-первых, это по всей Украине

Во-вторых, это не какие-то там ждущие своей очереди пустые квартиры, в подавляющем большинстве живут заёмщики с семьями

В-третьих, пока не придало, они и не чешутся, смысл?

В-четвёртых, чисто физически невозможно вот так враз массово все выбросить на рынок

В-пятых, резервы формируются на остаток задолженности, тела и %%, в гривневвм эквиваленте, валютные кредиты брались ещё по жирным ценам 2006-2008, за десять лет на них набежало просроченных процентов больше суммы основного долга, потому с числом квартир вы явно ошиблись в несколько раз.

В-шестых, там ещё явно есть и безнадега в виде кредитов под залог имущественных прав на воздух, которому так и не суждено стать недвижимостью, и продавать нечего.

Этой пугалкой про "вот-вот выбросят десятки-сотни тысяч залоговых квартир" тут периодически воздух сотрясают ещё с 2010

Спасибо , но я и не утверждал обратного.Пусть живут если платят , если не платят пусть на Сетаме ищут свою квартиру.Ни о чем.Это понятно, даже Сетам завалиться от такой волны, да и покупатели будут носом крутить.Размер резерва сформирован в зависимости от класса кредита , от 5% до 100% .Что касается методики подсчета я выше написал. В ФГВФЛ 40 тыс.ипотек на 68 млрд, если это принять за точку отсчета то в платежеспособных банках на 52 млрд.резервов может быть еще 30 тысяч квартир. суммарно 70 тыс.ипотечных кредитов.Не думаю что там будет большая доля ( оценочно не более 5-10% )Насчет десятков и сотен тысяч это спорный вопрос. Я сделал оценку в 70 тыс ипотечных кредитов.С удовольствием почитаю вашу оценку и методику расчета.