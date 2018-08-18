Название ЖК я специально закрыл звездочками.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 20:28
Додано: Чет 18 жов, 2018 20:32
Вдоль трассы. А потом через стремную промзону. Ну да, ну да, чистое здоровье.
Додано: Чет 18 жов, 2018 20:39
Можно сказать вдоль трассы, а можно позитивно: вдоль реки, по НАБЕРЕЖНОЙ рыбальской. Через промзону - не надо. Там уже потрясающая аллея прямо с набережной к дому.
Додано: Чет 18 жов, 2018 20:40
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
и тишинааа
сегодня снова сидел на одной из веранд в ббк-зоне на трухане с видом на рыбальский и как раз попер товарняк
ровно 50 вагонов - я считал - и ооочень неторопливо
умиротворяюще
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 18 жов, 2018 20:48
Да чего тут гадать, вот через пару дней закончится жара, пойдут пасмурные дни. Прогуляйтесь туда и назад вместе с супругой и ребенком, и по дороге вы сами все поймете для себя,заодно будет время принять на семейном совете решение во время прогулки.
Помню я как-то колесо пробил там один раз в дождливую погоду пришлось менять вручную, ну его к черту прогулки в таком месте.
Живите своим умом!
Додано: Чет 18 жов, 2018 21:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не, комрады, с таким настроем вы недвигу в Киеве никогда не купите. Одни пессимисты собрались с синдромом Сержа в той или иной степени. Одному подземная река в фундаменте течет, другому красные тазики все в радиусе километра запаршивели, третьим красивенный железнодорожный мост видите ли не нравится.
Вот близнец Рыбальского. Живут люди и не жужжат. Поинтересуйтесь ценами.
Додано: Чет 18 жов, 2018 21:12
airmax78
А шо цены, там и зарплаты другие и бензин дешевле))
Сделай как я тебе сказал, прогуляйся туда и обратно с семьей.Ты сам должен почувствовать прет/не прет
Ты расстояние до какой станции метро измерял до Почайной или Оболонь ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 18 жов, 2018 21:17
При чем тут Почайна или Оболонь? Рыбальский к спальнику отношения не имеет - это Подол. Расстояние я мерял от ближайшей станции метро: Почтовая площадь. Контрактова - на 200м дальше. Судостроительная будет вообще "за углом".
А чего мне там гулять? Я на территории Рыбальского ощущаю себя счастливым. А если проходит товарняк, то он только укрепляет мою уверенность в правильности решения: дада-дада дада-дада...
Додано: Чет 18 жов, 2018 21:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
максим, моя бывшая компаньонка сейчас работает психотерапевтом и принимает на подоле, в самом его сердце
могу оказать содействие в приобретении у нее абонемента
зы: не гоните беса, найдите себе уже шота на воздвиженке и воплощайте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Чет 18 жов, 2018 21:33
Блин, давай раньше )))
Живите своим умом!
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