RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2357235823592360>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:28

  kingkongovets написав:
рыбальский, бл)

Название ЖК я специально закрыл звездочками.
airmax78
 
Повідомлень: 26412
З нами з: 25.10.12
Подякував: 688 раз.
Подякували: 2942 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:32

  airmax78 написав:Ну ок, а если с такой точки зрения посмотреть: в день человек должен проходить хотя бы 3 км пешком. Чем больше - тем лучше. Здесь же гарантированно будет 5 км + что-то там от метро до работы. Это же чистое здоровье.

Вдоль трассы. А потом через стремную промзону. Ну да, ну да, чистое здоровье.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 410
З нами з: 26.02.18
Подякував: 96 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:39

  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Ну ок, а если с такой точки зрения посмотреть: в день человек должен проходить хотя бы 3 км пешком. Чем больше - тем лучше. Здесь же гарантированно будет 5 км + что-то там от метро до работы. Это же чистое здоровье.

Вдоль трассы. А потом через стремную промзону. Ну да, ну да, чистое здоровье.

Можно сказать вдоль трассы, а можно позитивно: вдоль реки, по НАБЕРЕЖНОЙ рыбальской. Через промзону - не надо. Там уже потрясающая аллея прямо с набережной к дому.
airmax78
 
Повідомлень: 26412
З нами з: 25.10.12
Подякував: 688 раз.
Подякували: 2942 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:40

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Gastarbaiter написав:
  airmax78 написав:Ну ок, а если с такой точки зрения посмотреть: в день человек должен проходить хотя бы 3 км пешком. Чем больше - тем лучше. Здесь же гарантированно будет 5 км + что-то там от метро до работы. Это же чистое здоровье.

Вдоль трассы. А потом через стремную промзону. Ну да, ну да, чистое здоровье.

Можно сказать вдоль трассы, а можно позитивно: вдоль реки, по НАБЕРЕЖНОЙ рыбальской. Через промзону - не надо. Там уже потрясающая аллея прямо с набережной к дому.


и тишинааа
сегодня снова сидел на одной из веранд в ббк-зоне на трухане с видом на рыбальский и как раз попер товарняк
ровно 50 вагонов - я считал - и ооочень неторопливо
умиротворяюще
Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4793
З нами з: 05.06.16
Подякував: 243 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 20:48

  airmax78 написав:
Можно сказать вдоль трассы, а можно позитивно: вдоль реки, по НАБЕРЕЖНОЙ рыбальской. Через промзону - не надо. Там уже потрясающая аллея прямо с набережной к дому.


Да чего тут гадать, вот через пару дней закончится жара, пойдут пасмурные дни. Прогуляйтесь туда и назад вместе с супругой и ребенком, и по дороге вы сами все поймете для себя,заодно будет время принять на семейном совете решение во время прогулки.

Помню я как-то колесо пробил там один раз в дождливую погоду пришлось менять вручную, ну его к черту прогулки в таком месте.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28346
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2756 раз.
Подякували: 4526 раз.
 
Профіль
6
1
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 21:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не, комрады, с таким настроем вы недвигу в Киеве никогда не купите. Одни пессимисты собрались с синдромом Сержа в той или иной степени. Одному подземная река в фундаменте течет, другому красные тазики все в радиусе километра запаршивели, третьим красивенный железнодорожный мост видите ли не нравится.
Вот близнец Рыбальского. Живут люди и не жужжат. Поинтересуйтесь ценами.
Зображення
airmax78
 
Повідомлень: 26412
З нами з: 25.10.12
Подякував: 688 раз.
Подякували: 2942 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 21:12

airmax78
А шо цены, там и зарплаты другие и бензин дешевле))
Сделай как я тебе сказал, прогуляйся туда и обратно с семьей.Ты сам должен почувствовать прет/не прет

Ты расстояние до какой станции метро измерял до Почайной или Оболонь ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28346
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2756 раз.
Подякували: 4526 раз.
 
Профіль
6
1
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 21:17

  zzzzzz написав:airmax78
А шо цены, там и зарплаты другие и бензин дешевле))
Сделай как я тебе сказал, прогуляйся туда и обратно с семьей.Ты сам должен почувствовать прет/не прет

Ты расстояние до какой станции метро измерял до Почайной или Оболонь ?

При чем тут Почайна или Оболонь? Рыбальский к спальнику отношения не имеет - это Подол. Расстояние я мерял от ближайшей станции метро: Почтовая площадь. Контрактова - на 200м дальше. Судостроительная будет вообще "за углом".
А чего мне там гулять? Я на территории Рыбальского ощущаю себя счастливым. А если проходит товарняк, то он только укрепляет мою уверенность в правильности решения: дада-дада дада-дада...
airmax78
 
Повідомлень: 26412
З нами з: 25.10.12
Подякував: 688 раз.
Подякували: 2942 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 21:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78
А шо цены, там и зарплаты другие и бензин дешевле))
Сделай как я тебе сказал, прогуляйся туда и обратно с семьей.Ты сам должен почувствовать прет/не прет

Ты расстояние до какой станции метро измерял до Почайной или Оболонь ?

При чем тут Почайна или Оболонь? Рыбальский к спальнику отношения не имеет - это Подол. От Почтовой площади.
А чего мне там гулять? Я на территории Рыбальского ощущаю себя счастливым. А если проходит товарняк, то он только укрепляет мою уверенность в правильности решения: дада-дада дада-дада...


максим, моя бывшая компаньонка сейчас работает психотерапевтом и принимает на подоле, в самом его сердце
могу оказать содействие в приобретении у нее абонемента

зы: не гоните беса, найдите себе уже шота на воздвиженке и воплощайте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4793
З нами з: 05.06.16
Подякував: 243 раз.
Подякували: 587 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 21:33

Кодекс будет введен в действие через шесть месяцев.

Блин, давай раньше )))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28346
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2756 раз.
Подякували: 4526 раз.
 
Профіль
6
1
1
  #<1 ... 2357235823592360>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1159, 1160, 1161
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11600 2079346
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 жов, 2018 17:06
Elensk
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167090
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
1 963
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 18:35
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4816)
18.10.2018 23:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.