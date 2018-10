Додано: Чет 18 жов, 2018 20:40

airmax78 написав: Gastarbaiter написав: airmax78 написав: Ну ок, а если с такой точки зрения посмотреть: в день человек должен проходить хотя бы 3 км пешком. Чем больше - тем лучше. Здесь же гарантированно будет 5 км + что-то там от метро до работы. Это же чистое здоровье. Ну ок, а если с такой точки зрения посмотреть: в день человек должен проходить хотя бы 3 км пешком. Чем больше - тем лучше. Здесь же гарантированно будет 5 км + что-то там от метро до работы. Это же чистое здоровье.

Вдоль трассы. А потом через стремную промзону. Ну да, ну да, чистое здоровье. Вдоль трассы. А потом через стремную промзону. Ну да, ну да, чистое здоровье.

Можно сказать вдоль трассы, а можно позитивно: вдоль реки, по НАБЕРЕЖНОЙ рыбальской. Через промзону - не надо. Там уже потрясающая аллея прямо с набережной к дому. Можно сказать вдоль трассы, а можно позитивно: вдоль реки, по НАБЕРЕЖНОЙ рыбальской. Через промзону - не надо. Там уже потрясающая аллея прямо с набережной к дому.



и тишинааа

сегодня снова сидел на одной из веранд в ббк-зоне на трухане с видом на рыбальский и как раз попер товарняк

ровно 50 вагонов - я считал - и ооочень неторопливо

умиротворяюще

