Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:airmax78 А шо цены, там и зарплаты другие и бензин дешевле)) Сделай как я тебе сказал, прогуляйся туда и обратно с семьей.Ты сам должен почувствовать прет/не прет
Ты расстояние до какой станции метро измерял до Почайной или Оболонь ?
При чем тут Почайна или Оболонь? Рыбальский к спальнику отношения не имеет - это Подол. От Почтовой площади. А чего мне там гулять? Я на территории Рыбальского ощущаю себя счастливым. А если проходит товарняк, то он только укрепляет мою уверенность в правильности решения: дада-дада дада-дада...
максим, моя бывшая компаньонка сейчас работает психотерапевтом и принимает на подоле, в самом его сердце могу оказать содействие в приобретении у нее абонемента
зы: не гоните беса, найдите себе уже шота на воздвиженке и воплощайте
Воздвиженка - дорого. Компаньонка пусть переезжает в Рыбальский. Это новое сердце Подола. Плюс потенциальный пациентов целый комплекс.