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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2357235823592360

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 21:44

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78
А шо цены, там и зарплаты другие и бензин дешевле))
Сделай как я тебе сказал, прогуляйся туда и обратно с семьей.Ты сам должен почувствовать прет/не прет

Ты расстояние до какой станции метро измерял до Почайной или Оболонь ?

При чем тут Почайна или Оболонь? Рыбальский к спальнику отношения не имеет - это Подол. От Почтовой площади.
А чего мне там гулять? Я на территории Рыбальского ощущаю себя счастливым. А если проходит товарняк, то он только укрепляет мою уверенность в правильности решения: дада-дада дада-дада...


максим, моя бывшая компаньонка сейчас работает психотерапевтом и принимает на подоле, в самом его сердце
могу оказать содействие в приобретении у нее абонемента

зы: не гоните беса, найдите себе уже шота на воздвиженке и воплощайте

Воздвиженка - дорого. Компаньонка пусть переезжает в Рыбальский. Это новое сердце Подола. Плюс потенциальный пациентов целый комплекс.
airmax78
 
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  #<1 ... 2357235823592360
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