Додано: П'ят 19 жов, 2018 07:49

airmax78 написав: Воздвиженка - дорого. Компаньонка пусть переезжает в Рыбальский. Это новое сердце Подола. Плюс потенциальный пациентов целый комплекс.



куда переезжать? на стройку?)

а она там будет еще много-много лет, даже если первые два дома таки успешно домучают



зы: почитайте откровения человека, рискнувшего возглавить осбб в новострое - прозреете и избавитесь от иллюзий

https://www.facebook.com/1024716950/pos ... 036023845/ куда переезжать? на стройку?)а она там будет еще много-много лет, даже если первые два дома таки успешно домучаютзы: почитайте откровения человека, рискнувшего возглавить осбб в новострое - прозреете и избавитесь от иллюзий

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.