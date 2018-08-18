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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2357235823592360

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 21:44

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78
А шо цены, там и зарплаты другие и бензин дешевле))
Сделай как я тебе сказал, прогуляйся туда и обратно с семьей.Ты сам должен почувствовать прет/не прет

Ты расстояние до какой станции метро измерял до Почайной или Оболонь ?

При чем тут Почайна или Оболонь? Рыбальский к спальнику отношения не имеет - это Подол. От Почтовой площади.
А чего мне там гулять? Я на территории Рыбальского ощущаю себя счастливым. А если проходит товарняк, то он только укрепляет мою уверенность в правильности решения: дада-дада дада-дада...


максим, моя бывшая компаньонка сейчас работает психотерапевтом и принимает на подоле, в самом его сердце
могу оказать содействие в приобретении у нее абонемента

зы: не гоните беса, найдите себе уже шота на воздвиженке и воплощайте

Воздвиженка - дорого. Компаньонка пусть переезжает в Рыбальский. Это новое сердце Подола. Плюс потенциальный пациентов целый комплекс.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 07:49

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Воздвиженка - дорого. Компаньонка пусть переезжает в Рыбальский. Это новое сердце Подола. Плюс потенциальный пациентов целый комплекс.


куда переезжать? на стройку?)
а она там будет еще много-много лет, даже если первые два дома таки успешно домучают

зы: почитайте откровения человека, рискнувшего возглавить осбб в новострое - прозреете и избавитесь от иллюзий
https://www.facebook.com/1024716950/pos ... 036023845/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 07:52

2 Юра і співчуваючі. Вот просто пример. Не дивлячись на непродуманість розташування кондиціонерів, УК за допомогою небайдужих мешканців не дає перетворити будинок в говніще.
Зображення

А тепер уявіть апгрейд балкону в стилі МК.


Зображення


І цей апгрейд зробив не Порошенко з Путіним. Цей апгрейд зробили прості Українці, і проголосували власними коштами.... І не тоді коли не бачили европ, а за останній рік.

Тому давайте хоч самі собі ... робити не будемо.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Ни о чем.

Почему же, это существенный фактор. Подавляющее большинство не платит по кредитам в рухнувших банках прост опотому, что можно и не платить. Работать с проблемкой ФГВФЛ не умеет.
  zzzzzz написав:Размер резерва сформирован в зависимости от класса кредита , от 5% до 100% .Что касается методики подсчета я выше написал. В ФГВФЛ 40 тыс.ипотек на 68 млрд, если это принять за точку отсчета то в платежеспособных банках на 52 млрд.резервов может быть еще 30 тысяч квартир. суммарно 70 тыс.ипотечных кредитов.

Это реально проблемные кредиты, можно не сомневаться, что там резервирование 100%.
Резервируется вся задолженность, не только по телу. Прошло почти 10 лет, за это время даже по тогдашним невысоким ставкам задолженность удвоилась. У меня коллеги были, влезжие на самом пике в 2007-2008, и за однушку на ПОХе брали ипотеку на 100 куе, добавьте набежавшие проценты, переведите в курс гривны на момент банкопада и поймете, о чем я - 70 тысяч это очень завышенная цифра. Учтите, что самые проблемные кредиты - это те, что больше среднего.
Кроме того, я не смотрел источник данных - не забывайте, что ипотека бывает не только у физиков.
  zzzzzz написав:Не думаю что там будет большая доля ( оценочно не более 5-10% )

Тем не менее. Это сотни, а может и тысячи объектов.
Кстати, под ипотекой подразумевается не только кредит на жилые квартиры, а любые кредиты, где в залоге нежвижимость или земельный участок.
Если взять на веру вашу цифру о размере портфеля в 120 млрд. Основная масса ипотеки - крупные города, а взято по ценам 2006-2008 (то, что взято раньше, как правило уже погашено - суммы намного меньше, пузырь еще так не раздуло).

Достану данные из своих старых постов: viewtopic.php?p=1169701#p1169701
  Faceless написав:Год...Объем рынка..Доля сделок, инициированных АН..%Первого взноса..Ср.стоим. объекта,$
2006..11 000.......44%.............................29%..............105 000
2007..14 500.......33%.............................36%..............135 000
2008..13 600.......25%.............................36%..............140 000
2009...3 200.......1%..............................48%..............165 000
2010...1 500.......~0%.............................45%..............160 000
2011...3 100.......~0%.............................57%..............152 000

В 2009 году и поже - это явно реструктуризации (новых кредитов в валюте то не выдавалось).
Пусть в Харькове/Донецке/Одессе/Днепре/Львове суммы были чуть пониже (они не так и сильно отставали, на самом деле), плюс брали и в пригородах - так и быть, возьмем среднюю сумму долга в 60-70 куе - это правдоподобно. Задолженность по проблемке к 2014 пусть не удвоилась, но добавила минимум 50% просто процентами, и штрафвными еще где-то треть(они намного выше) - итого 108-126 куе. Возьмем грубо курс 20 на момент, когда большая часть залогов ушла в небытие в Фонде (хотя думаю можно и 25, Надра уж очень "удачно" рухнула), и зафиксировалась в грн экв (могу ошибаться, но вроде фонд далее не ведет переучет валютных кредитов по текущему курсу, они все как бы переводятся в гривну. По крайней мере так один коллега выкупил свою старую ипотеку на аукционе :)). Это 2,16-2,25 млн грн. Делим 120 млрд на эту цифру: 53-55 тыс кредитов. Из них минимум 10-15% почили в зоне АТО, итого 45-49 тыс. Из них процентов 5 - так и не стали нежвижимостью, и пусть процентов 5 - нежилая, участки и проч. Грубо говоря 40-45 тысяч. Возможно даже меньше. Из них далеко не все пойдут на реализацию, если возьмутся, большую часть долга заемщики таки рефинансируют.

UPD. В оценке забыл, что грубо говоря 40% из этой цифры - в живых банках, а значит, во-первых, они переоценены по курсу 28, во-вторых, набежавгие проценты по ним удваивают долг + забыл вычесть объекты по Крыму.
С учтом первого, курс стоит брать средневзвешенный 24, а задолженность от основного долга в среднем выросла на 90%, итого цифры 114-133 куе, 2,7-3,2 млн в грн экв, 37-44 тыс кредитов, минус 15-20% (АТО и Крым) - 10% (нежилое, участки, недострои) = 26-33 тыс объектов
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:39

  Оранжевый-хит сезона написав:Зображення


в Оранж приходила комиссия по вводу в эксплуатацию и не смогли сдержать эмоции?
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