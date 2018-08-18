zzzzzz написав:
Ни о чем.
Почему же, это существенный фактор. Подавляющее большинство не платит по кредитам в рухнувших банках прост опотому, что можно и не платить. Работать с проблемкой ФГВФЛ не умеет.
zzzzzz написав:
Размер резерва сформирован в зависимости от класса кредита , от 5% до 100% .Что касается методики подсчета я выше написал. В ФГВФЛ 40 тыс.ипотек на 68 млрд, если это принять за точку отсчета то в платежеспособных банках на 52 млрд.резервов может быть еще 30 тысяч квартир. суммарно 70 тыс.ипотечных кредитов.
Это реально проблемные кредиты, можно не сомневаться, что там резервирование 100%.
Резервируется вся задолженность, не только по телу. Прошло почти 10 лет, за это время даже по тогдашним невысоким ставкам задолженность удвоилась. У меня коллеги были, влезжие на самом пике в 2007-2008, и за однушку на ПОХе брали ипотеку на 100 куе, добавьте набежавшие проценты, переведите в курс гривны на момент банкопада и поймете, о чем я - 70 тысяч это очень завышенная цифра. Учтите, что самые проблемные кредиты - это те, что больше среднего.
Кроме того, я не смотрел источник данных - не забывайте, что ипотека бывает не только у физиков.
zzzzzz написав:
Не думаю что там будет большая доля ( оценочно не более 5-10% )
Тем не менее. Это сотни, а может и тысячи объектов.
Кстати, под ипотекой подразумевается не только кредит на жилые квартиры, а любые кредиты, где в залоге нежвижимость или земельный участок.
Если взять на веру вашу цифру о размере портфеля в 120 млрд. Основная масса ипотеки - крупные города, а взято по ценам 2006-2008 (то, что взято раньше, как правило уже погашено - суммы намного меньше, пузырь еще так не раздуло).
Достану данные из своих старых постов: viewtopic.php?p=1169701#p1169701
Faceless написав:
Год...Объем рынка..Доля сделок, инициированных АН..%Первого взноса..Ср.стоим. объекта,$
2006..11 000.......44%.............................29%..............105 000
2007..14 500.......33%.............................36%..............135 000
2008..13 600.......25%.............................36%..............140 000
2009...3 200.......1%..............................48%..............165 000
2010...1 500.......~0%.............................45%..............160 000
2011...3 100.......~0%.............................57%..............152 000
В 2009 году и поже - это явно реструктуризации (новых кредитов в валюте то не выдавалось).
Пусть в Харькове/Донецке/Одессе/Днепре/Львове суммы были чуть пониже (они не так и сильно отставали, на самом деле), плюс брали и в пригородах - так и быть, возьмем среднюю сумму долга в 60-70 куе - это правдоподобно. Задолженность по проблемке к 2014 пусть не удвоилась, но добавила минимум 50% просто процентами, и штрафвными еще где-то треть(они намного выше) - итого 108-126 куе. Возьмем грубо курс 20 на момент, когда большая часть залогов ушла в небытие в Фонде (хотя думаю можно и 25, Надра уж очень "удачно" рухнула), и зафиксировалась в грн экв (могу ошибаться, но вроде фонд далее не ведет переучет валютных кредитов по текущему курсу, они все как бы переводятся в гривну. По крайней мере так один коллега выкупил свою старую ипотеку на аукционе
). Это 2,16-2,25 млн грн. Делим 120 млрд на эту цифру: 53-55 тыс кредитов. Из них минимум 10-15% почили в зоне АТО, итого 45-49 тыс. Из них процентов 5 - так и не стали нежвижимостью, и пусть процентов 5 - нежилая, участки и проч. Грубо говоря 40-45 тысяч. Возможно даже меньше. Из них далеко не все пойдут на реализацию, если возьмутся, большую часть долга заемщики таки рефинансируют.
UPD. В оценке забыл, что грубо говоря 40% из этой цифры - в живых банках, а значит, во-первых, они переоценены по курсу 28, во-вторых, набежавгие проценты по ним удваивают долг + забыл вычесть объекты по Крыму.
С учтом первого, курс стоит брать средневзвешенный 24, а задолженность от основного долга в среднем выросла на 90%, итого цифры 114-133 куе, 2,7-3,2 млн в грн экв, 37-44 тыс кредитов, минус 15-20% (АТО и Крым) - 10% (нежилое, участки, недострои) = 26-33 тыс объектов