Неудивительно.
Камера захватила краешек МОПа. У меня он вызвал неудержимые рвотные позывы, а кто-то более впечатлительный мог и обделаться от ужаса.
При такой входной группе нужно комплектовать лифт ведром и рулоном туалетной бумаги.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:49
Неудивительно.
Камера захватила краешек МОПа. У меня он вызвал неудержимые рвотные позывы, а кто-то более впечатлительный мог и обделаться от ужаса.
При такой входной группе нужно комплектовать лифт ведром и рулоном туалетной бумаги.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:49
Вибачишся і посипеш голову попелом? А то фреш просив фотку губатой тьолочки з ресепшена, а потім втік в астрал.
Всім процвітання!
Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:02
Первый
перед тобой? фантазируй
твои комплексы вины меня не интересуют
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:06
По себестоимости строительства (официальной):
Теперь площадь:
Всего расходов = 83 138 тыс грн
Всего площадь = 19265м2
Стоимость строительства 1м2 = 4315грн
Цена продажи = 15000грн
Не понятно, стоимость аренды земли учитывается или нет в отображаемой стоимости
Маржа "с трудом 10-15%%"
Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:06
Скажи, а че те нравится жить в сраче и архитектурном хаосе? Обьясни, вдруг пойму?
Я ж доношу свою позицию. Может Я приму и твою? Почему думаеш че так хорошо?
А вот так плохо?
Всім процвітання!
Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:00
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:01
Первый Мои соседи говорят так: "мы покупали квартиры для жизни и нас ваш фасад ниипет". И вот какие тут могут аргументы кроме "грубая сила". А тут еще Минрегион новые нормативы принимает, которые упоротые трактуют как им удобно.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 19 жов, 2018 10:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Про ОСББ все именно так.. девушка-молодец, что держится. Не все могут
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:03
Какая милая манипуляция ))
Вы в своих расчетах дошли до того что утверждаете что по Украине уже 37-44 тыс.кредитов, хотя сам ФГВФЛ утверждает что только у него на балансе их 40 тысяч.
Я повторю свою мысль, если принять за основу что у ФГВФЛ есть 40 тыс. кредитов то в работоспособных банках то же есть не малая доля, и это может быть 30 тыс при прямом расчте, может конечно и 20 тыс.быть.
Я не вижу смысла обсуждать реальную стоимость залога который есть под эти кредиты. Я допускаю что рыночная стоимость залога может быть очень маленькой, даже 25%. Но мы не считаем стоимостное выражение залогов, мы считаем кол-во. Если в Фонде 40 тыс. то у банков может быть 30 или 20 тыс, а это уже получается 60-70 тыс.
Пусть из них часть Крым,АТО , часть земля, часть недострои, даже допустим что это 20-25% . Даже если возьмем от (60-70 тыс) - 25% = 45-47 тыс. объектов. Против вашей оценки в 26-33 тыс.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:18
презентационный ролик велопешеходного моста между аркой и владимирской горкой
обещают уже к следующему лету
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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