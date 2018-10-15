Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:03

Faceless написав: UPD. В оценке забыл, что грубо говоря 40% из этой цифры - в живых банках, а значит, во-первых, они переоценены по курсу 28, во-вторых, набежавгие проценты по ним удваивают долг + забыл вычесть объекты по Крыму.

С учтом первого, курс стоит брать средневзвешенный 24, а задолженность от основного долга в среднем выросла на 90%, итого цифры 114-133 куе, 2,7-3,2 млн в грн экв, 37-44 тыс кредитов, минус 15-20% (АТО и Крым) - 10% (нежилое, участки, недострои) = 26-33 тыс объектов UPD. В оценке забыл, что грубо говоря 40% из этой цифры - в живых банках, а значит, во-первых, они переоценены по курсу 28, во-вторых, набежавгие проценты по ним удваивают долг + забыл вычесть объекты по Крыму.С учтом первого, курс стоит брать средневзвешенный 24, а задолженность от основного долга в среднем выросла на 90%, итого цифры 114-133 куе, 2,7-3,2 млн в грн экв, 37-44 тыс кредитов, минус 15-20% (АТО и Крым) - 10% (нежилое, участки, недострои) = 26-33 тыс объектов

Какая милая манипуляция ))Вы в своих расчетах дошли до того что утверждаете что по Украине уже 37-44 тыс.кредитов, хотя сам ФГВФЛ утверждает что только у него на балансе их 40 тысяч.Я повторю свою мысль, если принять за основу что у ФГВФЛ есть 40 тыс. кредитов то в работоспособных банках то же есть не малая доля, и это может быть 30 тыс при прямом расчте, может конечно и 20 тыс.быть.Я не вижу смысла обсуждать реальную стоимость залога который есть под эти кредиты. Я допускаю что рыночная стоимость залога может быть очень маленькой, даже 25%. Но мы не считаем стоимостное выражение залогов, мы считаем кол-во. Если в Фонде 40 тыс. то у банков может быть 30 или 20 тыс, а это уже получается 60-70 тыс.Пусть из них часть Крым,АТО , часть земля, часть недострои, даже допустим что это 20-25% . Даже если возьмем от (60-70 тыс) - 25% = 45-47 тыс. объектов. Против вашей оценки в 26-33 тыс.