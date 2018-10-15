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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2359236023612362>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:49

  Первый написав:
  antey1969 написав:Оранжевый-хит сезона
Кнопки - то фигня. Главное - не допустить остекления балконов и присутствия кондиционеров на фасаде


Дивна позиція

Неудивительно.
Камера захватила краешек МОПа. У меня он вызвал неудержимые рвотные позывы, а кто-то более впечатлительный мог и обделаться от ужаса.
При такой входной группе нужно комплектовать лифт ведром и рулоном туалетной бумаги.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:49

  Yuri_T написав:
  Первый написав:Тому давайте хоч самі собі ... робити не будемо.

призыв правильный.
но и только.
в добавление ко вчерашнему, еще есть моралисты-охотники. вслух осуждая браконьеров и призывая "... робити не будемо", при первой попавшейся возможности едут на браконьерские охоты.
так что фото вашего балкончика и места расположения кондиционера были бы очень показательны. :D

Вибачишся і посипеш голову попелом? А то фреш просив фотку губатой тьолочки з ресепшена, а потім втік в астрал.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:02

Первый
перед тобой? фантазируй :D
твои комплексы вины меня не интересуют
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:06

По себестоимости строительства (официальной):

Кошторисна вартість, з якої визначається пайова участь, грн
площа Павленківська, 3а - 38 289 558 грн
площа Павленківська, 3б - 39 236 410 грн
Вартість позамайданчикових мереж водопроводу та каналізації — 5 613 378 грн

https://poltava.to/news/48616/

Теперь площадь:
площа Павленківська, 3а — 6206,12 м²
площа Павленківська, 3б - 13059,64 м²

https://www.poltavtransbud.com/poltava/pavlenkovskaya-3a/
https://www.poltavtransbud.com/poltava/pavlenkovskaya-3b/

Всего расходов = 83 138 тыс грн
Всего площадь = 19265м2

Стоимость строительства 1м2 = 4315грн
Цена продажи = 15000грн
https://novostroyki.lun.ua/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C-3%D0%B1-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0

Не понятно, стоимость аренды земли учитывается или нет в отображаемой стоимости

Маржа "с трудом 10-15%%" :D :D :D
Loft
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:06

  Yuri_T написав:Первый
перед тобой? фантазируй :D
твои комплексы вины меня не интересуют


Скажи, а че те нравится жить в сраче и архитектурном хаосе? Обьясни, вдруг пойму?
Я ж доношу свою позицию. Может Я приму и твою? Почему думаеш че так хорошо?

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А вот так плохо?

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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:00

  Первый написав:
А вот так плохо?

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Что за дом, адрес?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:01

Первый Мои соседи говорят так: "мы покупали квартиры для жизни и нас ваш фасад ниипет". И вот какие тут могут аргументы кроме "грубая сила". А тут еще Минрегион новые нормативы принимает, которые упоротые трактуют как им удобно.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 19 жов, 2018 10:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
airmax78 написав:Воздвиженка - дорого. Компаньонка пусть переезжает в Рыбальский. Это новое сердце Подола. Плюс потенциальный пациентов целый комплекс.


куда переезжать? на стройку?)
а она там будет еще много-много лет, даже если первые два дома таки успешно домучают

зы: почитайте откровения человека, рискнувшего возглавить осбб в новострое - прозреете и избавитесь от иллюзий
https://www.facebook.com/1024716950/pos ... 036023845/
Про ОСББ все именно так.. девушка-молодец, что держится. Не все могут :(

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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:03

  Faceless написав:UPD. В оценке забыл, что грубо говоря 40% из этой цифры - в живых банках, а значит, во-первых, они переоценены по курсу 28, во-вторых, набежавгие проценты по ним удваивают долг + забыл вычесть объекты по Крыму.
С учтом первого, курс стоит брать средневзвешенный 24, а задолженность от основного долга в среднем выросла на 90%, итого цифры 114-133 куе, 2,7-3,2 млн в грн экв, 37-44 тыс кредитов, минус 15-20% (АТО и Крым) - 10% (нежилое, участки, недострои) = 26-33 тыс объектов


Какая милая манипуляция ))
Вы в своих расчетах дошли до того что утверждаете что по Украине уже 37-44 тыс.кредитов, хотя сам ФГВФЛ утверждает что только у него на балансе их 40 тысяч.

Я повторю свою мысль, если принять за основу что у ФГВФЛ есть 40 тыс. кредитов то в работоспособных банках то же есть не малая доля, и это может быть 30 тыс при прямом расчте, может конечно и 20 тыс.быть.
Я не вижу смысла обсуждать реальную стоимость залога который есть под эти кредиты. Я допускаю что рыночная стоимость залога может быть очень маленькой, даже 25%. Но мы не считаем стоимостное выражение залогов, мы считаем кол-во. Если в Фонде 40 тыс. то у банков может быть 30 или 20 тыс, а это уже получается 60-70 тыс.
Пусть из них часть Крым,АТО , часть земля, часть недострои, даже допустим что это 20-25% . Даже если возьмем от (60-70 тыс) - 25% = 45-47 тыс. объектов. Против вашей оценки в 26-33 тыс.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:18

презентационный ролик велопешеходного моста между аркой и владимирской горкой
обещают уже к следующему лету
https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychk ... 930872140/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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