zzzzzz написав: kingkongovets написав: презентационный ролик велопешеходного моста между аркой и владимирской горкой

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychk ... 930872140/ презентационный ролик велопешеходного моста между аркой и владимирской горкой



Решение о строительстве было принято 1,5 года тому назад, как идет строительство ?

https://www.44.ua/news/1586762/stalo-iz ... odnyj-most



сходите к окулисту, если не видите работы, которые ведутся на днепровских склонах

ну и старайтесь побольше питать мозг сахаром, если не понимаете разницы между "приняли решение" и "начали строительство"



зы: вы хоть сами то читаете шо постите?

по вашей же ссылке, датированной 20 марта 2017:

"Через 3 года в Киеве построят мостовой пешеходный переход между парками “Крещатый” и “Владимирская горка”."

кличко же сегодня обещает к лету 2019го

