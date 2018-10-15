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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2360236123622363>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:23

  kingkongovets написав:презентационный ролик велопешеходного моста между аркой и владимирской горкой
https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychk ... 930872140/


Решение о строительстве было принято 1,5 года тому назад, как идет строительство ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://www.44.ua/news/1586762/stalo-iz ... odnyj-most

Вижу за 1,5 года смогли только презентационный ролик сделать ?))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:27

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:презентационный ролик велопешеходного моста между аркой и владимирской горкой
https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychk ... 930872140/


Решение о строительстве было принято 1,5 года тому назад, как идет строительство ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
https://www.44.ua/news/1586762/stalo-iz ... odnyj-most

Вижу за 1,5 года смогли только презентационный ролик сделать ?))


сходите к окулисту, если не видите работы, которые ведутся на днепровских склонах
ну и старайтесь побольше питать мозг сахаром, если не понимаете разницы между "приняли решение" и "начали строительство"

зы: вы хоть сами то читаете шо постите?
по вашей же ссылке, датированной 20 марта 2017:
"Через 3 года в Киеве построят мостовой пешеходный переход между парками “Крещатый” и “Владимирская горка”."
кличко же сегодня обещает к лету 2019го
в чем зрада?
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 19 жов, 2018 10:38, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Faceless написав:UPD. В оценке забыл, что грубо говоря 40% из этой цифры - в живых банках, а значит, во-первых, они переоценены по курсу 28, во-вторых, набежавгие проценты по ним удваивают долг + забыл вычесть объекты по Крыму.
С учтом первого, курс стоит брать средневзвешенный 24, а задолженность от основного долга в среднем выросла на 90%, итого цифры 114-133 куе, 2,7-3,2 млн в грн экв, 37-44 тыс кредитов, минус 15-20% (АТО и Крым) - 10% (нежилое, участки, недострои) = 26-33 тыс объектов


Какая милая манипуляция ))
Вы в своих расчетах дошли до того что утверждаете что по Украине уже 37-44 тыс.кредитов, хотя сам ФГВФЛ утверждает что только у него на балансе их 40 тысяч.

Я повторю свою мысль, если принять за основу что у ФГВФЛ есть 40 тыс. кредитов то в работоспособных банках то же есть не малая доля, и это может быть 30 тыс при прямом расчте, может конечно и 20 тыс.быть.
Я не вижу смысла обсуждать реальную стоимость залога который есть под эти кредиты. Я допускаю что рыночная стоимость залога может быть очень маленькой, даже 25%. Но мы не считаем стоимостное выражение залогов, мы считаем кол-во. Если в Фонде 40 тыс. то у банков может быть 30 или 20 тыс, а это уже получается 60-70 тыс.
Пусть из них часть Крым,АТО , часть земля, часть недострои, даже допустим что это 20-25% . Даже если возьмем от (60-70 тыс) - 25% = 45-47 тыс. объектов. Против вашей оценки в 26-33 тыс.
Читайте внимательно.
37-44 тысячи реальных залогов, по которым теоретически возможна работа. Вы же ведёте именно к цифре "сколько может быть выброшено на рынок" - я привел именно ее.
Учтите, что среди категории "ипотека" есть и просто относительно небольшие кредиты, под которые оформлена в залог недвижимость, это не те долги, по которым есть реализации залога, но они раздувают цифру количества сделок.
Нет смысла кошмарить этими цифрами, вот и все
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:35

  Serg-ik написав:
  Первый написав:
А вот так плохо?

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Что за дом, адрес?

Ипеня Серебряной мили - ЖК Ричмонд.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:36

Вот вам еще прекрасного ))
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:38

kingkongovets
Ну если работы ведутся , тогда эту зраду отменяем. Я действительно там давно не ездил.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:44

  zzzzzz написав:Вот вам еще прекрасного ))
пр.Лобановского 4 а

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Ну да, все претензии к тому, кто запроектировал эту бесполезную террасу. А даже если это и не трраса, а просто неэксплуатируемая крыша - все равно нельзя такое делать, если через стену - квартира со свободомыслящим гражданином. А потом ругают наших людей почем зря - а они ни в чем не виноваты. Это все архитекторы.
КАК свободомыслящий гражданин может спокойно жить и смотреть в окно на 200 кв м бесхозной территории, которые можно присоединить к квартире? Как?! Никак такое невозможно. Поэтому архитектора - на мыло.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 19 жов, 2018 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:44

  Faceless написав:
zzzzzz написав:
  Faceless написав:UPD. В оценке забыл, что грубо говоря 40% из этой цифры - в живых банках, а значит, во-первых, они переоценены по курсу 28, во-вторых, набежавгие проценты по ним удваивают долг + забыл вычесть объекты по Крыму.
С учтом первого, курс стоит брать средневзвешенный 24, а задолженность от основного долга в среднем выросла на 90%, итого цифры 114-133 куе, 2,7-3,2 млн в грн экв, 37-44 тыс кредитов, минус 15-20% (АТО и Крым) - 10% (нежилое, участки, недострои) = 26-33 тыс объектов


Какая милая манипуляция ))
Вы в своих расчетах дошли до того что утверждаете что по Украине уже 37-44 тыс.кредитов, хотя сам ФГВФЛ утверждает что только у него на балансе их 40 тысяч.

Я повторю свою мысль, если принять за основу что у ФГВФЛ есть 40 тыс. кредитов то в работоспособных банках то же есть не малая доля, и это может быть 30 тыс при прямом расчте, может конечно и 20 тыс.быть.
Я не вижу смысла обсуждать реальную стоимость залога который есть под эти кредиты. Я допускаю что рыночная стоимость залога может быть очень маленькой, даже 25%. Но мы не считаем стоимостное выражение залогов, мы считаем кол-во. Если в Фонде 40 тыс. то у банков может быть 30 или 20 тыс, а это уже получается 60-70 тыс.
Пусть из них часть Крым,АТО , часть земля, часть недострои, даже допустим что это 20-25% . Даже если возьмем от (60-70 тыс) - 25% = 45-47 тыс. объектов. Против вашей оценки в 26-33 тыс.
Читайте внимательно.
37-44 тысячи реальных залогов, по которым теоретически возможна работа. Вы же ведёте именно к цифре "сколько может быть выброшено на рынок" - я привел именно ее.
Учтите, что среди категории "ипотека" есть и просто относительно небольшие кредиты, под которые оформлена в залог недвижимость, это не те долги, по которым есть реализации залога, но они раздувают цифру количества сделок.
Нет смысла кошмарить этими цифрами, вот и все


Соглашусь что из 45-47 , на рынок может пойти около 35 тыс. что в принципе тоже не мало.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:46

airmax78
Мне кажется что эта тераса это креатив собственника квартиры которая там находится.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:48

  zzzzzz написав:airmax78
Мне кажется что эта тераса это креатив собственника квартиры которая там находится.

Нет в этом никаких сомнений. Но виноват архитектор - адназначна. И климат. И извечный дефицит жилья. И дурная наследственность. И Порошенко. Собственник квартиры не виноват. Он таким родился:
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 19 жов, 2018 11:14, всього редагувалось 4 разів.
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