Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вижу за 1,5 года смогли только презентационный ролик сделать ?))
сходите к окулисту, если не видите работы, которые ведутся на днепровских склонах ну и старайтесь побольше питать мозг сахаром, если не понимаете разницы между "приняли решение" и "начали строительство"
зы: вы хоть сами то читаете шо постите? по вашей же ссылке, датированной 20 марта 2017: "Через 3 года в Киеве построят мостовой пешеходный переход между парками “Крещатый” и “Владимирская горка”." кличко же сегодня обещает к лету 2019го в чем зрада?
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 19 жов, 2018 10:38, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Faceless написав:UPD. В оценке забыл, что грубо говоря 40% из этой цифры - в живых банках, а значит, во-первых, они переоценены по курсу 28, во-вторых, набежавгие проценты по ним удваивают долг + забыл вычесть объекты по Крыму. С учтом первого, курс стоит брать средневзвешенный 24, а задолженность от основного долга в среднем выросла на 90%, итого цифры 114-133 куе, 2,7-3,2 млн в грн экв, 37-44 тыс кредитов, минус 15-20% (АТО и Крым) - 10% (нежилое, участки, недострои) = 26-33 тыс объектов
Какая милая манипуляция )) Вы в своих расчетах дошли до того что утверждаете что по Украине уже 37-44 тыс.кредитов, хотя сам ФГВФЛ утверждает что только у него на балансе их 40 тысяч.
Я повторю свою мысль, если принять за основу что у ФГВФЛ есть 40 тыс. кредитов то в работоспособных банках то же есть не малая доля, и это может быть 30 тыс при прямом расчте, может конечно и 20 тыс.быть. Я не вижу смысла обсуждать реальную стоимость залога который есть под эти кредиты. Я допускаю что рыночная стоимость залога может быть очень маленькой, даже 25%. Но мы не считаем стоимостное выражение залогов, мы считаем кол-во. Если в Фонде 40 тыс. то у банков может быть 30 или 20 тыс, а это уже получается 60-70 тыс. Пусть из них часть Крым,АТО , часть земля, часть недострои, даже допустим что это 20-25% . Даже если возьмем от (60-70 тыс) - 25% = 45-47 тыс. объектов. Против вашей оценки в 26-33 тыс.
Читайте внимательно. 37-44 тысячи реальных залогов, по которым теоретически возможна работа. Вы же ведёте именно к цифре "сколько может быть выброшено на рынок" - я привел именно ее. Учтите, что среди категории "ипотека" есть и просто относительно небольшие кредиты, под которые оформлена в залог недвижимость, это не те долги, по которым есть реализации залога, но они раздувают цифру количества сделок. Нет смысла кошмарить этими цифрами, вот и все
zzzzzz написав:Вот вам еще прекрасного )) пр.Лобановского 4 а
Ну да, все претензии к тому, кто запроектировал эту бесполезную террасу. А даже если это и не трраса, а просто неэксплуатируемая крыша - все равно нельзя такое делать, если через стену - квартира со свободомыслящим гражданином. А потом ругают наших людей почем зря - а они ни в чем не виноваты. Это все архитекторы. КАК свободомыслящий гражданин может спокойно жить и смотреть в окно на 200 кв м бесхозной территории, которые можно присоединить к квартире? Как?! Никак такое невозможно. Поэтому архитектора - на мыло.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 19 жов, 2018 10:47, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:UPD. В оценке забыл, что грубо говоря 40% из этой цифры - в живых банках, а значит, во-первых, они переоценены по курсу 28, во-вторых, набежавгие проценты по ним удваивают долг + забыл вычесть объекты по Крыму. С учтом первого, курс стоит брать средневзвешенный 24, а задолженность от основного долга в среднем выросла на 90%, итого цифры 114-133 куе, 2,7-3,2 млн в грн экв, 37-44 тыс кредитов, минус 15-20% (АТО и Крым) - 10% (нежилое, участки, недострои) = 26-33 тыс объектов
Какая милая манипуляция )) Вы в своих расчетах дошли до того что утверждаете что по Украине уже 37-44 тыс.кредитов, хотя сам ФГВФЛ утверждает что только у него на балансе их 40 тысяч.
Я повторю свою мысль, если принять за основу что у ФГВФЛ есть 40 тыс. кредитов то в работоспособных банках то же есть не малая доля, и это может быть 30 тыс при прямом расчте, может конечно и 20 тыс.быть. Я не вижу смысла обсуждать реальную стоимость залога который есть под эти кредиты. Я допускаю что рыночная стоимость залога может быть очень маленькой, даже 25%. Но мы не считаем стоимостное выражение залогов, мы считаем кол-во. Если в Фонде 40 тыс. то у банков может быть 30 или 20 тыс, а это уже получается 60-70 тыс. Пусть из них часть Крым,АТО , часть земля, часть недострои, даже допустим что это 20-25% . Даже если возьмем от (60-70 тыс) - 25% = 45-47 тыс. объектов. Против вашей оценки в 26-33 тыс.
Читайте внимательно. 37-44 тысячи реальных залогов, по которым теоретически возможна работа. Вы же ведёте именно к цифре "сколько может быть выброшено на рынок" - я привел именно ее. Учтите, что среди категории "ипотека" есть и просто относительно небольшие кредиты, под которые оформлена в залог недвижимость, это не те долги, по которым есть реализации залога, но они раздувают цифру количества сделок. Нет смысла кошмарить этими цифрами, вот и все
Соглашусь что из 45-47 , на рынок может пойти около 35 тыс. что в принципе тоже не мало.