Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Комрады, в качестве четвергового оффтопа: 2.5 км до метро вдоль оживленной трассы, но без сильных перепадов рельефа - это норм или далеко? По меркам ПОХа, насколько я знаю, все что в пределах 3 км до метро - это в пределах пешей доступности. Но это не ПОХ - поэтому сомневаюсь.
Ну, во-первых, это не оффтоп. Это параметр, влияющий на цену квартиры. Существуют разные мнения. Часть людей, которым вид из окна до одного места (эдакие эксгибиционисты, или наоборот - зашторивающие окна даже с видом на океан) зачастую говорят, что 15-20 минут пешком для мужика средних лет - сущий пустяк (пример - ПОХ или "Город Цветов"). Я рассуждаю иначе: чем дороже квартира - тем меньше должна быть эта цифра. В центре - максимум 3-5 минут от подъезда. На ПОХе - до 15 минут. Причем женским шагом, с ребенком за руку, с пакетом из супермаркета, раскрытым зонтиком и на каблуках. (У кого есть машина каблуки носят гораздо реже ))))) Ежели ехать от метро на маршрутке - то зачастую индифферентно: 7 минут ехать или 15. Жизнь возле конечной остановки (не смотря на лишние 5-7 минут езды) иногда даже предпочтительней.
airmax78 написав:[ безнаказанность - становится невменяемым. Яркий пример - еробляхеры. Почувствовали свою силу и слабость власти и с каждым днем становятся все более и более борзыми. Скоро начнут политические требования выдвигать.
Я всё таки надеюсь, что у правительства хитрый план зреет. Больше невменяемых х****** запустить, а потом всё огромное стадо сбросить с обрыва (зае... апупительный налог, чтоб всех потом в металлолом, ну или казну наполнить) ну не могу я поверить, что все это на тормозах популисты спускают