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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2360236123622363

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:01

  airmax78 написав:Комрады, в качестве четвергового оффтопа: 2.5 км до метро вдоль оживленной трассы, но без сильных перепадов рельефа - это норм или далеко?
По меркам ПОХа, насколько я знаю, все что в пределах 3 км до метро - это в пределах пешей доступности. Но это не ПОХ - поэтому сомневаюсь.

Ну, во-первых, это не оффтоп. Это параметр, влияющий на цену квартиры.
Существуют разные мнения. Часть людей, которым вид из окна до одного места (эдакие эксгибиционисты, или наоборот - зашторивающие окна даже с видом на океан) зачастую говорят, что 15-20 минут пешком для мужика средних лет - сущий пустяк (пример - ПОХ или "Город Цветов").
Я рассуждаю иначе: чем дороже квартира - тем меньше должна быть эта цифра. В центре - максимум 3-5 минут от подъезда. На ПОХе - до 15 минут. Причем женским шагом, с ребенком за руку, с пакетом из супермаркета, раскрытым зонтиком и на каблуках. (У кого есть машина каблуки носят гораздо реже )))))
Ежели ехать от метро на маршрутке - то зачастую индифферентно: 7 минут ехать или 15. Жизнь возле конечной остановки (не смотря на лишние 5-7 минут езды) иногда даже предпочтительней.
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:Жизнь возле конечной остановки

Кладбище? ЖК "Совские пруды"?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:презентационный ролик велопешеходного моста между аркой и владимирской горкой

Кто строит? Главный спец по мостам -Укрбуд?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:18

Serg-ik
вам шо, незаслуженный пистон начальство вставило?)
столько желчи в постах

зы: судя по тому, шо на конечные маршруток и другого от на трое идут издалека, то тут джей пи прав стопроцентно
да на лисову иногда с дарницы или чернговской даже едут шоп в вагон в час пик попасть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:49

  airmax78 написав:[ безнаказанность - становится невменяемым. Яркий пример - еробляхеры. Почувствовали свою силу и слабость власти и с каждым днем становятся все более и более борзыми. Скоро начнут политические требования выдвигать.

Я всё таки надеюсь, что у правительства хитрый план зреет. Больше невменяемых х****** запустить, а потом всё огромное стадо сбросить с обрыва (зае... апупительный налог, чтоб всех потом в металлолом, ну или казну наполнить) ну не могу я поверить, что все это на тормозах популисты спускают
hume
 
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