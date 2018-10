Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:18

Serg-ik

вам шо, незаслуженный пистон начальство вставило?)

столько желчи в постах



зы: судя по тому, шо на конечные маршруток и другого от на трое идут издалека, то тут джей пи прав стопроцентно

да на лисову иногда с дарницы или чернговской даже едут шоп в вагон в час пик попасть

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.