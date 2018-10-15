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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:32

  Faceless написав:
  zzzzzz написав:Соглашусь что из 45-47 , на рынок может пойти около 35 тыс. что в принципе тоже не мало.

Размазанных на всю страну и на период в несколько лет. Рынок даже не заметит
Кстати, у вас там источник - вы точно смотрите кредиты только физиков, без юрлиц?


По платежеспособным банкам точно. Отчет нбу за 2 квартал
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:33

  antey1969 написав:
  kingkongovets написав:презентационный ролик велопешеходного моста между аркой и владимирской горкой
обещают уже к следующему лету
https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychk ... 930872140/

100% проект важнее два года рассыпающегося моста на Шулявке


одно другому не мешает
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:38

"Украина заняла 123-е место из 140 стран по уровню личного богатства населения, показатель которого на середину 2018 года составлял $1563 доллара, — свидетельствуют результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленного швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse."
"По уровню богатства в целом Украина как страна занимает 80 место в мире с совокупным богатством в 55 млрд долларов. Ближайшие соседи впереди в списке – Кения, Литва, Эстония, Сальвадор и Казахстан."

http://hubs.ua/news/ukraintsy-okazalis- ... 36128.html
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 19 жов, 2018 12:39, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:39

  zzzzzz написав:
  Faceless написав:
  zzzzzz написав:Соглашусь что из 45-47 , на рынок может пойти около 35 тыс. что в принципе тоже не мало.

Размазанных на всю страну и на период в несколько лет. Рынок даже не заметит
Кстати, у вас там источник - вы точно смотрите кредиты только физиков, без юрлиц?


По платежеспособным банкам точно. Отчет нбу за 2 квартал

Мы очень недооцениваем платежеспособность "неплатежеспособных" заемщиков. По опыту: кактолько дисконт достигает 80% от суммы кредита, у заемщиков ушедших в отказ 600-900 и более дней назад волшебным образом находятся деньги на их выкуп у Фонда.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:40

  trololo написав:
  antey1969 написав:
  kingkongovets написав:презентационный ролик велопешеходного моста между аркой и владимирской горкой
обещают уже к следующему лету
https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychk ... 930872140/

100% проект важнее два года рассыпающегося моста на Шулявке


одно другому не мешает

Согласен, но только если Шулявский путепровод сделают тоже к лету 2019-го
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:44

  Var2018 написав:Добрый день
Порекомендуйте пожалуйста стоящий вариант для вложения в недвижимость Киева.
Критерии:
- полноценная 1к
- бюджет 30-35к дол
- правый берег (без оболони)
- цель - последующая аренда

Заранее благодарен

Оранж сити
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:44

  Жека79 написав:
  striped написав:Долгожители ветки, как-то зашел разговор за долговечную фурнитуру на мебель. Вроде Блюм называли, но она вроде дорогая очень и есть есть адекватная альтернатива. Не подскажете?


альтернатив нет. кроме блюма есть еще хеттич , но там еще дороже.

В найближчому магазині чи ринку купляється "noname" фурнітура, яка за розмірами чітко придатна замість старої відпрацьованої. Вся фурнітура на кухні замінюється за кілька годин,і прослужить багато років.
Блюма і Хеттича залиште для крутеликів. :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:По платежеспособным банкам точно. Отчет нбу за 2 квартал

Я цифрах от Фонда в первую очередь.
Касательно отчности НБУ. Посмотрел. ВЫ смотрели раздел 3.3.5.2? Ипотечные в валюте - меньше 34 млрд грн. А именно там ядро проблемки
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:51

Черговий удар по фейсу гіроскутерних рожевоокулярників:

"С начала года численность населения сократилась на 152,4 тыс человек

Численность населения Украины по состоянию на 1 сентября 2018-го составляет 42 млн 234 тыс 14 человек. Об это сообщает Государственная служба статистики.

Согласно данным, с начала года численность населения України сократилась на 152,4 тыс человек. Также отмечается, что существенным остается превышение количества умерших над рожденными: на 100 умерших – 58 рожденных."

https://news.liga.net/politics/news/nas ... ln-gosstat
Про який "дорожай" нерухомості може йти мова??? :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Какая общая тенденция на рынке недвижимости- будут ли цены расти или падать?
Елена8
 
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