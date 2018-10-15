По платежеспособным банкам точно. Отчет нбу за 2 квартал
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:32
По платежеспособным банкам точно. Отчет нбу за 2 квартал
Живите своим умом!
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:33
одно другому не мешает
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:38
"Украина заняла 123-е место из 140 стран по уровню личного богатства населения, показатель которого на середину 2018 года составлял $1563 доллара, — свидетельствуют результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report, подготовленного швейцарским финансовым конгломератом Credit Suisse."
"По уровню богатства в целом Украина как страна занимает 80 место в мире с совокупным богатством в 55 млрд долларов. Ближайшие соседи впереди в списке – Кения, Литва, Эстония, Сальвадор и Казахстан."
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 19 жов, 2018 12:39, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:39
Мы очень недооцениваем платежеспособность "неплатежеспособных" заемщиков. По опыту: кактолько дисконт достигает 80% от суммы кредита, у заемщиков ушедших в отказ 600-900 и более дней назад волшебным образом находятся деньги на их выкуп у Фонда.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:40
Согласен, но только если Шулявский путепровод сделают тоже к лету 2019-го
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:44
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:44
В найближчому магазині чи ринку купляється "noname" фурнітура, яка за розмірами чітко придатна замість старої відпрацьованої. Вся фурнітура на кухні замінюється за кілька годин,і прослужить багато років.
Блюма і Хеттича залиште для крутеликів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я цифрах от Фонда в первую очередь.
Касательно отчности НБУ. Посмотрел. ВЫ смотрели раздел 3.3.5.2? Ипотечные в валюте - меньше 34 млрд грн. А именно там ядро проблемки
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:51
Черговий удар по фейсу гіроскутерних рожевоокулярників:
"С начала года численность населения сократилась на 152,4 тыс человек
Численность населения Украины по состоянию на 1 сентября 2018-го составляет 42 млн 234 тыс 14 человек. Об это сообщает Государственная служба статистики.
Согласно данным, с начала года численность населения України сократилась на 152,4 тыс человек. Также отмечается, что существенным остается превышение количества умерших над рожденными: на 100 умерших – 58 рожденных."
Про який "дорожай" нерухомості може йти мова???
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Какая общая тенденция на рынке недвижимости- будут ли цены расти или падать?
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