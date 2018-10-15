Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав: Этой пугалкой про "вот-вот выбросят десятки-сотни тысяч залоговых квартир" тут периодически воздух сотрясают ещё с 2010
рано чи пізно все рухне, і навєс, і залог, і нєдострой ... тільки учотки з ОП мають методички про буітокадаражать
Згоден, тому постійно і пишу про забиті вікна. Скоро побачимо. Вісті з Дойчланда. Колега взяв будинок 250 кв.м. за 85 тис. під ремонт. Кредит під 2 з копійками в євро. Працює один, може платит кредит та утримувати трьох дітей. Коли відкриють кордони для остарбайтерів з України, буде дуже весело, але сміятись будуть не всі. Лендлорди будуть плакати і забивати вікна.
Ти правильно вирішив що звалив. Перестань кожного дня себе запевнювати в правильності свого рішення.
Елена8 написав:Какая общая тенденция на рынке недвижимости- будут ли цены расти или падать?
За пол-года чутка вверх сходили. На 2019ый никто никаких гарантий не даст
Все буде ок. Я для цього буду голосувати за кандидата х. Ви будете голосувати за кандидата у, і теж для того щоб було ок. Тому в незалежності від результатів виборів все буде ок:-) чи хтось буде голосувати щоб все було погано?
Елена8 написав:Какая общая тенденция на рынке недвижимости- будут ли цены расти или падать?
Если Вы о реальной недвижимости, то цены падают. Медленно. С сентября прошлого по сентябрь этого года падение 5%. И предпосылок к изменению сего тренда нет. Если о ценах на воздух застройщиков, то к концу лета нарисовали рост, а теперь не знают, что с ним делать, понижать маркетинг не велит, видимо будут акции
Оранжевый-хит сезона написав:Сегодня проводил собеседования рабочих в Польшу. Грустно. Валит Запорожская область в большинстве своём (может так совпало). Квалифицированные кадры, нормальные люди 35+ лет.
Оранжевый-хит сезона написав:Сегодня проводил собеседования рабочих в Польшу. Грустно. Валит Запорожская область в большинстве своём (может так совпало). Квалифицированные кадры, нормальные люди 35+ лет.
ничего, Оранж так сяк но достроите
кстати монолитчики хорошо зарабатывают, одна месячная зарплата 2 метра квадратных в Оранже.
Елена8 написав:Какая общая тенденция на рынке недвижимости- будут ли цены расти или падать?
За пол-года чутка вверх сходили. На 2019ый никто никаких гарантий не даст
Все буде ок. Я для цього буду голосувати за кандидата х. Ви будете голосувати за кандидата у, і теж для того щоб було ок. Тому в незалежності від результатів виборів все буде ок:-) чи хтось буде голосувати щоб все було погано?