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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2363236423652366>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:57

  Хомякоид написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:
Этой пугалкой про "вот-вот выбросят десятки-сотни тысяч залоговых квартир" тут периодически воздух сотрясают ещё с 2010

рано чи пізно все рухне, і навєс, і залог, і нєдострой ...
тільки учотки з ОП мають методички про буітокадаражать


Згоден, тому постійно і пишу про забиті вікна. Скоро побачимо.
Вісті з Дойчланда.
Колега взяв будинок 250 кв.м. за 85 тис. під ремонт.
Кредит під 2 з копійками в євро.
Працює один, може платит кредит та утримувати трьох дітей.
Коли відкриють кордони для остарбайтерів з України, буде дуже весело, але сміятись будуть не всі. Лендлорди будуть плакати і забивати вікна. :D

Ти правильно вирішив що звалив. Перестань кожного дня себе запевнювати в правильності свого рішення.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:59

  Елена8 написав:Какая общая тенденция на рынке недвижимости- будут ли цены расти или падать?

За пол-года чутка вверх сходили. На 2019ый никто никаких гарантий не даст
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:01

  Елена8 написав:Какая общая тенденция на рынке недвижимости- будут ли цены расти или падать?

2018 - ціни стабілізувались.
З врахуванням негативної демографії - про помітний "дорожай" не може бути мови!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:03

  antey1969 написав:
  Елена8 написав:Какая общая тенденция на рынке недвижимости- будут ли цены расти или падать?

За пол-года чутка вверх сходили. На 2019ый никто никаких гарантий не даст


Все буде ок.
Я для цього буду голосувати за кандидата х.
Ви будете голосувати за кандидата у, і теж для того щоб було ок.
Тому в незалежності від результатів виборів все буде ок:-) чи хтось буде голосувати щоб все було погано?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:05

  Елена8 написав:Какая общая тенденция на рынке недвижимости- будут ли цены расти или падать?

Расти, в гривне)
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:09

  Елена8 написав:Какая общая тенденция на рынке недвижимости- будут ли цены расти или падать?


Если Вы о реальной недвижимости, то цены падают. Медленно. С сентября прошлого по сентябрь этого года падение 5%. И предпосылок к изменению сего тренда нет. Если о ценах на воздух застройщиков, то к концу лета нарисовали рост, а теперь не знают, что с ним делать, понижать маркетинг не велит, видимо будут акции :mrgreen:
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня проводил собеседования рабочих в Польшу. Грустно. Валит Запорожская область в большинстве своём (может так совпало). Квалифицированные кадры, нормальные люди 35+ лет.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:21

  Оранжевый-хит сезона написав:Сегодня проводил собеседования рабочих в Польшу. Грустно. Валит Запорожская область в большинстве своём (может так совпало). Квалифицированные кадры, нормальные люди 35+ лет.


ничего, Оранж так сяк но достроите :mrgreen:
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:29

  X-Fresh написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Сегодня проводил собеседования рабочих в Польшу. Грустно. Валит Запорожская область в большинстве своём (может так совпало). Квалифицированные кадры, нормальные люди 35+ лет.


ничего, Оранж так сяк но достроите :mrgreen:

кстати монолитчики хорошо зарабатывают, одна месячная зарплата 2 метра квадратных в Оранже.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:42

  Первый написав:
  antey1969 написав:
  Елена8 написав:Какая общая тенденция на рынке недвижимости- будут ли цены расти или падать?

За пол-года чутка вверх сходили. На 2019ый никто никаких гарантий не даст


Все буде ок.
Я для цього буду голосувати за кандидата х.
Ви будете голосувати за кандидата у, і теж для того щоб було ок.
Тому в незалежності від результатів виборів все буде ок:-) чи хтось буде голосувати щоб все було погано?

Вот кому надо идти в президенты: https://www.facebook.com/religiaopium/v ... U5MjAzMDg/
Человек своей верой совершает чудеса + есть готовый электорат.
Кандидат M. Я ему уже даже предвыборный девиз придумал: "Есть пророки в своем отечестве!"
airmax78
 
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