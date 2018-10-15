Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Нацбанк объяснил, при каком условии владельцы валютной ипотеки могут получить льготы
Владельцы валютной ипотеки смогут получить льготные условия погашения кредитов в случае, если это их единственное жилье. Об этом Национальный банк Украины сообщает на официальном сайте.
Напомним, вчера, 18 октября, Верховная Рада ввела процедуру банкротства физлиц и отменила мораторий на взыскание квартир у неплательщиков по кредитам.
"С момента вступления в силу настоящего Кодекса теряет силу закон Украины "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте", - говорится в принятом документе. Мораторий был введен в 2014 году.
Новый Кодекс по процедурам банкротства устанавливает пятилетний период реструктуризации ипотечных валютных кредитов.
"Заемщики валютной ипотеки получат льготные условия погашения своих кредитов, если они являются владельцами единственного жилья (квартир не более 60 кв. м или домов не более 120 кв. м) – для них будет применяться льготная ставка (на уровне индекса депозитов 12 мес. (индекс НБУ) плюс 0,5% годовых) и значительно увеличены сроки погашения (до 10 лет)", – уточняет Нацбанк."
Frant написав:В найближчому магазині чи ринку купляється "noname" фурнітура, яка за розмірами чітко придатна замість старої відпрацьованої. Вся фурнітура на кухні замінюється за кілька годин,і прослужить багато років. Блюма і Хеттича залиште для крутеликів.
Только если она будет некачественной, то прослужит недолго, и врядли удастся без реставрации посадочных мест еще раз ее заменить, ну и плюс время затраченное на такие операции. Тут действует суровый принцип, скупой платит дважды, дурак - по несколько раз и всегда!
Звісно, якщо купляти машину - тільки Рол-Ройс чи Ягуар! Якщо дриль чи шуруповерт - лише Макіту! Якщо тр... - лише принцесу! Житло - лише новобуд і лише в центрі!
Всі інші варіанти - для ніщебродів та турнів))))
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 19 жов, 2018 13:52, всього редагувалось 1 раз.
Оранжевый-хит сезона написав:Сегодня проводил собеседования рабочих в Польшу. Грустно. Валит Запорожская область в большинстве своём (может так совпало). Квалифицированные кадры, нормальные люди 35+ лет.
У них в Запоріжжі середня ЗП 5000-6000 грн/міс. Медіанна ЗП - ще менша.
antey1969 написав:За пол-года чутка вверх сходили. На 2019ый никто никаких гарантий не даст
Все буде ок. Я для цього буду голосувати за кандидата х. Ви будете голосувати за кандидата у, і теж для того щоб було ок. Тому в незалежності від результатів виборів все буде ок:-) чи хтось буде голосувати щоб все було погано?