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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://finance.liga.net/personal/novos ... aemschikov

"Нацбанк объяснил, при каком условии владельцы валютной ипотеки могут получить льготы

Владельцы валютной ипотеки смогут получить льготные условия погашения кредитов в случае, если это их единственное жилье. Об этом Национальный банк Украины сообщает на официальном сайте.

Напомним, вчера, 18 октября, Верховная Рада ввела процедуру банкротства физлиц и отменила мораторий на взыскание квартир у неплательщиков по кредитам.

"С момента вступления в силу настоящего Кодекса теряет силу закон Украины "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте", - говорится в принятом документе. Мораторий был введен в 2014 году.

Новый Кодекс по процедурам банкротства устанавливает пятилетний период реструктуризации ипотечных валютных кредитов.

"Заемщики валютной ипотеки получат льготные условия погашения своих кредитов, если они являются владельцами единственного жилья (квартир не более 60 кв. м или домов не более 120 кв. м) – для них будет применяться льготная ставка (на уровне индекса депозитов 12 мес. (индекс НБУ) плюс 0,5% годовых) и значительно увеличены сроки погашения (до 10 лет)", – уточняет Нацбанк."
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:50

  _Mykola_ написав:
  Frant написав:В найближчому магазині чи ринку купляється "noname" фурнітура, яка за розмірами чітко придатна замість старої відпрацьованої. Вся фурнітура на кухні замінюється за кілька годин,і прослужить багато років.
Блюма і Хеттича залиште для крутеликів. :lol:

Только если она будет некачественной, то прослужит недолго, и врядли удастся без реставрации посадочных мест еще раз ее заменить, ну и плюс время затраченное на такие операции.
Тут действует суровый принцип, скупой платит дважды, дурак - по несколько раз и всегда!

Звісно, якщо купляти машину - тільки Рол-Ройс чи Ягуар!
Якщо дриль чи шуруповерт - лише Макіту!
Якщо тр... - лише принцесу!
Житло - лише новобуд і лише в центрі! :mrgreen: :mrgreen:

Всі інші варіанти - для ніщебродів та турнів)))) :wink:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 19 жов, 2018 13:52, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:51

  Оранжевый-хит сезона написав:Сегодня проводил собеседования рабочих в Польшу. Грустно. Валит Запорожская область в большинстве своём (может так совпало). Квалифицированные кадры, нормальные люди 35+ лет.


У них в Запоріжжі середня ЗП 5000-6000 грн/міс.
Медіанна ЗП - ще менша.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:55

Frant
В случае с мебельной фурнитурой экономия приводит к печальным последствиям, тем более что между откровенным Г, и уже годным к нормальной эксплуатации разница составляет 10-30% :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:Сегодня проводил собеседования рабочих в Польшу.

И кого ж ты собеседуешь? Каменщиков, монолитчиков?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:00

  airmax78 написав:
  Первый написав:
  antey1969 написав:За пол-года чутка вверх сходили. На 2019ый никто никаких гарантий не даст


Все буде ок.
Я для цього буду голосувати за кандидата х.
Ви будете голосувати за кандидата у, і теж для того щоб було ок.
Тому в незалежності від результатів виборів все буде ок:-) чи хтось буде голосувати щоб все було погано?

Вот кому надо идти в президенты: https://www.facebook.com/religiaopium/v ... U5MjAzMDg/
Человек своей верой совершает чудеса + есть готовый электорат.
Кандидат M. Я ему уже даже предвыборный девиз придумал: "Есть пророки в своем отечестве!"

в общении такой себе канкретный типочек из 90-х
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:00

  Faceless написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Сегодня проводил собеседования рабочих в Польшу.

И кого ж ты собеседуешь?

сварщики и монтажники ВОЛС
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:01

Оцените. Сравните с Украиной
Базилика Sagrada Familia (Святого Семейства) в Барселоне согласилась выплатить городским властям $41 млн за то, что на протяжении более чем 130 лет в ней велись строительные работы без разрешения.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:02

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Сегодня проводил собеседования рабочих в Польшу.

И кого ж ты собеседуешь?

сварщики и монтажники ВОЛС

Так ты в HR? Или таки "сварщик, и монтажник с опытом, техлид"? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:04

  Faceless написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Faceless написав:И кого ж ты собеседуешь?

сварщики и монтажники ВОЛС

Так ты в HR? Или таки "сварщик, и монтажник с опытом, техлид"? :mrgreen:

это типа попытка оскорбить/унизить или действительно интересно?
Оранжевый-хит сезона
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