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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 23652366236723682369>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:07

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:
Все буде ок.
Я для цього буду голосувати за кандидата х.
Ви будете голосувати за кандидата у, і теж для того щоб було ок.
Тому в незалежності від результатів виборів все буде ок:-) чи хтось буде голосувати щоб все було погано?

Вот кому надо идти в президенты: https://www.facebook.com/religiaopium/v ... U5MjAzMDg/
Человек своей верой совершает чудеса + есть готовый электорат.
Кандидат M. Я ему уже даже предвыборный девиз придумал: "Есть пророки в своем отечестве!"

в общении такой себе канкретный типочек из 90-х

Я в ужасе от этого видео. Это ведь все избиратели стоят. Электорат. Готовый голосовать за чудо.
Порошенко, пообещай народу ЧУДО!!! Что все исцелятся и станут богатыми.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:11

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Вот кому надо идти в президенты: https://www.facebook.com/religiaopium/v ... U5MjAzMDg/
Человек своей верой совершает чудеса + есть готовый электорат.
Кандидат M. Я ему уже даже предвыборный девиз придумал: "Есть пророки в своем отечестве!"

в общении такой себе канкретный типочек из 90-х

Я в ужасе от этого видео. Это ведь все избиратели стоят. Электорат. Готовый голосовать за чудо.
Порошенко, пообещай народу ЧУДО!!! Что все исцелятся и станут богатыми.

да, там построенно именно на неизлечимо больных и т.д.
сами протестанты внутри его осуждают за это.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:это типа попытка оскорбить/унизить или действительно интересно?

Не думал что HR это оскорбление. Интересно, так как не думаю, что у тебя опыт работы сварщиком или монтажником, потому как еще ты можешь собеседовать сварщиков или монтажников, ну кроме как HR, не ясно
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:14

  _Mykola_ написав:Frant
В случае с мебельной фурнитурой экономия приводит к печальным последствиям, тем более что между откровенным Г, и уже годным к нормальной эксплуатации разница составляет 10-30% :roll:

Смішно читати.
Пан Микола живе в СРСР?
Взагалі-то в умовах жорсткої конкуренції виробників на ринку відсутні неякісні товари.
Якщо і з,явлються, то швидко зникають.

Тому не варто нам втюхувати Рол-Ройси, Макіти і блюмовську фурнітуру)) :mrgreen:
Є товар дешевший, і цілком якісний.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Вот кому надо идти в президенты: https://www.facebook.com/religiaopium/v ... U5MjAzMDg/
Человек своей верой совершает чудеса + есть готовый электорат.
Кандидат M. Я ему уже даже предвыборный девиз придумал: "Есть пророки в своем отечестве!"

Ну это не юмор, а дно. Если не ошибаюсь, он срок мотал за мошенничество. По-моему, скорее логичнее лишать избирательного права тех, кто посещает эти собраньица - там налицо все признаки недееспособности
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Взагалі-то в умовах жорсткої конкуренції виробників на ринку відсутні неякісні товари.
Якщо і з,явлються, то швидко зникають.

Рожевоокулярник детектед. :D

Вы вообще хоть что-то покупаете???
Некачественного г%неца, на рынке навалом, и оно никуда не девается, потому что "дешевле".
Хотя в долгосроке и удобстве/беспроблемности использования, поломках, выходит в разы дороже чем то что было куплено на 10-20-50% дороже изначально.
"Мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи." (С)

Пример, из собственного опыта, для домашней автоматики
"таймер SHT-1" - прослужил 3 года, пока была жива батарейка, потом сломался, видимо при просадке батарейки идет пробой какого-то элемента, и отремонтировать практически в Украине нереально
"Таймер РЧ-521" - работает 8 лет, цена соизмерима + 10%, характеристики те же.

И вот таких моментов просто навалом.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:28

Сегодня о фурнитуре говорим. Иногда- сантехнике в новострое ...Пятничный позитив...
Согласно документам, под модернизацией подразумевается установка 180 унитазов в скоростных поездах "Hyundai Rotem". "В состав "облицовки" входит крышка унитаза, кольцо унитаза и ограждение ниши унитаза, изготовленные из композиционных материалов и нержавеющей стали. Все это добро было оценено в более чем 20 тысяч гривен за комплект с монтажом", -

теперь даже простой человек может посидеть на дорогом унитазе
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:36

  _Mykola_ написав:Frant
В случае с мебельной фурнитурой экономия приводит к печальным последствиям, тем более что между откровенным Г, и уже годным к нормальной эксплуатации разница составляет 10-30% :roll:


Если бы было так. Делала практически одновременно две похожие кухни. Для себя и в квартиру под аренду. Понятно, что для себя на заказ (по рекомендации), с крашеными фасадами и наворотами. Для аренды взяла в Эпицентре, с пластиковыми фасадами. Разница по цене в 2,5 раза. Прошло 5 лет. Крашенные фасады потерлись, доводчики заедают, петли пора регулировать. Это при том, что я кухней особо не пользуюсь, готовлю редко и немного. Кухня с Эпицентра как новенькая, фасады блестят, доводчики ящики доводят, дверцы не перекошены. После арендаторов, да. В общем, как повезет. В новую хату буду искать подходящую заводскую кухню, больше никаких на заказ.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:это типа попытка оскорбить/унизить или действительно интересно?

Не думал что HR это оскорбление. Интересно, так как не думаю, что у тебя опыт работы сварщиком или монтажником, потому как еще ты можешь собеседовать сварщиков или монтажников, ну кроме как HR, не ясно
Попытка построить мостик в Польшу, сделать подрядную компанию на строительство ВОЛС. Заказчики есть, вопрос в рабочей силе. А я как бы 18 лет в отрасли.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:43

сорян за офтоп

но предлагают мне купить два участка по строительство в 38 км от метро Житомирская по житомирской трассе
цена вопроса 400 уе за сотку . с документами вроде бы все ок . участок в котеджном городке рядом с селом
интересует покупка с целью перепродажи через 5-6 лет .

так как я не в Украине что думаете по этому поводу?
не будет ли земля еще дешевле ?
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