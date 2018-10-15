Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав: Все буде ок. Я для цього буду голосувати за кандидата х. Ви будете голосувати за кандидата у, і теж для того щоб було ок. Тому в незалежності від результатів виборів все буде ок:-) чи хтось буде голосувати щоб все було погано?
Оранжевый-хит сезона написав:это типа попытка оскорбить/унизить или действительно интересно?
Не думал что HR это оскорбление. Интересно, так как не думаю, что у тебя опыт работы сварщиком или монтажником, потому как еще ты можешь собеседовать сварщиков или монтажников, ну кроме как HR, не ясно
airmax78 написав:Вот кому надо идти в президенты: https://www.facebook.com/religiaopium/v ... U5MjAzMDg/ Человек своей верой совершает чудеса + есть готовый электорат. Кандидат M. Я ему уже даже предвыборный девиз придумал: "Есть пророки в своем отечестве!"
Ну это не юмор, а дно. Если не ошибаюсь, он срок мотал за мошенничество. По-моему, скорее логичнее лишать избирательного права тех, кто посещает эти собраньица - там налицо все признаки недееспособности
Frant написав:Взагалі-то в умовах жорсткої конкуренції виробників на ринку відсутні неякісні товари. Якщо і з,явлються, то швидко зникають.
Рожевоокулярник детектед.
Вы вообще хоть что-то покупаете??? Некачественного г%неца, на рынке навалом, и оно никуда не девается, потому что "дешевле". Хотя в долгосроке и удобстве/беспроблемности использования, поломках, выходит в разы дороже чем то что было куплено на 10-20-50% дороже изначально. "Мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи." (С)
Пример, из собственного опыта, для домашней автоматики "таймер SHT-1" - прослужил 3 года, пока была жива батарейка, потом сломался, видимо при просадке батарейки идет пробой какого-то элемента, и отремонтировать практически в Украине нереально "Таймер РЧ-521" - работает 8 лет, цена соизмерима + 10%, характеристики те же.
Сегодня о фурнитуре говорим. Иногда- сантехнике в новострое ...Пятничный позитив...
Согласно документам, под модернизацией подразумевается установка 180 унитазов в скоростных поездах "Hyundai Rotem". "В состав "облицовки" входит крышка унитаза, кольцо унитаза и ограждение ниши унитаза, изготовленные из композиционных материалов и нержавеющей стали. Все это добро было оценено в более чем 20 тысяч гривен за комплект с монтажом", -
теперь даже простой человек может посидеть на дорогом унитазе
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
_Mykola_ написав:Frant В случае с мебельной фурнитурой экономия приводит к печальным последствиям, тем более что между откровенным Г, и уже годным к нормальной эксплуатации разница составляет 10-30%
Если бы было так. Делала практически одновременно две похожие кухни. Для себя и в квартиру под аренду. Понятно, что для себя на заказ (по рекомендации), с крашеными фасадами и наворотами. Для аренды взяла в Эпицентре, с пластиковыми фасадами. Разница по цене в 2,5 раза. Прошло 5 лет. Крашенные фасады потерлись, доводчики заедают, петли пора регулировать. Это при том, что я кухней особо не пользуюсь, готовлю редко и немного. Кухня с Эпицентра как новенькая, фасады блестят, доводчики ящики доводят, дверцы не перекошены. После арендаторов, да. В общем, как повезет. В новую хату буду искать подходящую заводскую кухню, больше никаких на заказ.
Оранжевый-хит сезона написав:это типа попытка оскорбить/унизить или действительно интересно?
Не думал что HR это оскорбление. Интересно, так как не думаю, что у тебя опыт работы сварщиком или монтажником, потому как еще ты можешь собеседовать сварщиков или монтажников, ну кроме как HR, не ясно
Попытка построить мостик в Польшу, сделать подрядную компанию на строительство ВОЛС. Заказчики есть, вопрос в рабочей силе. А я как бы 18 лет в отрасли.
но предлагают мне купить два участка по строительство в 38 км от метро Житомирская по житомирской трассе цена вопроса 400 уе за сотку . с документами вроде бы все ок . участок в котеджном городке рядом с селом интересует покупка с целью перепродажи через 5-6 лет .
так как я не в Украине что думаете по этому поводу? не будет ли земля еще дешевле ?