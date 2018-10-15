Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
но предлагают мне купить два участка по строительство в 38 км от метро Житомирская по житомирской трассе цена вопроса 400 уе за сотку . с документами вроде бы все ок . участок в котеджном городке рядом с селом интересует покупка с целью перепродажи через 5-6 лет .
так как я не в Украине что думаете по этому поводу? не будет ли земля еще дешевле ?
_Mykola_ написав:Frant В случае с мебельной фурнитурой экономия приводит к печальным последствиям, тем более что между откровенным Г, и уже годным к нормальной эксплуатации разница составляет 10-30%
Если бы было так. Делала практически одновременно две похожие кухни. Для себя и в квартиру под аренду. Понятно, что для себя на заказ (по рекомендации), с крашеными фасадами и наворотами. Для аренды взяла в Эпицентре, с пластиковыми фасадами. Разница по цене в 2,5 раза. Прошло 5 лет. Крашенные фасады потерлись, доводчики заедают, петли пора регулировать. Это при том, что я кухней особо не пользуюсь, готовлю редко и немного. Кухня с Эпицентра как новенькая, фасады блестят, доводчики ящики доводят, дверцы не перекошены. После арендаторов, да. В общем, как повезет. В новую хату буду искать подходящую заводскую кухню, больше никаких на заказ.
Тут проблема не в заводской фурнитуре, а в криворуких мебельщиках. И которые проектировали кухню, и которые собирали то, что для них слишком сложно. Я тоже пришел к выводу, что никакой мебели на заказ. Только готовая фабричная, пусть решения будут и чуть проще.
Serg-ik написав:Сегодня о фурнитуре говорим. Иногда- сантехнике в новострое ...Пятничный позитив...
Согласно документам, под модернизацией подразумевается установка 180 унитазов в скоростных поездах "Hyundai Rotem". "В состав "облицовки" входит крышка унитаза, кольцо унитаза и ограждение ниши унитаза, изготовленные из композиционных материалов и нержавеющей стали. Все это добро было оценено в более чем 20 тысяч гривен за комплект с монтажом", -
теперь даже простой человек может посидеть на дорогом унитазе
Антивандальная нержавейка всегда была дорогой. От 500-600 евро за горшок.
Var2018 написав:Добрый день Порекомендуйте пожалуйста стоящий вариант для вложения в недвижимость Киева. Критерии: - полноценная 1к - бюджет 30-35к дол - правый берег (без оболони) - цель - последующая аренда
Заранее благодарен
Оранж сити
Свитло парк, за окружной на Соф Борщаге есть перспективная недвига под аренду. В общем если копнуть, то можно брульянт где то возле окружной найти.
airmax78 написав:Вот кому надо идти в президенты: https://www.facebook.com/religiaopium/v ... U5MjAzMDg/ Человек своей верой совершает чудеса + есть готовый электорат. Кандидат M. Я ему уже даже предвыборный девиз придумал: "Есть пророки в своем отечестве!"
Ну это не юмор, а дно. Если не ошибаюсь, он срок мотал за мошенничество. По-моему, скорее логичнее лишать избирательного права тех, кто посещает эти собраньица - там налицо все признаки недееспособности
Надо лишать. Но кто-же их лишит-то? Хоть бы тест какой ввели на логику при получении бюллетеня. Ответил письменно на 3-5 вопросов на отрывном корешке - тебе дали бюллетень. Ты пошел голосовать. Корешок сразу положили в машину. Машина проверила - 2-4 неправильных ответа - твой бюллетень при подсчете голосов во внимание не принимается. Красота. И ты остаешься в счастливом неведении, что идиот, и нормальным людям никакого вреда не наносишь.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 19 жов, 2018 15:05, всього редагувалось 1 раз.