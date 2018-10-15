RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2366236723682369>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

4e4ensxe написав:сорян за офтоп

но предлагают мне купить два участка по строительство в 38 км от метро Житомирская по житомирской трассе
цена вопроса 400 уе за сотку . с документами вроде бы все ок . участок в котеджном городке рядом с селом
интересует покупка с целью перепродажи через 5-6 лет .

так как я не в Украине что думаете по этому поводу?
не будет ли земля еще дешевле ?
Будет 100 процентов
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19166
З нами з: 20.04.08
Подякував: 355 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:52

  Elensk написав:
  _Mykola_ написав:Frant
В случае с мебельной фурнитурой экономия приводит к печальным последствиям, тем более что между откровенным Г, и уже годным к нормальной эксплуатации разница составляет 10-30% :roll:


Если бы было так. Делала практически одновременно две похожие кухни. Для себя и в квартиру под аренду. Понятно, что для себя на заказ (по рекомендации), с крашеными фасадами и наворотами. Для аренды взяла в Эпицентре, с пластиковыми фасадами. Разница по цене в 2,5 раза. Прошло 5 лет. Крашенные фасады потерлись, доводчики заедают, петли пора регулировать. Это при том, что я кухней особо не пользуюсь, готовлю редко и немного. Кухня с Эпицентра как новенькая, фасады блестят, доводчики ящики доводят, дверцы не перекошены. После арендаторов, да. В общем, как повезет. В новую хату буду искать подходящую заводскую кухню, больше никаких на заказ.

Тут проблема не в заводской фурнитуре, а в криворуких мебельщиках. И которые проектировали кухню, и которые собирали то, что для них слишком сложно.
Я тоже пришел к выводу, что никакой мебели на заказ. Только готовая фабричная, пусть решения будут и чуть проще.
Vlad442
 
Повідомлень: 4867
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 700 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  4e4ensxe написав:не будет ли земля еще дешевле ?

Земля вообще ничего не стоит, е
  4e4ensxe написав:не будет ли земля еще дешевле ?

Земля вообще ничего не стоит, её нельзя покупать. Доказано Донбассом. Только аренда.
Сегодня на Сетаме видел гектар в Макаровском р-не. 7 000 000 грн. Значит будет Дорожать под Житомиром :-)
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8380
З нами з: 10.06.11
Подякував: 155 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:53

  Serg-ik написав:Сегодня о фурнитуре говорим. Иногда- сантехнике в новострое ...Пятничный позитив...
Согласно документам, под модернизацией подразумевается установка 180 унитазов в скоростных поездах "Hyundai Rotem". "В состав "облицовки" входит крышка унитаза, кольцо унитаза и ограждение ниши унитаза, изготовленные из композиционных материалов и нержавеющей стали. Все это добро было оценено в более чем 20 тысяч гривен за комплект с монтажом", -

теперь даже простой человек может посидеть на дорогом унитазе

Антивандальная нержавейка всегда была дорогой. От 500-600 евро за горшок.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 412
З нами з: 26.02.18
Подякував: 98 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:59

  Serg-ik написав:Сегодня на Сетаме видел гектар в Макаровском р-не. 7 000 000 грн. Значит будет Дорожать под Житомиром


в сетаме там вообще всякий шлак .

интересует именно цена на землю в котеджных кородках .

лично меня смущает только растояние до Киева . я бы вложился бы в пределах 10 за 4 участка

но хз или через 5-6 лет не превратится это все в пыль как в переяславе или дымере 2006-2011 года
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1127
З нами з: 11.12.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:03

  Kostia написав:
  Var2018 написав:Добрый день
Порекомендуйте пожалуйста стоящий вариант для вложения в недвижимость Киева.
Критерии:
- полноценная 1к
- бюджет 30-35к дол
- правый берег (без оболони)
- цель - последующая аренда

Заранее благодарен

Оранж сити

Свитло парк, за окружной на Соф Борщаге есть перспективная недвига под аренду. В общем если копнуть, то можно брульянт где то возле окружной найти.
hume
 
Повідомлень: 4837
З нами з: 27.12.12
Подякував: 369 раз.
Подякували: 620 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:04

  Faceless написав:
  airmax78 написав:Вот кому надо идти в президенты: https://www.facebook.com/religiaopium/v ... U5MjAzMDg/
Человек своей верой совершает чудеса + есть готовый электорат.
Кандидат M. Я ему уже даже предвыборный девиз придумал: "Есть пророки в своем отечестве!"

Ну это не юмор, а дно. Если не ошибаюсь, он срок мотал за мошенничество. По-моему, скорее логичнее лишать избирательного права тех, кто посещает эти собраньица - там налицо все признаки недееспособности

Надо лишать. Но кто-же их лишит-то? Хоть бы тест какой ввели на логику при получении бюллетеня. Ответил письменно на 3-5 вопросов на отрывном корешке - тебе дали бюллетень. Ты пошел голосовать. Корешок сразу положили в машину. Машина проверила - 2-4 неправильных ответа - твой бюллетень при подсчете голосов во внимание не принимается. Красота. И ты остаешься в счастливом неведении, что идиот, и нормальным людям никакого вреда не наносишь.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 19 жов, 2018 15:05, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 26421
З нами з: 25.10.12
Подякував: 688 раз.
Подякували: 2943 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:04

Прикольная фотка получилась сегодня.

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28357
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2758 раз.
Подякували: 4532 раз.
 
Профіль
6
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:04

  Vlad442 написав:Тут проблема не в заводской фурнитуре, а в криворуких мебельщиках.


Вот! Играть в лотерею за приличные деньги больше хочется. А работники сейчас все, похоже, криворукие.
Elensk
 
Повідомлень: 706
З нами з: 03.03.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:05

airmax78
пообещай народу ЧУДО!!!

Зображення

тока за Юлю...
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1482
З нами з: 03.12.13
Подякував: 255 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2366236723682369>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Elensk, kiril1, Serg-ik і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 36
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1159, 1160, 1161
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11600 2079577
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 жов, 2018 17:06
Elensk
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167121
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62529)
19.10.2018 16:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.