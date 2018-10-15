Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Elensk написав:рашенные фасады потерлись, доводчики заедают, петли пора регулировать. Это при том, что я кухней особо не пользуюсь, готовлю редко и немного. Кухня с Эпицентра как новенькая, фасады блестят, доводчики ящики доводят, дверцы не перекошены.
У меня тоже есть некоторая мелкая мебель с эпицентра, так там установлены петли Блюм и направляющие Хафеле Так что надо смотреть конкретные образцы
_Mykola_ написав:Frant В случае с мебельной фурнитурой экономия приводит к печальным последствиям, тем более что между откровенным Г, и уже годным к нормальной эксплуатации разница составляет 10-30%
Если бы было так. Делала практически одновременно две похожие кухни. Для себя и в квартиру под аренду. Понятно, что для себя на заказ (по рекомендации), с крашеными фасадами и наворотами. Для аренды взяла в Эпицентре, с пластиковыми фасадами. Разница по цене в 2,5 раза. Прошло 5 лет. Крашенные фасады потерлись, доводчики заедают, петли пора регулировать. Это при том, что я кухней особо не пользуюсь, готовлю редко и немного. Кухня с Эпицентра как новенькая, фасады блестят, доводчики ящики доводят, дверцы не перекошены. После арендаторов, да. В общем, как повезет. В новую хату буду искать подходящую заводскую кухню, больше никаких на заказ.
Если все так, то есть серьёзные подозрения что при заказе кухни ,, по рекомендации, вас некисло развели. И вы в арендную хату заказывали кухню в эпицентре с доводчиками??? Это если не секрет какой фабрики
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------