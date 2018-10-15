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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2366236723682369

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Elensk написав:рашенные фасады потерлись, доводчики заедают, петли пора регулировать. Это при том, что я кухней особо не пользуюсь, готовлю редко и немного. Кухня с Эпицентра как новенькая, фасады блестят, доводчики ящики доводят, дверцы не перекошены.

У меня тоже есть некоторая мелкая мебель с эпицентра, так там установлены петли Блюм и направляющие Хафеле ;)
Так что надо смотреть конкретные образцы ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:09

  Elensk написав:
  Vlad442 написав:Тут проблема не в заводской фурнитуре, а в криворуких мебельщиках.


Вот! Играть в лотерею за приличные деньги больше хочется. А работники сейчас все, похоже, криворукие.

Обычо, кто бы кухню ни делал, фасады всегда заказываются на крупных фабриках. Вам не повезло - заказали на какой-то говно фабрике. А в эпике - фасады были сделаны на нормальной фабрике.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Прикольная фотка получилась сегодня.

а маленькое здание на берегу-это школа или детсад?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _Mykola_ написав:У меня тоже есть некоторая мелкая мебель с эпицентра, так там установлены петли Блюм и направляющие Хафеле ;)


Ээээ, сюрпрайз :). Может и так, я брала недешевую.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:11

  Elensk написав:
  _Mykola_ написав:Frant
В случае с мебельной фурнитурой экономия приводит к печальным последствиям, тем более что между откровенным Г, и уже годным к нормальной эксплуатации разница составляет 10-30% :roll:


Если бы было так. Делала практически одновременно две похожие кухни. Для себя и в квартиру под аренду. Понятно, что для себя на заказ (по рекомендации), с крашеными фасадами и наворотами. Для аренды взяла в Эпицентре, с пластиковыми фасадами. Разница по цене в 2,5 раза. Прошло 5 лет. Крашенные фасады потерлись, доводчики заедают, петли пора регулировать. Это при том, что я кухней особо не пользуюсь, готовлю редко и немного. Кухня с Эпицентра как новенькая, фасады блестят, доводчики ящики доводят, дверцы не перекошены. После арендаторов, да. В общем, как повезет. В новую хату буду искать подходящую заводскую кухню, больше никаких на заказ.



Если все так, то есть серьёзные подозрения что при заказе кухни ,, по рекомендации, вас некисло развели. И вы в арендную хату заказывали кухню в эпицентре с доводчиками??? Это если не секрет какой фабрики
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:11

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Прикольная фотка получилась сегодня.

а маленькое здание на берегу-это школа или детсад?



Зображення


Какая цифра 1, 2 или 3 ?
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 19 жов, 2018 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:12

  airmax78 написав:
  Elensk написав:
  Vlad442 написав:Тут проблема не в заводской фурнитуре, а в криворуких мебельщиках.


Вот! Играть в лотерею за приличные деньги больше хочется. А работники сейчас все, похоже, криворукие.

Обычо, кто бы кухню ни делал, фасады всегда заказываются на крупных фабриках. Вам не повезло - заказали на какой-то говно фабрике. А в эпике - фасады были сделаны на нормальной фабрике.

И, есть недорогая, но качественная фурнитура, причем стоить она может почти одинаково с плохой, и монтаж, может убить качество фурнитуры.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:12

  Elensk написав:
  _Mykola_ написав:У меня тоже есть некоторая мелкая мебель с эпицентра, так там установлены петли Блюм и направляющие Хафеле ;)


Ээээ, сюрпрайз :). Может и так, я брала недешевую.

Ага, тоже был удивлен. ;)
_Mykola_
 
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