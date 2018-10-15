Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:Frant В случае с мебельной фурнитурой экономия приводит к печальным последствиям, тем более что между откровенным Г, и уже годным к нормальной эксплуатации разница составляет 10-30%
Если бы было так. Делала практически одновременно две похожие кухни. Для себя и в квартиру под аренду. Понятно, что для себя на заказ (по рекомендации), с крашеными фасадами и наворотами. Для аренды взяла в Эпицентре, с пластиковыми фасадами. Разница по цене в 2,5 раза. Прошло 5 лет. Крашенные фасады потерлись, доводчики заедают, петли пора регулировать. Это при том, что я кухней особо не пользуюсь, готовлю редко и немного. Кухня с Эпицентра как новенькая, фасады блестят, доводчики ящики доводят, дверцы не перекошены. После арендаторов, да. В общем, как повезет. В новую хату буду искать подходящую заводскую кухню, больше никаких на заказ.
Если все так, то есть серьёзные подозрения что при заказе кухни ,, по рекомендации, вас некисло развели. И вы в арендную хату заказывали кухню в эпицентре с доводчиками??? Это если не секрет какой фабрики
Пояснюю тугодумам - не все золото, що блищить. Не обов,язково купляти найдорожчий товар, тому що ціна може бути виставлена за рекламу і легенду. Продукція фірми Leica - коштує значно дорожче, ніж фотоапаратура Nikon чи Canon. Винятково тому, що розрахована на багатих користувачів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Var2018 написав:Добрый день Порекомендуйте пожалуйста стоящий вариант для вложения в недвижимость Киева. Критерии: - полноценная 1к - бюджет 30-35к дол - правый берег (без оболони) - цель - последующая аренда
Заранее благодарен
Можливо ЖК Нова Англія біля м.Васильківська. Дивилась його недавно, але поставила на паузу.
Востаннє редагувалось grape в П'ят 19 жов, 2018 16:09, всього редагувалось 1 раз.
Var2018 написав:Добрый день Порекомендуйте пожалуйста стоящий вариант для вложения в недвижимость Киева. Критерии: - полноценная 1к - бюджет 30-35к дол - правый берег (без оболони) - цель - последующая аренда
Заранее благодарен
Можливо ЖК Нова Англі біля м.Васильківська. Дивилась його недавно, але поставила на паузу.
Ще краще - ЖК "Данія". Вдале розташування, відмінна якість будівництва, розвинута інфраструктура і т.п.
Var2018 написав:Добрый день Порекомендуйте пожалуйста стоящий вариант для вложения в недвижимость Киева. Критерии: - полноценная 1к - бюджет 30-35к дол - правый берег (без оболони) - цель - последующая аренда
Заранее благодарен
Можливо ЖК Нова Англі біля м.Васильківська. Дивилась його недавно, але поставила на паузу.
Ще краще - ЖК "Данія". Вдале розташування, відмінна якість будівництва, розвинута інфраструктура і т.п.
Пан професор влаштувався на роботу у відділ продажу?
Var2018 написав:Добрый день Порекомендуйте пожалуйста стоящий вариант для вложения в недвижимость Киева. Критерии: - полноценная 1к - бюджет 30-35к дол - правый берег (без оболони) - цель - последующая аренда
Заранее благодарен
Можливо ЖК Нова Англі біля м.Васильківська. Дивилась його недавно, але поставила на паузу.
Ще краще - ЖК "Данія". Вдале розташування, відмінна якість будівництва, розвинута інфраструктура і т.п.
Там не була. Але зараз подивилась що це Софіївська Борщагівка. Ні-Ні. Раз туди попала - дивилась Львівський маєток чи щось з подібною назвою. Час пік був. Їхала від м.Академмістечка. Була рада що вибралась звідти Це гарний варіант при терміновому збільшенні сім'ї у якої малим бюджетом. Під оренду, думаю, не айс.