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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2368236923702371>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:18

  zzzzzz написав:Прикольная фотка получилась сегодня.

Зображення

Такое шикарное место и такие уебэ дома. Если бы не 10% видовых квартир, то очередной жлобский жк раскрашенный в жлобско пёстрые цвета для привлечения колхозников
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:19

  Жека79 написав:
  Elensk написав:
  _Mykola_ написав:Frant
В случае с мебельной фурнитурой экономия приводит к печальным последствиям, тем более что между откровенным Г, и уже годным к нормальной эксплуатации разница составляет 10-30% :roll:


Если бы было так. Делала практически одновременно две похожие кухни. Для себя и в квартиру под аренду. Понятно, что для себя на заказ (по рекомендации), с крашеными фасадами и наворотами. Для аренды взяла в Эпицентре, с пластиковыми фасадами. Разница по цене в 2,5 раза. Прошло 5 лет. Крашенные фасады потерлись, доводчики заедают, петли пора регулировать. Это при том, что я кухней особо не пользуюсь, готовлю редко и немного. Кухня с Эпицентра как новенькая, фасады блестят, доводчики ящики доводят, дверцы не перекошены. После арендаторов, да. В общем, как повезет. В новую хату буду искать подходящую заводскую кухню, больше никаких на заказ.



Если все так, то есть серьёзные подозрения что при заказе кухни ,, по рекомендации, вас некисло развели. И вы в арендную хату заказывали кухню в эпицентре с доводчиками??? Это если не секрет какой фабрики


Пояснюю тугодумам - не все золото, що блищить.
Не обов,язково купляти найдорожчий товар, тому що ціна може бути виставлена за рекламу і легенду.
Продукція фірми Leica - коштує значно дорожче, ніж фотоапаратура Nikon чи Canon.
Винятково тому, що розрахована на багатих користувачів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:30

  hume написав:Такое шикарное место и такие уебэ дома. Если бы не 10% видовых квартир, то очередной жлобский жк раскрашенный в жлобско пёстрые цвета для привлечения колхозников

Это, конечно, преступление. Колхозники-коррупционеры согласовывают дома для девелоперов-колхозников, которые строят их для покупателей-колхозников.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Какая цифра 1, 2 или 3

2 и 3
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:40

  airmax78 написав:
  hume написав:Такое шикарное место и такие уебэ дома. Если бы не 10% видовых квартир, то очередной жлобский жк раскрашенный в жлобско пёстрые цвета для привлечения колхозников

Это, конечно, преступление. Колхозники-коррупционеры согласовывают дома для девелоперов-колхозников, которые строят их для покупателей-колхозников.

Эта битва уже проиграна :) смиритесь или чемодан-вокзал-ЕС )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:48

  Чукча2 написав:airmax78
пообещай народу ЧУДО!!!

Зображення

тока за Юлю...

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В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:51

  Var2018 написав:Добрый день
Порекомендуйте пожалуйста стоящий вариант для вложения в недвижимость Киева.
Критерии:
- полноценная 1к
- бюджет 30-35к дол
- правый берег (без оболони)
- цель - последующая аренда

Заранее благодарен

Можливо ЖК Нова Англія біля м.Васильківська.
Дивилась його недавно, але поставила на паузу.
Востаннє редагувалось grape в П'ят 19 жов, 2018 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:55

  grape написав:
  Var2018 написав:Добрый день
Порекомендуйте пожалуйста стоящий вариант для вложения в недвижимость Киева.
Критерии:
- полноценная 1к
- бюджет 30-35к дол
- правый берег (без оболони)
- цель - последующая аренда

Заранее благодарен

Можливо ЖК Нова Англі біля м.Васильківська.
Дивилась його недавно, але поставила на паузу.

Ще краще - ЖК "Данія". :P
Вдале розташування, відмінна якість будівництва, розвинута інфраструктура і т.п.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:05

  Frant написав:
  grape написав:
  Var2018 написав:Добрый день
Порекомендуйте пожалуйста стоящий вариант для вложения в недвижимость Киева.
Критерии:
- полноценная 1к
- бюджет 30-35к дол
- правый берег (без оболони)
- цель - последующая аренда

Заранее благодарен

Можливо ЖК Нова Англі біля м.Васильківська.
Дивилась його недавно, але поставила на паузу.

Ще краще - ЖК "Данія". :P
Вдале розташування, відмінна якість будівництва, розвинута інфраструктура і т.п.

Пан професор влаштувався на роботу у відділ продажу?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:07

  Frant написав:
  grape написав:
  Var2018 написав:Добрый день
Порекомендуйте пожалуйста стоящий вариант для вложения в недвижимость Киева.
Критерии:
- полноценная 1к
- бюджет 30-35к дол
- правый берег (без оболони)
- цель - последующая аренда

Заранее благодарен

Можливо ЖК Нова Англі біля м.Васильківська.
Дивилась його недавно, але поставила на паузу.

Ще краще - ЖК "Данія". :P
Вдале розташування, відмінна якість будівництва, розвинута інфраструктура і т.п.


Там не була. Але зараз подивилась що це Софіївська Борщагівка. Ні-Ні. Раз туди попала - дивилась Львівський маєток чи щось з подібною назвою. Час пік був. Їхала від м.Академмістечка. Була рада що вибралась звідти :) Це гарний варіант при терміновому збільшенні сім'ї у якої малим бюджетом. Під оренду, думаю, не айс.
grape
 
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