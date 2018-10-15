я не пойму, ты продажником на работу к ним устроился?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:12
я не пойму, ты продажником на работу к ним устроился?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:13
Ну вот, решение по цене на газ принято, +23,5% , 8550 грн за кубометр.
Водичка и отопление подорожают
а у VLAD442 в Харькове-традиция-отопление платит арендодатель
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:16
так це уже "оренда за комуналь", чи "пора забивать окна дошками"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Правительство решилось на повышение цен на газ для населения
Кабинет министров принял решение о повышении цен на газ для населения на 23,5%. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на внеочередном заседании правительства.
Гройсман подчеркнул, что МВФ требовал поднять цены на 60%, но эти требования удалось пересмотреть. "С 1 ноября цена вырастет только на 23,5%", - отметил премьер.
"Проект постановления обязывает НАК Нафтогаз Украины продавать с 1 ноября 2018 года поставщикам газа для населения по цене 8550 грн за 1 тыс. кубометров ", - заявил министр энергетики Игорь Насалик."
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:27
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:30
4e4ensxe
Благодетель уменьшил повышение с 60 до 23,5%. Теперь электорат должен выбрать кого надо.
Отопление + горячая вода централизованная +15-20%
Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:05
_Mykola_
я с недавних пор живу за границей так вот когда я рассказываю о скачках цен на коммунальные услуги или недвигу от меня шарахаются .
но самое интересное в том что у нас даже если поднимут цены в 3 раза никто! не задумается о энергоэфективности .
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