Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:13

Ну вот, решение по цене на газ принято, +23,5% , 8550 грн за кубометр.

Водичка и отопление подорожают

а у VLAD442 в Харькове-традиция-отопление платит арендодатель

"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери